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Une proposition surprenante inciterait Bruno à défier Ronaldo

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Portugal
C. Ronaldo
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La journaliste britannique Angelina Kelly, de la radio talkSPORT, a provoqué un tollé en suggérant que Bruno Fernandes boycotte l’équipe du Portugal si Cristiano Ronaldo n’est pas écarté du onze de départ lors de la Coupe du monde.

Cette prise de position survient alors que le Portugal, l’un des principaux favoris au titre, s’appuie sur Bruno Fernandes comme élément clé du jeu offensif de l’équipe de Roberto Martínez.

À 41 ans, l’attaquant est toujours pressenti pour mener l’offensive portugaise, mais son efficacité devant le but suscite des interrogations. 

Kelly a exprimé son opinion sans détour, estimant que la présence de Ronaldo nuit aux intérêts de la sélection portugaise.

Le journal A Bola a relayé ses propos : « Ronaldo n’était pas au niveau requis lors de l’Euro 2024, et peut-être pas non plus lors de la dernière Coupe du monde. Nous sommes maintenant en 2026, et il ne veut tout simplement pas s’arrêter. »

Elle estime même que certaines occasions manquées lors des matchs amicaux étaient « un peu embarrassantes ».

  • Portugal Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo et les chances du Portugal de remporter la Coupe du monde

    Elle a ajouté : « La Fédération portugaise est trop obsédée par l'argent que rapporte Ronaldo. Quelqu'un doit prendre position et mettre fin à cette mascarade. »

    Elle a insisté : « Il semble que Roberto Martínez ait accepté l’idée que diriger le Portugal implique de choisir Ronaldo comme condition sine qua non. »

    Elle préconise même une initiative forte de la part d’un des cadres de la sélection : « Bruno Fernandes, en tant que joueur titulaire, doit aller voir Roberto Martinez et lui dire que Ronaldo ne peut pas faire partie de l’équipe de départ, sinon il quittera la sélection et rentrera chez lui, car Ronaldo ruine ses chances et celles de tous ses coéquipiers de remporter la Coupe du monde. »

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