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Une légende d'Arsenal raconte comment Max Dowman lui demande conseil et se plaint de ses propres performances
Une tribune pour une étoile montante
Dowman est régulièrement en contact avec Wilshere, qui avait fait débuter l'adolescent en équipe des moins de 18 ans à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui entraîneur de Luton Town, cet homme de 34 ans reste un proche confident de l'attaquant. Malgré une performance exceptionnelle qui lui a valu le titre d’homme du match contre Mansfield Town en FA Cup, le jeune joueur était frustré. Wilshere a déclaré au Sun : « Max et moi, on se parle. La dernière fois que je lui ai parlé, c’était après le match contre Mansfield, et il n’était pas satisfait de sa performance. Je savais qu’il ne le serait pas, car c’est tout simplement comme ça qu’il est. »
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« Vraiment rafraîchissant » - Wilshire admire l'état d'esprit de Dowman
C'est cette motivation sans faille qui distingue ce jeune espoir de ses pairs. Alors qu'il se remet d'une récente blessure à la cheville pour pouvoir jouer avec Arsenal, son envie de progresser reste évidente. L'entraîneur de Luton a souligné cette attitude rafraîchissante en déclarant : « On prend beaucoup soin des joueurs aujourd'hui. Mais Max veut être mis au défi en permanence. C'est vraiment rafraîchissant. Il ne voulait pas entendre ce pour quoi il était doué — il le savait déjà. Il voulait savoir comment il pouvait s'améliorer. » Cet état d'esprit pourrait s'avérer crucial alors qu'il vise une place dans l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel.
Un aperçu des revendications
Wilshere est un joueur qui sait ce que c'est que de percer à Arsenal dès son plus jeune âge, et il a expliqué comment il essayait d'aider Dowman. Il a déclaré : « J'essaie de l'aider en lui faisant profiter de mon expérience, celle d'avoir percé et joué dès mon plus jeune âge. J'essaie aussi de l'aider à comprendre ce que Mikel Arteta attend de lui, pour lui donner un petit coup de pouce. Il doit encore garder la tête baissée et travailler dur. Il y a encore des progrès à faire et Max sera le premier à l'admettre. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Dowman ?
Dowman a récemment permis à son équipe de s'imposer 2-0 face à Everton en marquant face au gardien Jordan Pickford dans le temps additionnel, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition à seulement 16 ans et 73 jours. Alors, quelle est la prochaine étape pour l'adolescent ? Il est désormais sur le point de franchir une nouvelle étape historique. S'il entre sur le terrain de Wembley lors de la finale de la Carabao Cup contre Manchester City, il deviendra le plus jeune joueur à disputer une grande finale nationale depuis la Seconde Guerre mondiale.
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