Deniz Undav. D'après les analyses de Jamestown Analytics, l'actuel international allemand, qui fait aujourd'hui l'objet d'un vif débat à l'approche de la Coupe du monde, a autrefois quitté le SV Meppen, club de troisième division, pour rejoindre la Saint-Gilloise. Il a ensuite rejoint Brighton, le deuxième club de Bloom, puis le VfB Stuttgart.

En janvier 2019, un certain Alexis Mac Allister a rejoint Brighton pour la modique somme de huit millions d'euros. Il a été soigneusement formé en Argentine chez les Argentinos Juniors et les Boca Juniors avant de briller pendant près de trois ans et demi à Brighton, puis de rejoindre finalement le FC Liverpool en 2023, en tant que champion du monde, pour 42 millions d'euros.

En août 2021, Brighton a frappé un grand coup au FC Getafe en recrutant pour 18 millions d’euros un arrière latéral qui avait échoué au FC Barcelone. Un an plus tard, Marc Cucurella a rejoint le FC Chelsea pour un montant nettement supérieur au triple de cette somme (65 millions d’euros). Moises Caicedo a suivi le même parcours : Brighton l'a recruté en Colombie en 2021 pour près de 30 millions d'euros, l'a prêté au Beerschot en Belgique, puis l'a vendu aux Blues un an et demi plus tard pour la somme incroyable de 116 millions d'euros.

Ce sont au moins ces quatre exemples récents qui ont dû impressionner Said El Mala. Le détour par Brighton ne peut en réalité qu’être bénéfique pour sa carrière et sa valeur marchande. C’est pour ainsi dire le plan de carrière idéal pour un jeune Allemand de 19 ans, lorsque le passage vers un club de très haut niveau semble encore trop ambitieux après une solide première saison en Bundesliga avec le 1. FC Cologne et que le moment de devoir percer définitivement n’est pas encore pressant.

El Mala ne manque certainement plus d’offres et d’intérêt de la part de ces grands clubs depuis longtemps. Mais le grand favori dans la course à l’attaquant très talentueux n’est ni Arsenal, ni Chelsea, ni le FC Bayern, ni le BVB, ni l’Inter Milan, ni le Paris Saint-Germain. Ce sont les Seagulls, avec lesquels la famille El Mala aurait même déjà conclu un accord verbal. Il s'agit désormais de négocier avec le FC Cologne les modalités du transfert, qui semblent être devenues assez compliquées. Comme le rapporte Sport Bild, les Cologneois ont fait grimper leurs exigences à 50 millions d'euros, et on peut se demander si Brighton acceptera. La limite devrait en réalité s'arrêter à 35 millions d'euros.

Brighton avait déjà proposé 20 millions d'euros l'été dernier, alors qu'El Mala n'avait pas encore disputé une seule minute en Bundesliga. Un transfert hivernal pour la coquette somme de 30 millions d'euros aurait également été refusé par Cologne.