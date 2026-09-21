La polémique arbitrale au lendemain du derby de Madrid masque des lacunes structurelles dans les performances du Real Madrid, toujours incapable de trouver un maestro pour orchestrer le jeu.

José Mourinho, l'entraîneur du Real, a consacré une grande partie de sa conférence de presse après la défaite dans le derby à se plaindre de l'arbitrage.

Le club merengue s'est également joint à ces récriminations, via son site internet, mais alors que le Real Madrid pointe du doigt l'arbitre, qu'il ait raison ou non à un degré ou à un autre, un problème bien plus profond continue de se dissimuler.

Le journal Sport a rapporté qu'il est difficile de ne pas penser que le Real Madrid cherche depuis plus de deux saisons une solution au problème du meneur de jeu, après la retraite de Toni Kroos.

La retraite de Kroos a laissé une blessure qui ne s'est pas refermée au Bernabéu, et l'équipe éprouve toujours des difficultés à trouver un joueur capable d'organiser le jeu, d'apporter de la sérénité à l'équipe et de définir la zone dans laquelle se dispute chaque match.

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