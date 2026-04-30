Un transfert à 30 millions d'euros ? Le BVB préparerait une grosse surprise « en vue »

Selon l’ancien défenseur central, plusieurs clubs de Bundesliga suivraient de près le jeune international polonais de moins de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Mainz 05. « D’après mes sources, des formations allemandes comme Leverkusen et Dortmund ont déjà Kacper dans leur viseur. Mais des écuries anglaises et italiennes s’intéressent aussi à lui », a affirmé Hajto à l’Allgemeine Zeitung. Dès début mars, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur avait déjà associé Potulski au BVB.

Néanmoins, l’évolution du jeune défenseur central de 18 ans bute sur un obstacle : un temps de jeu très limité ces dernières semaines, situation qui, selon le magazine kicker, aurait déjà irrité son père Bartosz. Depuis début mars, Potulski est resté 90 minutes sur le banc lors de cinq des sept matchs de Bundesliga, ne figurant qu’une seule fois dans le onze de départ. Un bilan insuffisant, estime également Hajto.

« Je vois un très grand potentiel chez Kacper Potulski. Mayence pourra un jour demander 30 millions d’euros pour lui, mais pour cela, il doit jouer », a déclaré l’homme aujourd’hui âgé de 53 ans.