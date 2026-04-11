Lors de l'annonce de la composition de départ du BVB pour le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen samedi après-midi, le nom de Schlotterbeck a été accueilli par des sifflets, mêlés aux applaudissements des tribunes.
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« Une situation explosive » : les supporters du BVB huent Nico Schlotterbeck après la prolongation de son contrat
Cette décision fait manifestement suite aux conditions de la prolongation du contrat du défenseur international de 26 ans. Vendredi, le Borussia Dortmund a annoncé que, après des négociations ardues, Schlotterbeck avait prolongé son engagement, initialement prévu jusqu’en 2027, jusqu’en 2031. Toutefois, le bail inclurait une clause de départ activable dès cet été auprès de certains clubs. Dans ce cas, le montant du transfert s’élèverait entre 50 et 60 millions d’euros.
Le nouveau directeur sportif du BVB, Ole Book, a refusé de commenter les détails du contrat à la veille de la rencontre face au Bayer Leverkusen. Interrogé par Sky, il a simplement déclaré : « Je pense qu’il est très important que Nico ait montré qu’il voulait rester ici et qu’il ait prolongé son contrat. Comme je l’ai déjà indiqué, nous ne ferons aucun commentaire sur le contenu du contrat. Cela restera ainsi, car nous entretenons une relation de confiance très forte avec le joueur. Nous avons mené des discussions constructives et approfondies, et je suis certain que Nico souhaite rester très longtemps parmi nous. »
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Hamann à propos de Schlotterbeck : « Il est évident qu’il aimerait partir ailleurs. »
Interrogé sur les sifflets visant Schlotterbeck, l’expert Sami Khedira a analysé la situation sur DAZN : « Je pense que la clause elle-même, qui lui permet de partir plus tôt, n’est même pas le plus problématique. C’est surtout le fait qu’elle s’applique dès cet été. » Le champion du monde 2014 a expliqué : « Si tu prolonges ton contrat maintenant et que tu devais partir trois mois plus tard, ça ne plairait à personne. Et puis, dans un contexte aussi chargé en émotions qu’ici à Dortmund. C’est pour ça que je pense qu’ils sont, oui, un peu furieux, énervés, et qu’ils laissent alors leur mécontentement s’exprimer. »
Pour Khedira, une communication claire est désormais indispensable pour apaiser les esprits. Schlotterbeck est « un type sympa et un super footballeur », il ne faut donc pas le présenter sous un jour négatif ni laisser une ambiance poison s’installer à Dortmund dans les prochaines semaines et mois.
Dietmar Hamann, consultant pour Sky, a exprimé des réserves : « Il a signé ce contrat parce qu’il était sans club. Il est pourtant évident qu’il aimerait partir ailleurs, là où il aurait plus de chances de remporter le titre de champion ou la Ligue des champions. Et je ne comprends pas, du point de vue du club, que Dortmund accepte qu’une clause de sortie puisse être activée dès trois mois ou dix semaines après la signature du contrat. »
L’ancien professionnel avait d’ailleurs anticipé les sifflets : « Je suis très curieux de voir comment les supporters vont réagir aujourd’hui, car toute cette situation me paraît extrêmement dangereuse, aussi bien pour le joueur que pour le club. »
Les performances de Nico Schlotterbeck au BVB en un coup d’œil
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