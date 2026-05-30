Selon Sky, les discussions concernant le transfert de ce joueur de 20 ans sont déjà bien avancées. Les Souabes n’auraient à débourser qu’un million d’euros de frais de transfert pour van der Leij, dont le contrat à Waalwijk court encore jusqu’en 2028. Des primes pourraient s’ajouter à ce montant.

Afin d’amortir le passage de la deuxième division néerlandaise à la Bundesliga et à la Ligue des champions, le joueur serait dansun premier temps intégré à l’équipe réserve, où il évoluerait une saison en troisième division pour peaufiner son jeu avant de renforcer, dès sa deuxième année à Stuttgart, l’effectif de l’entraîneur Sebastian Hoeneß.

Selon Voetbal International, le transfert devrait être officialisé dans les trois à cinq prochains jours : Waalwijk a déjà préparé le terrain en trouvant un successeur à son avant-centre, en l’occurrence Jesse van de Haar, actuellement prêté par le FC Utrecht au SK Beveren en D2 belge.