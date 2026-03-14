Getty Images Sport
Traduit par
Un véritable coup de pouce pour Barcelone avec le retour de Gavi après six mois d'absence pour blessure
Une série de blessures cauchemardesque pour GaviGavi a cruellement manqué aux Blaugrana, son énergie contagieuse et sa ténacité faisant défaut au cœur du milieu de terrain depuis le début de la saison. Les problèmes du milieu de terrain ont commencé fin août, lorsqu'il a subi une grave blessure au genou qui a nécessité une arthroscopie. Alors que les premiers examens laissaient entrevoir un retour plus rapide, l'équipe médicale a découvert pendant l'intervention que les lésions étaient plus importantes que prévu, ce qui a entraîné une période de rééducation nettement plus longue. Cependant, le club a désormais confirmé que son précieux produit du centre de formation était prêt à mettre son cauchemar derrière lui et à aider l'équipe à traverser la phase décisive de la saison.
- (C)Getty images
Feu vert médicalMalgré ce contretemps, l'international espagnol a passé les six derniers mois à travailler sans relâche pour retrouver sa forme physique. Le club a annoncé son retour dans un communiqué bref mais percutant publié sur son site officiel, confirmant ainsi la nouvelle que les supporters attendaient : « Le milieu de terrain est à nouveau disponible pour Hansi Flick, ce qui signifie que Gavi pourrait potentiellement jouer contre Séville, un adversaire particulier puisqu'il est originaire d'Andalousie. Une apparition sur le terrain marquerait son retour après 205 jours d’absence. Sa disponibilité est une excellente nouvelle pour l’équipe et les supporters, qui pourront profiter d’un produit de La Masia quelque peu unique de par son caractère, sa passion et son approche intense de tout ce qui touche au Barça », peut-on lire dans le communiqué du club.
Un timing parfait pour Flick
Le retour de Gavi ne pouvait pas mieux tomber pour l'entraîneur Flick, qui s'apprête à aborder une fin de saison particulièrement exigeante. Alors que Frenkie de Jong est actuellement indisponible pour cause de blessure, la présence de ce milieu de terrain fougueux apporte une profondeur et une intensité indispensables au milieu de terrain barcelonais.
Le club a pris soin de gérer la réintégration de Gavi, lui permettant de s'entraîner avec le groupe principal pendant plusieurs semaines avant de lui donner le feu vert définitif. Il avait déjà commencé à accompagner ses coéquipiers lors des récents matchs de haut niveau contre l'Athletic Club et Newcastle United, jouant le rôle de supporter bruyant depuis le banc de touche tout en retrouvant sa condition physique, et il est désormais prêt à revenir sur le terrain.
- Getty Images Sport
Le sprint final de la saison
Alors que Barcelone aborde la phase finale de la saison, le regain de moral apporté par le retour de Gavi pourrait s'avérer tout aussi important que les avantages tactiques. Même s'il est peu probable qu'il soit d'emblée titularisé, sa disponibilité offre à Flick une option décisive sur le banc. Le club espère que ses problèmes de genou appartiennent désormais définitivement au passé et qu'il pourra redevenir le pilier du milieu de terrain barcelonais. Le match de dimanche contre Séville pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre pour ce produit de La Masia après six mois difficiles passés sur la touche.
Publicité