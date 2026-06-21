Un départ imminent ? Renard éclaire la crise tunisienne après l’élimination de la Coupe du monde

Dans sa première déclaration après la rencontre disputée au stade de Monterrey, Hervé Renard a confié à beIN Sports que son équipe avait été prise de court par un but précoce (4e) « qui a fortement affecté le moral des joueurs » face à une sélection japonaise qu’il a qualifiée de « haut niveau », reconnaissant que la fragilité défensive s’est poursuivie en deuxième mi-temps, l’équipe n’ayant pas réussi à protéger ses filets « de manière optimale ».

L’entraîneur français de 57 ans, qui a succédé à Sabri Lamouchi après la lourde défaite 5-1 contre la Suède, a ajouté : « Nous sommes en difficulté sur toutes les lignes, et surtout derrière. J’ai constaté un manque criant de communication entre les joueurs, ce qui a entraîné une série d’erreurs qui nous a coûté cher. »

Il a conclu : « Notre prestation était tout à fait inacceptable et ne correspondait pas au niveau attendu en Coupe du monde. Nous devons l'admettre sans chercher d'excuses. »

Lire aussi : Mido provoque la polémique avant le match entre les Pharaons et la Nouvelle-Zélande