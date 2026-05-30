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Un attaquant de 17 buts serait une véritable aubaine ! Le VfB Stuttgart serait sur le point de finaliser un transfert surprise
Selon Sky, les discussions concernant le transfert de ce joueur de 20 ans sont déjà bien avancées. Les Souabes n’auraient à débourser qu’un million d’euros de frais de transfert pour van der Leij, dont le contrat à Waalwijk court encore jusqu’en 2028. Des primes pourraient s’ajouter à ce montant.
Afin d’amortir le passage de la deuxième division néerlandaise à la Bundesliga et à la Ligue des champions, le joueur serait dansun premier temps intégré à l’équipe réserve, où il évoluerait une saison en troisième division pour peaufiner son jeu avant de renforcer, dès sa deuxième année à Stuttgart, l’effectif de l’entraîneur Sebastian Hoeneß.
Selon Voetbal International, le transfert devrait être officialisé dans les trois à cinq prochains jours : Waalwijk a déjà préparé le terrain en trouvant un successeur à son avant-centre, en l’occurrence Jesse van de Haar, actuellement prêté par le FC Utrecht au SK Beveren en D2 belge.
- Getty Images Sport
Tim van der Leij pourrait bientôt renforcer le VfB ; l’attaquant affiche un ratio de buts marqués particulièrement impressionnant.
Van der Leij a évolué dans les équipes de jeunes du PSV Eindhoven et du Vitesse Arnhem. L’été dernier, il a quitté le groupe U21 du club arnhémien pour s’engager librement avec Waalwijk.
Bien qu’il ait souvent joué en tant que joker, son ratio buts/minutes est d’autant plus impressionnant : en 38 apparitions toutes compétitions confondues, ce Néerlandais de 1,93 m, très rapide, a inscrit 17 buts la saison dernière, soit un toutes les 85 minutes.
Classé 6e de D2, Waalwijk s’est qualifié pour les barrages déterminant le 3e promu en Eredivisie, mais il a chuté d’un cheveu en quarts face au Willem II, futur vainqueur de la compétition.
Au VfB Stuttgart, van der Leij devrait faire face à une forte concurrence
À Stuttgart, van der Leij aura du mal à s’imposer immédiatement chez les Rouge et Blanc tant la concurrence est forte à la pointe de l’attaque. L’international allemand Deniz Undav, dont Sky annonce la prolongation jusqu’en 2029, et l’international bosnien Ermedin Demirović occupent déjà les deux premières places. Pour le poste de premier remplaçant, le club a recruté Jeremy Arevalo en début d’année.
Recruté pour 7,5 millions d’euros auprès du Racing Santander, le jeune attaquant de 21 ans n’a pas encore convaincu lors de ses sept brèves apparitions en Bundesliga. Son intégration pourrait toutefois servir de modèle pour van der Leij, car c’est avec la réserve du VfB, en troisième division, qu’Arevalo a pour l’instant brillé : cinq buts en quatre matchs.