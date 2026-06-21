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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un départ imminent ? Renard éclaire la crise tunisienne après l’élimination de la Coupe du monde

H. Renard
E. Skhiri
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É.-U.

Confession douloureuse du capitaine des Aigles de Carthage

Hervé Renard, le sélectionneur de l’équipe de Tunisie, a exprimé sa profonde déception après la cuisante défaite 4-0 concédée face au Japon dimanche matin, lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde.

L’entraîneur français a pointé du doigt un « manque criant de communication » entre les lignes, en particulier dans la défense, qui a précipité ce revers.

Avec ce résultat, les Aigles de Carthage quittent déjà la Coupe du monde, avant même leur dernier match de groupe programmé vendredi prochain face aux Pays-Bas.

  • Ce but précoce bouscule les plans de Renard.

    Dans sa première déclaration après la rencontre disputée au stade de Monterrey, Hervé Renard a confié à beIN Sports que son équipe avait été prise de court par un but précoce (4e) « qui a fortement affecté le moral des joueurs » face à une sélection japonaise qu’il a qualifiée de « haut niveau », reconnaissant que la fragilité défensive s’est poursuivie en deuxième mi-temps, l’équipe n’ayant pas réussi à protéger ses filets « de manière optimale ». 

    L’entraîneur français de 57 ans, qui a succédé à Sabri Lamouchi après la lourde défaite 5-1 contre la Suède, a ajouté : « Nous sommes en difficulté sur toutes les lignes, et surtout derrière. J’ai constaté un manque criant de communication entre les joueurs, ce qui a entraîné une série d’erreurs qui nous a coûté cher. »

    Il a conclu : « Notre prestation était tout à fait inacceptable et ne correspondait pas au niveau attendu en Coupe du monde. Nous devons l'admettre sans chercher d'excuses. »

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  • Un indice annonçant un départ ?

    Renard a reconnu avoir préparé l’équipe pour ce match « en très peu de temps », mais il a souligné avoir suivi plusieurs matchs précédents de la sélection tunisienne et disposer d’une connaissance approfondie du football tunisien grâce à son expérience passée à la tête d’autres équipes nationales africaines.

    Interrogé sur l’après-Coupe du monde, il a refusé d’entrer dans les détails, laissant entendre qu’il ne poursuivrait pas sa mission après la compétition : « Je suis venu entraîner la sélection pendant la Coupe du monde, je ne peux donc pas aborder pour l’instant la question de l’après-tournoi. »

    Il a conclu en assumant « l’entière responsabilité du match d’aujourd’hui, sans rejeter la faute sur quiconque », d’après les propos recueillis par la radio tunisienne Jawhara FM sur son site Internet.

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  • Al-Sakhiiri : un aveu douloureux

    Elias Sakhi, le capitaine de la sélection tunisienne, a présenté des excuses sincères au public tunisien, reconnaissant que les performances de l’équipe face à la Suède et au Japon étaient « honteuses » et inacceptables. Il a insisté sur la pleine responsabilité des joueurs dans ces résultats catastrophiques au Mondial.

    Selon la radio Jawhara, le capitaine a déclaré après la défaite 4-0 concédée dimanche matin à Monterrey face au Japon : « Nous présentons nos excuses au peuple tunisien… Nous devons assumer nos responsabilités. Nous n’étions pas au niveau escompté pour disputer la Coupe du monde. »

    Le capitaine des « Aigles de Carthage » a reconnu que le groupe n’avait pas le niveau nécessaire pour rivaliser dans cette épreuve, déclarant : « La vérité, c’est que nous n’avons pas le niveau pour disputer une compétition de cette envergure. Participer à la Coupe du monde exige un travail approfondi et continu sur plusieurs années. »

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    Il a appelé à l’élaboration d’une « feuille de route et d’un projet d’avenir » pour relancer le football tunisien, en insistant sur la nécessité d’une formation solide dès le plus jeune âge. « Si nous voulons développer notre football, nous devons travailler sur plusieurs plans, à l’image de ce que font déjà plusieurs sélections africaines », a-t-il conclu.

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