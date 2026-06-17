Une somme colossale pour un adolescent ! Le salaire mirobolant de Kenneth Eichhorn au Bayer Leverkusen dévoilé

La semaine dernière, le Bayer 04 Leverkusen a finalisé le recrutement de ce talent exceptionnel en provenance du Hertha BSC. Après l’accord du joueur, le club rhénan a activé une clause libératoire inscrite dans son contrat, d’un montant légèrement inférieur à dix millions d’euros.

« Kennet partage notre conviction que le Bayer 04 lui offre les meilleures conditions pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga. Les échanges avec notre entraîneur principal, Carles Martinez, ont été marqués par une grande convergence de vues sur les questions footballistiques et par une confiance mutuelle », a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer 04.

Courtisé par Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich, Dortmund et Leipzig, le jeune joueur de 16 ans a finalement choisi Leverkusen, qui a devancé le RB Leipzig dans la course à sa signature.

À Berlin, Eichhorn, qui a disputé 17 matchs de championnat la saison dernière avec le Hertha et est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la 2^e Bundesliga, était encore sous contrat jusqu’en 2029.