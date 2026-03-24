Selon un reportage de la chaîne de télévision française RMC Sport, l'attaquant a été victime d'un erreur de diagnostic qui aurait même pu lui coûter sa participation à la Coupe du monde cet été.
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Un diagnostic erroné aux conséquences dramatiques pour Kylian Mbappé ? Le Real Madrid se serait rendu coupable d'une « véritable honte »
En raison de douleurs persistantes, Mbappé avait toutefois demandé un deuxième avis médical à Paris, où il résidait auparavant, à la suite de quoi il aurait opté, en collaboration avec un spécialiste du genou, pour une autre approche de sa convalescence. Entre-temps, l'ancien joueur du PSG avait même déjà fait son retour sur le terrain.
Le mauvais diagnostic posé à Madrid aurait en outre rendu Mbappé « furieux ». Ce diagnostic erroné aurait également été un facteur déterminant dans le licenciement du personnel médical au début de l'année. À la suite de cela, après son licenciement fin 2023, le Dr Niko Mihic a de nouveau été engagé à la tête du service médical, alors que l'équipe venait tout juste d'être remaniée l'été dernier. Les changements de personnel au sein du service médical du Real ne sont pas rares dès que les responsables se plaignent d'un trop grand nombre de blessures. Outre Mbappé, Jude Bellingham ou Alvaro Carreras, entre autres, ont également été absents ces dernières semaines.
À ce sujet, le journaliste de RMC Daniel Riolo a tenu des propos très durs dans l'émission « L'After Foot ». « Pour le Real, ce qui s'est passé est une véritable honte. (...) Cette erreur de diagnostic aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, car Mbappé a mis beaucoup de temps à savoir ce qui n'allait pas. Il a continué à s’entraîner, a même disputé quelques matchs sans savoir exactement ce qui n’allait pas. Il aurait pu se ruiner le genou. » Un programme de renforcement musculaire spécifique, qu’il aurait mis au point avec ledit spécialiste parisien du genou, aurait finalement permis de renverser la situation.
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Mbappé a joué pendant des semaines malgré la douleur – et ne mâche pas ses mots
Selon certaines sources, Mbappé aurait effectivement disputé de nombreux matchs malgré la douleur, après s'être blessé au genou dès le mois de décembre. Les Madrilènes ont toutefois évoqué une blessure qu'il fallait soigner au cas par cas et pour laquelle on pouvait espérer un rétablissement rapide. Début janvier (deux matchs) et début mars (trois), le buteur était toutefois absent de l'effectif des Merengues. Après cette deuxième pause forcée, les journaux avaient même spéculé sur une lésion du ligament croisé, avant que Mbappé ne fasse son retour sur le terrain après son passage à Paris pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City.
Lundi, Mbappé s'est exprimé sur sa blessure. « Mon genou va bien. Ça s'améliore. Ça se passe plutôt bien et je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet et que des choses erronées ont été dites », a-t-il déclaré, avant d'ajouter de manière éloquente : « C'est la vie d'un sportif de haut niveau. Nous sommes habitués à ce que les gens disent des choses sans les vérifier et sans aucun fondement. »
Mbappé est « rétabli à 100 % » – et fait partie de l'équipe nationale
« Je ne ressens plus aucune douleur », a déclaré Mbappé, contredisant ainsi, entre autres, Riolo dans l'émission « L'After Foot ». Il a souligné : « Je suis rétabli à 100 %. J'ai eu l'occasion, à Paris, d'obtenir un diagnostic approfondi. Et ensemble, nous avons pu élaborer un plan pour que je retrouve mon meilleur niveau au Real Madrid et à l'approche de la Coupe du monde. »
Sa sélection pour les prochains matchs amicaux de l'équipe de France prouve également que Mbappé est bel et bien de retour en pleine forme. Le joueur de 27 ans est considéré comme un grand espoir pour la Coupe du monde. Car malgré les problèmes physiques des derniers mois, il affiche un bilan exceptionnel de 38 buts et six passes décisives en 35 matchs officiels disputés avec le Real cette saison.
À la décharge des médecins madrilènes : même entre ses deux arrêts forcés, il a marqué à la chaîne.
Kylian Mbappé : performances et statistiques pour le Real Madrid cette saison
Jeux 35 Buts 38 Passes décisives 6