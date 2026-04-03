Un scénario de Salah rapproche Bruno Fernandes de l'Arabie saoudite

L'avenir du joueur portugais Bruno Fernandes à Manchester United reste incertain, alors que le club anglais est divisé sur la manière de gérer son éventuel départ.

Certains au sein de Manchester United considèrent que Bruno est un élément essentiel et indispensable, qu'il faut absolument garder.

D'autres, en revanche, voient dans le joueur portugais l'occasion de conclure un transfert lucratif, susceptible de redynamiser l'équipe anglaise.

En décembre dernier, il a été révélé que Manchester United était disposé à vendre Fernandes afin de financer les transferts de nouveaux joueurs au milieu de terrain.

Le site CaughtOffside a indiqué que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain étaient intéressés par Bruno, mais un transfert vers la Ligue saoudienne semble plus réaliste.