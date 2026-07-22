« Un seul et même monde » – Comment une Coupe du monde imparfaite a réuni les supporters de la planète entière

Dans ce café de Boston, les supporters affichaient, aux yeux de tous, des marqueurs indubitables de leur nationalité britannique. Accents tranchés, tatouages des « Trois Lions » et, pour couronner le tout, un survêtement aux couleurs de l’équipe d’Angleterre ne laissaient planer aucun doute.

Contexte : plus tard dans la journée, l’Angleterre devait affronter le Ghana au Boston Stadium. C’était le jour du match, et les deux hommes s’étaient arrêtés pour un café matinal – sans doute en prévision d’une consommation excessive de bière.

Une habitante affable, promenant son chien, s’est adressée aux deux hommes d’une voix aussi courtoise que typiquement bostonienne :

« On a adoré vous avoir parmi nous, les Écossais, à Boston ces deux dernières semaines ! »

Les Anglais ont ri, remercié la dame, échangé quelques mots, puis repris leur route vers la South Station de Boston. Cette légère confusion identitaire importait peu : un match les attendait. La scène, à la fois drôle et révélatrice, résumait l’ambiance de cet été. Des Anglais pris pour des Écossais ? En temps normal, c’est un sacrilège, un motif de dispute, le point de basculement.

Mais en Amérique du Nord, cette confusion fut un moment loufoque à la portée plus large. Peu importait que ces deux gars aient l’air de sortir tout droit d’une friterie de l’est de Londres. Peu importait aussi que cette dame bienveillante les prenne pour des Écossais. Cet incident, où une erreur a été commise et où tout le monde en a ri, était emblématique d’un été où le monde s’est, l’espace d’un instant, retrouvé uni.

« L’ensemble du tournoi a été spectaculaire, à tous les égards. Il y avait beaucoup d’enthousiasme. Il y a eu de nombreux matchs vraiment fabuleux. Avant le tournoi, on craignait que tous ces nouveaux pays participants ne tournent la compétition en dérision. Eh bien, ils ont vraiment fait bonne figure, à une ou deux exceptions près, et c’est ce qui a rendu le tournoi passionnant », a déclaré Alan Rothenberg, ancien président de l’U.S. Soccer, à GOAL.