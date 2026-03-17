Le BVB se serait renseigné auprès de l'AZ Alkmaar au sujet du recrutement de Bendeguz Kovacs, un jeune attaquant de 1,99 mètre, et il semblerait que les « Noir et Jaune » ne soient pas les seuls à s'y intéresser.
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Un remplaçant pour Serhou Guirassy à un prix imbattable ? Le BVB serait en train de préparer un transfert surprise
Selon la Gazzetta dello Sport, le Sporting Lisbonne, la Juventus et Aston Villa auraient également manifesté leur intérêt auprès du club de l'Eredivisie pour Kovacs. Le jeune joueur de 18 ans serait disponible pour environ cinq millions d'euros et pourrait, à terme, être formé au BVB pour succéder à Serhou Guirassy.
Malgré un contrat en cours jusqu'en 2028, son maintien au-delà de l'été est loin d'être assuré. Tottenham et Milan auraient déjà fait part de leur intérêt à la direction du joueur de 30 ans. De plus, un transfert en Arabie saoudite n'est pas exclu, mais maximiser son salaire annuel actuel (qui s'élèverait à dix millions d'euros) dans le désert n'est pas la priorité absolue pour Guirassy. Guirassy souhaite prendre une décision concernant son avenir peu après la fin de la saison, en mai.
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Guirassy peut quitter le BVB cet été grâce à une clause de départ – un appel d'offres en perspective ?
La clause de départ inscrite dans le contrat de Guirassy, qui permettrait au joueur de 30 ans de changer de club pour un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros deux ans avant la fin de son contrat à Dortmund, ne s'appliquerait, selon certaines sources, qu'au Real Madrid, à Barcelone, à Manchester United, à Manchester City, à Arsenal, à Chelsea ou à Liverpool.
Pour Dortmund, un éventuel transfert de son attaquant vedette vers l'Arabie saoudite, Londres ou Milan serait tout à fait intéressant, car cela permettrait de faire grimper encore davantage la valeur de vente du Guinéen en cas d'enchères. Après son élimination en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, le BVB risque de subir des pertes financières.
Une vente lucrative cet été pourrait toutefois les amortir et créer une marge de manœuvre supplémentaire pour les transferts, d'autant plus que Fabio Silva a déjà montré de bonnes dispositions en tant qu'attaquant au cours de la saison actuelle.
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Kovacs brille chez les jeunes grâce à son excellent ratio de buts
À Dortmund, Kovacs, âgé de 18 ans, pourrait s'épanouir et continuer à progresser aux côtés du Portugais. Le jeune international hongrois n'a pas encore fait ses débuts professionnels avec Alkmaar, mais affiche un ratio de buts impressionnant dans toutes les équipes de jeunes.
Pour les U17 et U19 de l'Ajax, il a inscrit 19 buts en 46 matches officiels entre 2023 et 2025 ; à Alkmaar, il totalise 29 buts en 33 matches avec les U19, les U21 et l'équipe de la Youth League.
Serhou Guirassy au BVB : statistiques et données de performance
Saison Matchs Buts Passes décisives 2025/26 38 17 6 2024/25 45 34 9
Questions fréquentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".