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Thomas Hindle

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« Un seul et même monde » – Comment une Coupe du monde imparfaite a réuni les supporters de la planète entière

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Analysis
Coupe du monde
États-Unis
Canada
Mexico
E. Haaland
Norvège

La Coupe du monde 2026 a certes présenté de nombreuses failles, mais son héritage durable réside peut-être dans les rues, les bars et les stades, là où les cultures se sont rencontrées et où des liens inattendus se sont tissés.

Dans ce café de Boston, les supporters affichaient, aux yeux de tous, des marqueurs indubitables de leur nationalité britannique. Accents tranchés, tatouages des « Trois Lions » et, pour couronner le tout, un survêtement aux couleurs de l’équipe d’Angleterre ne laissaient planer aucun doute.

Contexte : plus tard dans la journée, l’Angleterre devait affronter le Ghana au Boston Stadium. C’était le jour du match, et les deux hommes s’étaient arrêtés pour un café matinal – sans doute en prévision d’une consommation excessive de bière.

Une habitante affable, promenant son chien, s’est adressée aux deux hommes d’une voix aussi courtoise que typiquement bostonienne :

« On a adoré vous avoir parmi nous, les Écossais, à Boston ces deux dernières semaines ! »

Les Anglais ont ri, remercié la dame, échangé quelques mots, puis repris leur route vers la South Station de Boston. Cette légère confusion identitaire importait peu : un match les attendait. La scène, à la fois drôle et révélatrice, résumait l’ambiance de cet été. Des Anglais pris pour des Écossais ? En temps normal, c’est un sacrilège, un motif de dispute, le point de basculement.

Mais en Amérique du Nord, cette confusion fut un moment loufoque à la portée plus large. Peu importait que ces deux gars aient l’air de sortir tout droit d’une friterie de l’est de Londres. Peu importait aussi que cette dame bienveillante les prenne pour des Écossais. Cet incident, où une erreur a été commise et où tout le monde en a ri, était emblématique d’un été où le monde s’est, l’espace d’un instant, retrouvé uni.

« L’ensemble du tournoi a été spectaculaire, à tous les égards. Il y avait beaucoup d’enthousiasme. Il y a eu de nombreux matchs vraiment fabuleux. Avant le tournoi, on craignait que tous ces nouveaux pays participants ne tournent la compétition en dérision. Eh bien, ils ont vraiment fait bonne figure, à une ou deux exceptions près, et c’est ce qui a rendu le tournoi passionnant », a déclaré Alan Rothenberg, ancien président de l’U.S. Soccer, à GOAL.

  • Colombia fans Times SquareGetty

    « Ce sont les gens dans la rue » Cette expression, souvent utilisée dans le milieu du football, souligne l’importance du soutien populaire et de l’engouement des fans qui, match après match, donnent de la voix pour leur équipe.

    Les Coupes du monde sont le reflet du pays et de la société qui les accueillent. Elles permettent d’identifier les forces et les faiblesses d’une nation ou d’une région. Certes, il s’agit d’un tournoi réunissant 48 équipes.

    Mais c’était aussi une loupe à travers laquelle le reste du monde a jugé l’Amérique du Nord. Alors que les observateurs scrutaient la situation à la loupe cet été, cherchant presque à tout prix des défauts, l’image qui ressortait le plus était celle d’un continent, pendant six semaines, unifié par le football.

    Les chiffres parlent d’eux-mêmes : audience télévisée record, près de sept millions de spectateurs dans les stades et, en moyenne, un taux de remplissage de 99,7 %. Mais ce qui a le plus frappé, c’est l’harmonie qui régnait.

    « Il y avait les gens dans la rue, ceux qui remplissaient bars et restaurants lors des soirées de projection, les festivals des supporters, et tous se mêlaient aux visiteurs venus du monde entier. C’était vraiment une seule nation. C’était un seul monde », a constaté M. Rothenberg.

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    « Le moment de leur vie »

    En réalité, c’est à travers une série d’instantanés pris dans différentes villes d’Amérique du Nord que l’on saisit le mieux l’essence de cet événement. Mais il convient de mentionner que les attentes à l’approche du tournoi étaient très élevées. Les États-Unis, l’un des trois pays hôtes mais où se déroulait la grande majorité des matchs, adorent les grands événements. Et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a su habilement jouer sur cette corde sensible, qualifiant cet été de « 104 Super Bowls ». Cela semblait un peu présomptueux, un peu à l’américaine.

