Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Traduit par

Une plaie non cicatrisée : le Real profite de la polémique arbitrale pour masquer son plus grand problème

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
T. Kroos
Espagne

La polémique arbitrale au lendemain du derby de Madrid masque des lacunes structurelles dans les performances du Real Madrid, toujours incapable de trouver un maestro pour orchestrer le jeu.

José Mourinho, l'entraîneur du Real, a consacré une grande partie de sa conférence de presse après la défaite dans le derby à se plaindre de l'arbitrage.

Le club merengue s'est également joint à ces récriminations, via son site internet, mais alors que le Real Madrid pointe du doigt l'arbitre, qu'il ait raison ou non à un degré ou à un autre, un problème bien plus profond continue de se dissimuler.

Le journal Sport a rapporté qu'il est difficile de ne pas penser que le Real Madrid cherche depuis plus de deux saisons une solution au problème du meneur de jeu, après la retraite de Toni Kroos.

La retraite de Kroos a laissé une blessure qui ne s'est pas refermée au Bernabéu, et l'équipe éprouve toujours des difficultés à trouver un joueur capable d'organiser le jeu, d'apporter de la sérénité à l'équipe et de définir la zone dans laquelle se dispute chaque match. 

Vous pouvez débattre des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Échec des négociations pour recruter Rodri

    Le problème avait déjà été identifié à l'époque de Carlo Ancelotti, puis Xabi Alonso n'a pas non plus réussi à le résoudre définitivement, et voici désormais que Mourinho est arrivé. Il est de nouveau frappant de constater que les deux milieux relayeurs principaux de l'entraîneur portugais restent Tchouaméni et Fede Valverde.

    Il ne s'agit pas de remettre en cause leur niveau, mais de savoir si leurs caractéristiques correspondent à ce dont l'équipe a besoin. Aucun des deux ne semble en effet capable, à lui seul, de résoudre le problème que le Real Madrid doit régler plus que tout autre.

    L'échec du recrutement de Rodri a constitué un coup dur pour le Real Madrid sur cet aspect, d'autant que le club a par la suite renoncé à chercher un joueur doté de caractéristiques similaires. 

    Face à l'Atlético, lors de l'un des premiers tests importants de la saison, il est de nouveau apparu que l'adversaire était capable de contrôler la rencontre pendant de longues périodes et de conserver le ballon avec une grande facilité.

    • Publicité
  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho joue cartes sur table

    Et plus encore, Mourinho semble jouer cartes sur table : contraint d'aligner en permanence trois joueurs comme Vinicius, Mbappé et Bellingham, il impose des limites à ses compositions de départ, et la faible contribution défensive des deux premiers oblige le technicien portugais à compenser en s'appuyant sur des joueurs dotés d'une plus grande capacité à courir et à fournir des efforts, à savoir Tchouaméni et Valverde. 

    Quant au reste de l'équipe, il lui faut trouver des moyens d'assurer l'équilibre face aux problèmes structurels qui naissent de la présence de 3 joueurs dont la participation est intouchable.

    L'une des grandes autres contradictions apparaît avec Mbappé, au sujet de ses chiffres exceptionnels : il serait absurde de remettre en question sa capacité à marquer des buts. Pour autant, on peut reprocher à l'attaquant français de ne pas endosser, avec la Maison Blanche, ce rôle de leader que les supporters attendaient de lui dans les grands matches.

    Il y a en effet une différence entre accumuler des statistiques et être la star qui décide des matches importants, celle qui mène aussi l'équipe par sa personnalité et par ses performances. Bien souvent, on a l'impression que Mbappé se contente de disputer son propre match, et lorsque les choses tournent mal, il n'est pas le leader capable de remonter le moral de l'équipe et de la conduire hors de sa crise.

    Face à l'Atlético Madrid, Mbappé et Vinicius ont totalement disparu : à eux deux, ils n'ont pu cadrer un seul ballon, ils ont perdu le ballon 22 fois et n'ont réussi que 21 passes correctes dans le camp adverse, des chiffres totalement éloignés de ce que l'on attend d'eux. 

    Dans le cas du joueur brésilien, on ne peut pas non plus ignorer le facteur de la prolongation de son contrat cet été contre une importante somme d'argent, d'autant qu'il est absent de la scène depuis longtemps.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Perte de compétitivité

    Le comportement de certains joueurs n'incite pas non plus à l'optimisme, car on évoque déjà, ces dernières saisons, la perte de cette capacité de réaction qui faisait du Real Madrid une équipe capable de répondre même lorsqu'elle se trouvait en position délicate.

    Mourinho est arrivé avec l'idée de redonner cette identité à l'équipe, mais le derby a de nouveau renvoyé l'image d'une équipe qui peine à réagir.

    Compte tenu de tout ce qui précède, concentrer toute l'attention sur l'arbitrage pourrait s'avérer dangereux pour le projet de Mourinho, car il est possible de critiquer une décision que l'on estime avoir nui à son équipe tout en posant, dans le même temps, des questions difficiles sur la planification du projet.

    Mourinho est en effet arrivé pour redonner vie à un projet qui présentait des signes évidents d'essoufflement, mais le Real Madrid actuel ressemble encore beaucoup, jusqu'à présent, à l'équipe qui s'est montrée au cours des deux saisons précédentes.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL