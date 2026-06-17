Selon le magazine « Sport Bild », le milieu de terrain fraîchement recruté par la Werkself touchera un salaire annuel de 2,5 millions d’euros à Leverkusen.
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Une somme colossale pour un adolescent ! Le salaire mirobolant de Kenneth Eichhorn au Bayer Leverkusen dévoilé
Si la somme peut paraître considérable pour un joueur de 16 ans, elle reste modeste au regard des émoluments perçus par ses coéquipiers du Bayer Leverkusen. Eichhorn se situe ainsi dans la partie inférieure de la pyramide salariale du club.
Grâce à un barème fixe, Eichhorn pourra toutefois augmenter progressivement ses revenus au cours des prochaines années, des hausses indexées notamment sur ses apparitions en Bundesliga et sur d’autres critères de performance.
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Leverkusen s'impose chez Eichhorn face à une concurrence de haut niveau
La semaine dernière, le Bayer 04 Leverkusen a finalisé le recrutement de ce talent exceptionnel en provenance du Hertha BSC. Après l’accord du joueur, le club rhénan a activé une clause libératoire inscrite dans son contrat, d’un montant légèrement inférieur à dix millions d’euros.
« Kennet partage notre conviction que le Bayer 04 lui offre les meilleures conditions pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga. Les échanges avec notre entraîneur principal, Carles Martinez, ont été marqués par une grande convergence de vues sur les questions footballistiques et par une confiance mutuelle », a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer 04.
Courtisé par Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich, Dortmund et Leipzig, le jeune joueur de 16 ans a finalement choisi Leverkusen, qui a devancé le RB Leipzig dans la course à sa signature.
À Berlin, Eichhorn, qui a disputé 17 matchs de championnat la saison dernière avec le Hertha et est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la 2^e Bundesliga, était encore sous contrat jusqu’en 2029.