    Son vœu ne s’est pas tout à fait réalisé : tous les matchs n’ont pas connu le faste et le cérémonial d’un Super Bowl. En revanche, il a découvert quelque chose d’inattendu : les Américains, du moins pendant un court instant, ont recommencé à s’apprécier mutuellement. Le monde entier a également savouré ce moment.

    « Beaucoup de visiteurs internationaux qui sont venus, vous savez, étaient un peu inquiets de ce à quoi cela allait ressembler. Et je pense que tout le monde est reparti en s’étant tout simplement éclaté », a déclaré Rothenberg. « Cela a vraiment montré ce qu’est la beauté du sport : sa capacité à rassembler une communauté. »

    De nombreux moments ont illustré cette idée. Tout a peut-être commencé sur les réseaux sociaux. Un supporter allemand anonyme, connu sous le pseudonyme freddyLA7 sur X, a commencé à publier des messages sur son périple américain en compagnie de deux amis.

    Arrivé juste avant le coup d’envoi, il s’est rapidement fait remarquer en célébrant les classiques locaux : Waffle House, Buc-ee’s et autres spécialités. D’autres supporters ont partagé la même fascination pour la sauce ranch ou les chips à volonté dans les restaurants mexicains.

    « J’ai tout adoré. J’ai vraiment l’impression que nous voyons tous ces supporters venus du monde entier arriver aux États-Unis, tomber amoureux de ce pays et ramener la sauce ranch chez eux. Nous avons tous vu chacun de ces mèmes, mais c’est une très belle chose », a déclaré Jenny Taft, analyste chez Fox Sports.

  • imago-sport-1079221643.jpgUwe Kraft

    « M’envoyer des photos d’Erling Haaland par SMS »

    Il y avait aussi les supporters. Une partie de l’attrait de la Coupe du monde réside dans le fait qu’elle est, en réalité, l’expression la plus authentique des caprices loufoques d’un pays. C’est en quelque sorte une autorisation de facto à en faire un peu trop. C’est aussi une bonne excuse pour faire découvrir la forme la plus pure de la culture d’une nation dans des endroits où elle n’existerait jamais en temps normal.

    C’est ainsi qu’Erling Haaland entre en scène. L’attaquant norvégien, qui domine les défenses de ses 1,94 m, est une machine à marquer redoutable. C’est aussi un grand enfant un peu farfelu qui, semble-t-il, adore s’amuser. Il a incarné l’inattendu parcours de la Norvège jusqu’en quarts de finale cet été, non seulement par ses buts, mais aussi par son esprit.

    Il a mené la « Viking Row » au New York/New Jersey Stadium après son doublé face au Brésil en huitièmes de finale, puis a fait la promotion du poisson fumé à Times Square. Il a également inscrit sept buts, suffisant pour faire chavirer l’Amérique.

    « J’ai adoré que mes amis, qui n’ont jamais regardé de football, m’envoient par SMS des photos d’Erling Haaland. J’ai adoré tout ça », a déclaré Taft.

    Même constat pour la « Tartan Army » écossaise : elle a vécu des moments forts, vidant les bars de Boston – un exploit que même la importante communauté irlandaise locale n’avait pas réussi – et faisant résonner ses chants de football au Fenway Park, célébrant John McGinn dans l’écho du hall du célèbre stade.

    Et ce ne sont pas les seuls : les Anglais ont rempli les arènes de rodéo, coiffés de chapeaux de cow-boy aux couleurs des Three Lions, tandis que les Néerlandais ont multiplié leurs traditionnelles « marches vers le match » et que les Argentins ont fait trembler les tribunes par la puissance de leurs chants.

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  • Haiti fansGetty

    « Salut, je vous soutiens à fond aujourd'hui ! »

    Gérald Jean se tenait à un coin de rue à Philadelphie, distribuant des drapeaux haïtiens. Pour les passants, il incarnait un sexagénaire affable mobilisant le public en vue de la Coupe du monde. Plus tard dans la journée, Haïti devait défier le Brésil dans l’un des matchs les plus déséquilibrés de ce tournoi à 48 équipes.

    Mais cet homme n’était pas n’importe qui. Jean, figure discrète aujourd’hui âgée, fut un footballeur de renom et défendit les couleurs de la sélection haïtienne de 1974 à 1978. Il a partagé le terrain avec des légendes comme Carlos Alberto, Pelé et Rivellino, inscrivant ainsi son nom dans la mémoire du football de son pays.

    Debout, casquette haïtienne vissée sur la tête, il incarne à lui seul ce lien indéfectible entre le passé glorieux et la ferveur d’aujourd’hui.

