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Une imprudence injustifiée : quand Mourinho osera-t-il briser l'arrogance de Vinicius ?

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Vinicius Junior
FEATURES
Analysis
Espagne
Portugal
Brésil

Une prestation négative de la star brésilienne, match après match

Le Real Madrid a bien failli payer le prix de son inefficacité offensive, notamment celle du Brésilien Vinícius Júnior, lors de la première période face à Elche, mardi soir, dans le cadre de la sixième journée de la Liga, après avoir gâché plus d'une occasion susceptible de clore la rencontre prématurément, avant que le salut n'intervienne dans les dernières secondes grâce à un but décisif de Carlos Espí offrant à la Maison Blanche une victoire arrachée à l'arraché (3-2).

L'entraîneur des Merengue, José Mourinho, a vécu des minutes difficiles en seconde période, après avoir vu son avance de deux buts à zéro fondre progressivement au milieu d'un recul évident dans les performances de son équipe, avant de se retrouver finalement soulagé grâce au but tardif d'Espí qui a scellé les trois points pour le Real Madrid et a sauvé l'équipe d'un scénario qui aurait pu se transformer en l'un de ses matches les plus compliqués de la saison.

Mais ce qui s'est produit face à Elche ne peut être traité comme une simple soirée passagère, d'autant que le problème du gaspillage des occasions et de la non-exploitation de la supériorité offensive s'est manifesté de manière frappante en ce début de saison. Au premier plan figure Vinícius, qui reste loin de l'image que les supporters du Real Madrid avaient l'habitude de voir de lui, que ce soit au niveau de la finition devant le but ou de son impact dans le dernier tiers offensif.

Et c'est là que se pose avec force la question qui s'impose actuellement à Mourinho : quand Vinícius Júnior prendra-t-il place sur le banc des remplaçants ?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Prolongation jusqu'en 2032, mais où est Vinícius ?

    L'avenir de Vinicius Junior a suscité de nombreuses spéculations tout au long du mercato estival, après que son nom a été associé à un possible départ du Real Madrid, en raison du vif intérêt d'Arsenal pour s'attacher ses services, plongeant les supporters du club madrilène dans l'expectative quant au sort de l'un des joueurs les plus emblématiques de l'équipe ces dernières années.

    Finalement, le Real Madrid a tranché et est parvenu à prolonger le contrat de Vinicius Junior, la star brésilienne poursuivant ainsi son parcours au sein de la forteresse de Santiago Bernabeu jusqu'en 2032, ce qui a procuré un sentiment de soulagement aux supporters madrilènes, d'autant que le maintien du joueur était perçu comme une étape importante pour préserver l'un des éléments les plus importants du projet futur du club.

    Après cette prolongation, les supporters du Real Madrid s'attendaient à voir une version plus stable de Vinicius, d'autant que le règlement de son avenir était censé lui apporter la sérénité et la pleine concentration nécessaires pour donner le meilleur de lui-même sur le terrain, mais la réalité jusqu'à présent n'a pas correspondu à ce qu'espéraient les supporters du Real Madrid.

    Le Brésilien affiche en effet, depuis le début de la saison, un visage terne dans la plupart des rencontres, et ne propose plus les solutions offensives que le Real Madrid avait l'habitude d'obtenir de lui, que ce soit à travers les percées dans le dos des défenseurs, les dribbles ou la création de danger de manière continue, laissant en suspens la question des raisons de ce recul, et de savoir si Mourinho continuera à lui accorder sa pleine confiance malgré la baisse de son rendement.

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    Une imprudence injustifiée

    Si l'image générale du niveau de Vinicius soulève des interrogations, ses statistiques offensives apportent à ces questionnements davantage de clarté. La star brésilienne n'a en effet marqué qu'un seul but lors de ses six premiers matches en Liga, un rendement extrêmement faible pour un joueur dont on attend qu'il mène la ligne offensive du Real Madrid, surtout en présence de son coéquipier Kylian Mbappé, qui domine le classement des buteurs de la Liga avec sept buts, ce qui met en évidence le grand écart entre les deux hommes en ce début de saison.

    Certains pourraient penser que la faiblesse du bilan offensif de Vinicius s'explique par un manque d'occasions suffisantes devant les buts adverses, mais ce qui se passe sur le terrain contredit totalement cette idée. Le Brésilien obtient des occasions et parvient de manière continue dans des zones dangereuses ; le problème réside toutefois dans la façon dont il gère ces occasions, ce qui est apparu clairement lors de la dernière confrontation face à Elche.

    Lors de ce match, Vinicius a eu quatre occasions nettes dont il aurait pu profiter pour marquer, et elles sont presque toutes survenues à un moment où le Real Madrid imposait sa totale domination sur le cours du jeu. L'équipe aurait pu exploiter cet avantage pour marquer davantage de buts et clore la rencontre plus tôt, mais la maladresse de l'attaquant brésilien devant le but l'en a empêchée, après avoir géré les occasions qui se sont présentées à lui d'une manière qui n'a pas reflété sa valeur ni ses véritables capacités.

