C’est une légende du FC Schalke 04 qui a révélé la nouvelle cible de transfert du Borussia Dortmund. Tomasz Hajto, auteur de 141 matchs officiels sous le maillot des Königsblauen, est désormais consultant pour la chaîne polonaise Polsat Sport. Il entretient des relations privilégiées avec son compatriote Kacper Potulski.
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Un transfert à 30 millions d'euros ? Le BVB préparerait une grosse surprise « en vue »
Selon l’ancien défenseur central, plusieurs clubs de Bundesliga suivraient de près le jeune international polonais de moins de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Mainz 05. « D’après mes sources, des formations allemandes comme Leverkusen et Dortmund ont déjà Kacper dans leur viseur. Mais des écuries anglaises et italiennes s’intéressent aussi à lui », a affirmé Hajto à l’Allgemeine Zeitung. Dès début mars, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur avait déjà associé Potulski au BVB.
Néanmoins, l’évolution du jeune défenseur central de 18 ans bute sur un obstacle : un temps de jeu très limité ces dernières semaines, situation qui, selon le magazine kicker, aurait déjà irrité son père Bartosz. Depuis début mars, Potulski est resté 90 minutes sur le banc lors de cinq des sept matchs de Bundesliga, ne figurant qu’une seule fois dans le onze de départ. Un bilan insuffisant, estime également Hajto.
« Je vois un très grand potentiel chez Kacper Potulski. Mayence pourra un jour demander 30 millions d’euros pour lui, mais pour cela, il doit jouer », a déclaré l’homme aujourd’hui âgé de 53 ans.
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Potulski a marqué contre le FC Bayern et devient peu à peu un véritable enjeu au sein du Mainz 05.
En novembre, Potulski a été intégré pour la première fois au groupe professionnel du club rhénan par l’entraîneur Bo Henriksen, depuis limogé. Sous la direction de son successeur, Urs Fischer, il s’est rapidement imposé comme un candidat crédible au onze de départ, notamment après sa prestation convaincante ponctuée d’un but lors de ses débuts contre le FC Bayern mi-décembre.
Depuis, il a perdu ce statut, ce qui n’est pas sans conséquences : pour la deuxième fois en douze mois, il a changé d’agent et est désormais représenté par Sports360, peut-être pour forcer un transfert prochainement. « Le garçon pourrait bientôt se demander pourquoi il devrait rester à Mayence, s’il joue d’abord très bien, puis plus du tout. C’est un danger », a averti Hajto, mettant en garde contre des conséquences plus graves pour Mayence : « Kacper a toujours su saisir ses chances et a livré de solides performances. À Hoffenheim, il est entré en jeu et a brillé. Je ne comprends pas pourquoi il ne joue plus aucun rôle depuis ce match. »
Malgré ces légères tensions, Potulski devrait toutefois devenir un pilier essentiel à Mayence. C’est ce qu’a souligné le directeur sportif Niko Bungert, compte tenu du contrat qui court jusqu’en 2028 : « L’avenir appartient à Kacper. Il possède des qualités incroyables et sera régulièrement sur le terrain chez nous à l’avenir. J’en suis certain. »
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Un transfert au BVB viendrait trop tôt pour Potulski – un coup astucieux avec Doekhi, libre de tout frais de transfert ?
Un transfert au BVB cet été semblerait prématuré. Si le départ de Niklas Süle, la grave blessure d’Emre Can et la possible départ du pilier défensif Nico Schlotterbeck via une clause libératoire cet été contraindront sans doute les Jaune et Noir à renforcer leur charnière centrale, Toutefois, le profil de Potulski ne semble pas encore correspondre aux attentes du club.
Récemment, RTL/ntv et l’expert en transferts Fabrizio Romano ont évoqué un intérêt pour Danilho Doekhi (Union Berlin). En fin de contrat cet été, le défenseur de 27 ans offre à la fois un apport offensif non négligeable (7 buts en 34 matchs officiels) et une solide expérience de la Bundesliga.