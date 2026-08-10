Manchester United n'a pas abandonné son plan de recruter Lewis Hall, mais le club accepte la réalité qu'il doit explorer d'autres alternatives pour le poste d'arrière gauche durant les dernières semaines du mercato.

United a fixé le recrutement d'un nouvel arrière gauche comme l'une de ses priorités principales cet été après avoir d'abord renforcé son milieu de terrain, et Hall avait été retenu comme leur choix préféré plus tôt durant le mercato.

Le site TeamTalk a indiqué que Hall reste très apprécié à Old Trafford, et que l'international anglais est prêt à changer d'air. Cependant, son club, Newcastle United, campe sur sa position et n'a montré aucun signe indiquant qu'il serait prêt à donner son feu vert à un départ.

Par conséquent, l'intérêt de United pour Hall est en suspens pour le moment, et s'ils peuvent réexaminer la situation après l'été, le directeur sportif Jason Wilcox et son équipe de recrutement évaluent désormais activement d'autres possibilités.