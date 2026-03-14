Un véritable coup de pouce pour Barcelone avec le retour de Gavi après six mois d'absence pour blessure

Le retour de Gavi ne pouvait pas mieux tomber pour l'entraîneur Flick, qui s'apprête à aborder une fin de saison particulièrement exigeante. Alors que Frenkie de Jong est actuellement indisponible pour cause de blessure, la présence de ce milieu de terrain fougueux apporte une profondeur et une intensité indispensables au milieu de terrain barcelonais.

Le club a pris soin de gérer la réintégration de Gavi, lui permettant de s'entraîner avec le groupe principal pendant plusieurs semaines avant de lui donner le feu vert définitif. Il avait déjà commencé à accompagner ses coéquipiers lors des récents matchs de haut niveau contre l'Athletic Club et Newcastle United, jouant le rôle de supporter bruyant depuis le banc de touche tout en retrouvant sa condition physique, et il est désormais prêt à revenir sur le terrain.