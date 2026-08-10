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Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Un choix difficile : Manchester United fixe sa position concernant une star du Barça

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A. Truffert
N. Brown
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L. Hall
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Liste de remplaçants après le choc Hall

Manchester United n'a pas abandonné son plan de recruter Lewis Hall, mais le club accepte la réalité qu'il doit explorer d'autres alternatives pour le poste d'arrière gauche durant les dernières semaines du mercato.

United a fixé le recrutement d'un nouvel arrière gauche comme l'une de ses priorités principales cet été après avoir d'abord renforcé son milieu de terrain, et Hall avait été retenu comme leur choix préféré plus tôt durant le mercato.

Le site TeamTalk a indiqué que Hall reste très apprécié à Old Trafford, et que l'international anglais est prêt à changer d'air. Cependant, son club, Newcastle United, campe sur sa position et n'a montré aucun signe indiquant qu'il serait prêt à donner son feu vert à un départ.

Par conséquent, l'intérêt de United pour Hall est en suspens pour le moment, et s'ils peuvent réexaminer la situation après l'été, le directeur sportif Jason Wilcox et son équipe de recrutement évaluent désormais activement d'autres possibilités.

  • Les négociations avec Raum

    L'un des noms déjà en vue sur leur liste est David Raum, joueur de Leipzig, le site TeamTalk ayant révélé plus tôt cette année que l'international allemand suscite l'intérêt de Manchester United.

    Âgé de 28 ans, le joueur constitue une option séduisante compte tenu de sa situation contractuelle. Il reste à Raum moins de 12 mois de contrat, et malgré l'existence d'une clause libératoire d'environ 34 millions de livres sterling, les intermédiaires estiment qu'il serait possible de négocier un transfert pour moins de 30 millions de livres sterling en cas de non-renouvellement du contrat.

    Toujours selon le même site, Raum a déjà échangé avec Manchester United. Plus important encore, il serait ravi d'un éventuel transfert à Old Trafford et de se disputer avec Luke Shaw une place dans le onze de départ.

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  • Manchester United étudie plusieurs options pour le poste d'arrière gauche

    Raum n'est d'ailleurs pas la seule alternative dont le profil est étudié pour occuper le poste d'arrière gauche.

    Le site a confirmé qu'« Alejandro Balde, le joueur du Barça, a été évalué aux côtés de Hall et de Nathaniel Brown à un stade antérieur du processus de recrutement, mais les problèmes de blessures récurrents font qu'United ne considère plus actuellement la star barcelonaise comme une option réaliste ».

    D'autres options plus jeunes sont également sous surveillance, notamment Joaquín Seys, joueur du Club Bruges, Adrien Truffert, joueur de Bournemouth, et le jeune international espagnol Jorge Salinas, joueur du Racing Santander.

    La cellule de recrutement de Manchester United dispose donc d'une solide liste d'alternatives, même si Hall demeure parmi leurs options.

    Il a précisé : « La priorité est désormais de trouver un arrière gauche capable de renforcer l'effectif de l'entraîneur Michael Carrick sans contraindre United à conclure une opération surévaluée, la situation contractuelle de Raum en faisant l'une des options les plus intéressantes. »

    Il a conclu : « À l'heure actuelle, Hall est toujours un joueur de Newcastle, et United accepte l'éventualité de devoir patienter, tandis que Wilcox et sa cellule de recrutement s'emploient à étudier les alternatives avant les dernières semaines de la période des transferts. »

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