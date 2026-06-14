Une proposition surprenante inciterait Bruno à défier Ronaldo

La journaliste britannique Angelina Kelly, de la radio talkSPORT, a provoqué un tollé en suggérant que Bruno Fernandes boycotte l’équipe du Portugal si Cristiano Ronaldo n’est pas écarté du onze de départ lors de la Coupe du monde.

Cette prise de position survient alors que le Portugal, l’un des principaux favoris au titre, s’appuie sur Bruno Fernandes comme élément clé du jeu offensif de l’équipe de Roberto Martínez.

À 41 ans, l’attaquant est toujours pressenti pour mener l’offensive portugaise, mais son efficacité devant le but suscite des interrogations.

Kelly a exprimé son opinion sans détour, estimant que la présence de Ronaldo nuit aux intérêts de la sélection portugaise.

Le journal A Bola a relayé ses propos : « Ronaldo n’était pas au niveau requis lors de l’Euro 2024, et peut-être pas non plus lors de la dernière Coupe du monde. Nous sommes maintenant en 2026, et il ne veut tout simplement pas s’arrêter. »

Elle estime même que certaines occasions manquées lors des matchs amicaux étaient « un peu embarrassantes ».