    Le gaspillage de ces occasions n'a pas seulement été un problème individuel pour Vinicius, il a eu un impact direct sur le déroulement du match. Au lieu de creuser l'écart et de tuer la confrontation, le Real Madrid a offert à Elche l'occasion de rester dans le match et de revenir au score, si bien que l'équipe merengue s'est retrouvée sous forte pression dans les dernières minutes. L'équipe hôte a même été proche d'arracher un point, sans le scénario décisif qui a finalement servi le Real Madrid et lui a assuré la victoire.

    Ainsi, le but de la victoire inscrit tardivement a contribué à alléger la pression sur Vinicius, le Real Madrid étant reparti avec les trois points au lieu que l'on parle de son gaspillage des occasions qui auraient pu sceller le match plus tôt. Mais la persistance de ce problème ne sera pas une chose que l'on pourra ignorer à chaque match.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Une défense acharnée de Mourinho : mais jusqu'à quand ?

    Après la victoire contre l'Inter Milan en Ligue des champions, mardi dernier, José Mourinho a poursuivi sa défense de Vinicius Junior, rejetant les sifflets dont le joueur a fait l'objet de la part des supporters du Real Madrid en raison de la baisse de son niveau.

    Mourinho a déclaré : « Au Portugal, il y a un dicton que je ne sais pas s'il existe en Espagne sous la même forme : "On ne jette des pierres que sur les arbres qui portent des fruits." Qu'a fait Vini ici au cours des dernières années ? Combien de Ligues des champions a-t-il remportées ? Combien de buts a-t-il marqués ? C'est un arbre qui porte beaucoup de fruits. Et les gens jettent des pierres parce qu'ils veulent les fruits. »

    Et d'ajouter : « La meilleure version de Vinicius va arriver. La version de l'an dernier, lorsque le Bernabeu avait peur face à Benfica et qu'il a fini par décider de la rencontre. Cette version de Vinicius va arriver. »

    Mais il semble que Mourinho ait fait un pas en arrière et ait commencé à revenir sur ce soutien, après le nombre d'occasions gâchées par le Brésilien lors du match contre Elche, et il a décidé de le remplacer à la 68e minute de la rencontre, après une nouvelle mauvaise prestation.

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    Mourinho osera-t-il le faire ?

    José Mourinho est connu pour son audace dans les décisions difficiles et son absence d'hésitation à écarter des stars du onze de départ lorsqu'il estime que l'intérêt de l'équipe l'exige. Le technicien portugais a agi de la même manière avec de grands noms tout au long de sa carrière, ce qui fait de la gestion de la baisse de niveau de Vinicius l'un des tests importants pour la personnalité de Mourinho au Real Madrid, surtout si l'ailier brésilien continue d'afficher les mêmes prestations.

    On ne peut ignorer que Vinicius était déjà entré en conflit avec Xabi Alonso la saison dernière en raison de ses remplacements trop fréquents, alors que le joueur se considérait comme l'un des éléments essentiels devant bénéficier en permanence de la confiance de l'entraîneur. L'affaire s'était soldée par le départ d'Alonso de la tête du Real Madrid. Mais la situation est aujourd'hui différente : Mourinho possède une personnalité totalement différente et pourrait ne pas hésiter à envoyer un message clair à l'ensemble de ses joueurs, selon lequel le niveau sur le terrain est le facteur décisif pour déterminer qui débute et qui s'assoit sur le banc des remplaçants.

    Mourinho semble disposer de quelques solutions tactiques s'il décide d'accorder à Vinicius une période de repos et de rebattre ses cartes, car il peut s'appuyer sur Yan Diomandé sur le flanc gauche, avec la présence d'Arda Güler sur le côté droit, tandis que Jude Bellingham évoluerait au milieu de terrain, en plus de disposer d'autres options mobilisables au cours des matches, comme Brahim Díaz. Cela signifie que le technicien portugais ne manque pas d'alternatives capables de compenser l'absence de Vinicius dans le onze de départ.

    La mise sur le banc des remplaçants de Vinicius pourrait être plus qu'une simple sanction tactique liée à sa baisse de niveau : elle représenterait peut-être une occasion pour le joueur lui-même de retrouver sa concentration et de comprendre que sa place de titulaire n'est pas garantie, quel que soit son nom ou son statut au sein de l'équipe. Le sentiment que la place est réservée de façon permanente peut tuer la concurrence, tandis que la présence d'un remplaçant capable d'occuper son poste pourrait pousser le Brésilien à retrouver le sérieux et la détermination qui lui ont fait défaut en début de saison.

    En définitive, la question n'est pas seulement de savoir si Mourinho dispose des options, mais de mesurer sa disposition à prendre la décision et à la mettre en œuvre sur le terrain. La question qui intrigue reste posée avec force aujourd'hui : le technicien portugais osera-t-il et le fera-t-il ?

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