La clause de départ inscrite dans le contrat de Guirassy, qui permettrait au joueur de 30 ans de changer de club pour un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros deux ans avant la fin de son contrat à Dortmund, ne s'appliquerait, selon certaines sources, qu'au Real Madrid, à Barcelone, à Manchester United, à Manchester City, à Arsenal, à Chelsea ou à Liverpool.

Pour Dortmund, un éventuel transfert de son attaquant vedette vers l'Arabie saoudite, Londres ou Milan serait tout à fait intéressant, car cela permettrait de faire grimper encore davantage la valeur de vente du Guinéen en cas d'enchères. Après son élimination en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, le BVB risque de subir des pertes financières.

Une vente lucrative cet été pourrait toutefois les amortir et créer une marge de manœuvre supplémentaire pour les transferts, d'autant plus que Fabio Silva a déjà montré de bonnes dispositions en tant qu'attaquant au cours de la saison actuelle.