    La communauté haïtienne de Philadelphie s’était mobilisée pour imprimer 19 000 drapeaux et avait posté d’anciens joueurs de l’équipe nationale à divers coins de rue de la ville. Des fêtes de quartier et des défilés de « rara » étaient prévus tout au long de la journée. Et malgré une lourde défaite face à un Brésil déchaîné, leurs supporters n’ont jamais cessé de chanter.

    Ce scénario s’est reproduit dans d’innombrables communautés de la diaspora aux États-Unis tout au long de la compétition. Aux États-Unis, la diversité ethnique crée de véritables enclaves peu connues du grand public. Des nations souvent ignorées par le pays d’accueil y gagnent alors une visibilité inespérée. Le Cap-Vert, deuxième plus petite nation qualifiée, possède des communautés importantes dans le Massachusetts, à New York et en Floride centrale, et ses supporters comptent parmi les plus fervents du tournoi.

    « C’était une sensation incroyable : défiler, voir tous ces supporters de différents pays, apercevoir notre maillot et entendre : “Yo, je suis avec vous aujourd’hui” », a confié à GOAL Marvin Resende, qui vit à New York.

    Si le prix des billets, jugé exorbitant, a tenu les fans éloignés des stades, l’ambiance dans les soirées de projection et les bars a largement compensé.

    « Ça nous a tout simplement mis dans l’ambiance de la fête », résume Rothenberg.

  • Scotland fans FenwayGetty

    « Plongez dans l’univers du baseball »

    D’autres sports ont aussi brillé. Le baseball ne se joue pas seulement aux États-Unis, mais il respire l’Amérique : spectacle, bruit, hot-dogs et pause de la septième manche. Un charme indéniable.

    Les tribunes se sont remplies tout l’été.

    « Nous avons accueilli la Tartan Army ici. Et cela a été, pour moi, l’une des expériences les plus incroyables de ma carrière, car aller sur place et voir cette marée humaine affluer dans ce stade, tous tellement enthousiastes à l’idée de vivre l’expérience du baseball – alors que beaucoup d’entre eux n’avaient aucune idée de ce qui se passait pendant le match », déclare Alex Parker, directeur de la marque des Marlins de Miami.

    Pour ceux qui ont fait le déplacement, vivre une expérience américaine authentique ne constituait qu’une partie de l’attrait.

    « Il y a des familles, des groupes de personnes, des groupes d’amis qui se retrouvent après le travail pour y aller, et l’ambiance est agréable, plutôt décontractée, jusqu’à ce que le match s’anime un peu. Mais c’est un sport formidable », a déclaré à GOAL Paul Godfrey, un supporter anglais qui a assisté à plusieurs matchs de baseball cet été.

  • Fans on trainTom Hindle

    « La plaque tournante mondiale de ce sport »

    Au bilan, cet été a donné l’impression d’un monde un peu plus soudé. Pourtant, les points noirs n’ont pas manqué. Les billets étaient trop chers. L’ingérence du président Donald Trump dans la décision de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun, suite à son carton rouge, a terni le parcours de l’équipe nationale américaine. Le fait que l’Iran ait dû déplacer son camp de base au Mexique en raison d’un conflit armé avec les États-Unis ne restera pas dans les mémoires comme un bon souvenir.

    Ces écueils seront difficiles à effacer. Pourtant, d’autres images resteront : Lamine Yamal faisant son shopping chez Walmart, ou Haaland débarquant en Norvège avec un raton laveur empaillé. La planète foot a vibré.

    « Le fait que nous ayons réussi à mobiliser autant d’Américains qui ont regardé et suivi ce tournoi est remarquable. C’est incroyable… Cela a été une merveilleuse célébration du travail acharné que beaucoup de gens ont accompli pendant des décennies pour développer ce sport dans ce pays », a déclaré John Strong, commentateur de FOX.

    Les villes hôtes ont engrangé des bénéfices, accueilli de nouveaux visiteurs et, dans certains cas, initié une dynamique positive à long terme.

    « Le tournoi a attiré des visiteurs, soutenu les commerces locaux et renforcé l’image de Toronto en tant que destination touristique. Le plan de mobilité de la ville a également porté ses fruits : davantage de personnes se sont déplacées à pied ou à vélo, et le trafic dans toute la ville est resté globalement comparable aux niveaux d’avant le tournoi », a déclaré dans un communiqué un porte-parole du comité d’organisation de Toronto.

    Au terme de ce mois chaotique mais merveilleux, une évidence s’est imposée :

    « Je veux dire, les États-Unis sont devenus, à bien des égards, la plaque tournante mondiale de ce sport », a déclaré M. Strong.

    Mission accomplie, donc.