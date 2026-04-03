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Un scénario de Salah rapproche Bruno Fernandes de l'Arabie saoudite

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Le réalisme de Manchester United profite à la Ligue Roshen

L'avenir du joueur portugais Bruno Fernandes à Manchester United reste incertain, alors que le club anglais est divisé sur la manière de gérer son éventuel départ.

Certains au sein de Manchester United considèrent que Bruno est un élément essentiel et indispensable, qu'il faut absolument garder.

D'autres, en revanche, voient dans le joueur portugais l'occasion de conclure un transfert lucratif, susceptible de redynamiser l'équipe anglaise.

En décembre dernier, il a été révélé que Manchester United était disposé à vendre Fernandes afin de financer les transferts de nouveaux joueurs au milieu de terrain.

Le site CaughtOffside a indiqué que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain étaient intéressés par Bruno, mais un transfert vers la Ligue saoudienne semble plus réaliste.

  • Manchester United v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Le parcours de Salah à Liverpool

    Bien que la position officielle de Manchester United soit que Bruno Fernandes n'est pas à vendre, la direction est consciente qu'il est sur le point d'atteindre l'âge de 32 ans et que son niveau pourrait bientôt commencer à baisser.

    Des sources de CaughtOffside indiquent que la baisse de forme de Mohamed Salah, la star de Liverpool, cette saison, suscite des inquiétudes, alors qu'il vient d'atteindre l'âge de 33 ans.

    Elles ont précisé que Manchester United ne souhaite pas se retrouver dans une situation similaire à celle de Liverpool avec Salah.

    Une source a déclaré : « Certains responsables de United pensent que cette année pourrait être le moment opportun pour vendre Fernandes, mais c'est une transaction extrêmement difficile, tout comme si Liverpool avait décidé de ne pas garder Salah à la même période l'année dernière. »

    La source a ajouté : « Il y a aussi Fernandes lui-même, qui sait qu’il recevra des offres mirobolantes de la part des clubs saoudiens. Ainsi, même si le club souhaitait le garder, il pourrait juger inutile d’essayer de retenir un joueur dont l’esprit est occupé par d’autres propositions. »

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