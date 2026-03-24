Un diagnostic erroné aux conséquences dramatiques pour Kylian Mbappé ? Le Real Madrid se serait rendu coupable d'une « véritable honte »

En raison de douleurs persistantes, Mbappé avait toutefois demandé un deuxième avis médical à Paris, où il résidait auparavant, à la suite de quoi il aurait opté, en collaboration avec un spécialiste du genou, pour une autre approche de sa convalescence. Entre-temps, l'ancien joueur du PSG avait même déjà fait son retour sur le terrain.

Le mauvais diagnostic posé à Madrid aurait en outre rendu Mbappé « furieux ». Ce diagnostic erroné aurait également été un facteur déterminant dans le licenciement du personnel médical au début de l'année. À la suite de cela, après son licenciement fin 2023, le Dr Niko Mihic a de nouveau été engagé à la tête du service médical, alors que l'équipe venait tout juste d'être remaniée l'été dernier. Les changements de personnel au sein du service médical du Real ne sont pas rares dès que les responsables se plaignent d'un trop grand nombre de blessures. Outre Mbappé, Jude Bellingham ou Alvaro Carreras, entre autres, ont également été absents ces dernières semaines.

À ce sujet, le journaliste de RMC Daniel Riolo a tenu des propos très durs dans l'émission « L'After Foot ». « Pour le Real, ce qui s'est passé est une véritable honte. (...) Cette erreur de diagnostic aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, car Mbappé a mis beaucoup de temps à savoir ce qui n'allait pas. Il a continué à s’entraîner, a même disputé quelques matchs sans savoir exactement ce qui n’allait pas. Il aurait pu se ruiner le genou. » Un programme de renforcement musculaire spécifique, qu’il aurait mis au point avec ledit spécialiste parisien du genou, aurait finalement permis de renverser la situation.