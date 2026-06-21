Un départ imminent ? Renard éclaire la crise tunisienne après l’élimination de la Coupe du monde

Elias Sakhi, le capitaine de la sélection tunisienne, a présenté des excuses sincères au public tunisien, reconnaissant que les performances de l’équipe face à la Suède et au Japon étaient « honteuses » et inacceptables. Il a insisté sur la pleine responsabilité des joueurs dans ces résultats catastrophiques au Mondial.
Selon la radio Jawhara, le capitaine a déclaré après la défaite 4-0 concédée dimanche matin à Monterrey face au Japon : « Nous présentons nos excuses au peuple tunisien… Nous devons assumer nos responsabilités. Nous n’étions pas au niveau escompté pour disputer la Coupe du monde. »
Le capitaine des « Aigles de Carthage » a reconnu que le groupe n’avait pas le niveau nécessaire pour rivaliser dans cette épreuve, déclarant : « La vérité, c’est que nous n’avons pas le niveau pour disputer une compétition de cette envergure. Participer à la Coupe du monde exige un travail approfondi et continu sur plusieurs années. »
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Il a appelé à l’élaboration d’une « feuille de route et d’un projet d’avenir » pour relancer le football tunisien, en insistant sur la nécessité d’une formation solide dès le plus jeune âge. « Si nous voulons développer notre football, nous devons travailler sur plusieurs plans, à l’image de ce que font déjà plusieurs sélections africaines », a-t-il conclu.