Le Real Madrid a bien failli payer le prix de son inefficacité offensive, notamment celle du Brésilien Vinícius Júnior, lors de la première période face à Elche, mardi soir, dans le cadre de la sixième journée de la Liga, après avoir gâché plus d'une occasion susceptible de clore la rencontre prématurément, avant que le salut n'intervienne dans les dernières secondes grâce à un but décisif de Carlos Espí offrant à la Maison Blanche une victoire arrachée à l'arraché (3-2).

L'entraîneur des Merengue, José Mourinho, a vécu des minutes difficiles en seconde période, après avoir vu son avance de deux buts à zéro fondre progressivement au milieu d'un recul évident dans les performances de son équipe, avant de se retrouver finalement soulagé grâce au but tardif d'Espí qui a scellé les trois points pour le Real Madrid et a sauvé l'équipe d'un scénario qui aurait pu se transformer en l'un de ses matches les plus compliqués de la saison.

Mais ce qui s'est produit face à Elche ne peut être traité comme une simple soirée passagère, d'autant que le problème du gaspillage des occasions et de la non-exploitation de la supériorité offensive s'est manifesté de manière frappante en ce début de saison. Au premier plan figure Vinícius, qui reste loin de l'image que les supporters du Real Madrid avaient l'habitude de voir de lui, que ce soit au niveau de la finition devant le but ou de son impact dans le dernier tiers offensif.

Et c'est là que se pose avec force la question qui s'impose actuellement à Mourinho : quand Vinícius Júnior prendra-t-il place sur le banc des remplaçants ?

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