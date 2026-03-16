Peu avant de quitter le Borussia Dortmund après six ans, Mike Tullberg ne s'était pas vraiment fait d'amis. À l'époque, l'équipe U23 du BVB, reléguée de la 3e division, avait disputé quatre journées en Regionalliga West. L'équipe de Tullberg n'avait récolté que cinq points et affichait la deuxième pire défense du championnat.
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Un ancien entraîneur avait raison ! L'équipe des moins de 23 ans reste le gros souci du BVB
Les responsables du centre de formation westphalien avaient auparavant pris soin d’éviter de présenter la remontée immédiate comme un objectif. Mais il était facile de déduire de leurs phrases, pour la plupart alambiquées, que c’était bien là leur ambition. Comment pourrait-il en être autrement ? Un club comme le BVB se doit d’offrir à ses jeunes talents la ligue la plus élevée possible comme étape intermédiaire vers le niveau professionnel.
Mais Tullberg a soudainement évoqué, à ce stade très précoce de la saison, une « année de transition ». Les lacunes de sa nouvelle équipe lui avaient rapidement été mises en évidence. Avec son franc-parler habituel, le Danois a déclaré : « Je ne sais pas si ce que nous exigeons est trop demander. La différence entre la 3e division, où l’on ne possède pas le ballon et où l’on joue en longs ballons, et la Regionalliga, c’est que maintenant nous menons le jeu et que l’adversaire ne fait que guetter nos erreurs. Maintenant, les garçons doivent jouer au football. C’est aussi ce qu’attend l’entraîneur. On voit clairement que l’un ou l’autre n’y arrive pas. »
Moins de trois semaines plus tard, Tullberg faisait partie de l’histoire du BVB. Il aspirait depuis longtemps à de plus hauts sommets et est reparti dans son pays natal, au FC Midtjylland. Devoir changer d’entraîneur si tôt en pleine période de transition, combiné à un mauvais départ dans la nouvelle ligue, n’était pas du tout un bon début pour les U23. Même si c’est Daniel Rios, l’entraîneur adjoint de Tullberg et une vieille connaissance de l’équipe, qui a pris la relève.
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La réserve de Dortmund loin de la montée
Près de sept mois se sont écoulés depuis les déclarations de Tullberg, et 26 journées ont été disputées en Regionalliga. Alors qu’il reste encore dix matchs à jouer pour les joueurs de Dortmund, une chose est claire : Tullberg avait raison dans ses propos, et son analyse des problèmes reste d’actualité.
La réserve de Dortmund se classe loin derrière dans la course à la montée – seul le premier du classement se qualifie pour la 3e division. À la quatrième place, l'écart avec le leader incontesté, Fortuna Cologne, s'est creusé pour atteindre 15 points. Et ce n'est pas seulement parce que les U23 n'ont pas réussi à démarrer l'année et n'ont remporté que deux victoires en six rencontres.
Certes, avec 55 buts marqués, l'équipe possède la deuxième meilleure attaque parmi les 18 équipes, mais seulement onze victoires en 24 matchs et seulement trois matchs sans encaisser de but, c'est tout simplement insuffisant pour une équipe reléguée de la 3e division. En 2026, Dortmund n'a remporté aucune victoire, ni contre Wuppertal (16e du classement), ni contre ses concurrents directs d'Oberhausen et de Gütersloh.
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Personne au BVB ne veut prononcer le mot « promotion »
La constance est jusqu'à présent un concept étranger aux amateurs. La seule période stable remonte au début de l'automne, où l'équipe a remporté quatre victoires en six matchs. Les joueurs de Dortmund ont beaucoup de mal à déjouer les nombreux adversaires très défensifs. Comme c'est souvent le cas chez les professionnels de Niko Kovac, il manque ici aussi de créativité pour créer des brèches dans les défenses bien en place.
« L'objectif fondamental reste le même », avait déclaré Paul Schaffran, directeur de la NLZ, au journal Ruhr Nachrichten cet hiver, alors que le BVB n'avait que cinq points de retard sur Cologne. Bien sûr, une fois de plus, sans prononcer le mot « promotion » : « Je n'écarte pas la possibilité que nous puissions encore combler cet écart lors de la phase retour. »
Si cela n’a pas été possible, c’est aussi en raison d’une véritable hémorragie que l’équipe a dû supporter lors du dernier mercato. Avec Ben Hüning, elle a perdu son pilier défensif, parti au Rot-Weiss Essen, tandis que le Fortuna Düsseldorf a mis la main sur le pivot offensif Jordi Paulina. De plus, trois autres joueurs ont quitté le club, tandis que trois nouveaux sont arrivés.
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Le nouveau credo dans les équipes de jeunes du BVB : privilégier la formation plutôt que les résultats
« Cela fera toujours partie de l'ADN de cette équipe », a précisé Schaffran. « Lorsque des joueurs confirmés et des piliers de l'équipe s'en vont, un vide se crée – et c'est précisément l'occasion pour les suivants de s'imposer et d'assumer ces responsabilités. » Cela peut certes être vrai en théorie, mais la réalité et la pratique sont tout autres au BVB. Le club s'est sans doute déjà préparé depuis longtemps à passer une nouvelle année en Regionalliga.
« Créer une plateforme de développement clairement reliée aux professionnels », a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl en décembre 2023 à propos de la nouvelle vision pour la formation à Dortmund. Sous l’impulsion du responsable du centre de formation Thomas Broich, la devise doit désormais être : le développement plutôt que le résultat.
Mais ici, quand on regarde la deuxième équipe, on se retrouve face à un cercle vicieux. Le lien visé avec le plus haut niveau s'avère bien plus difficile à établir lorsque l'écart est de trois divisions au lieu de deux.
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La deuxième équipe reste le sujet de préoccupation du BVB
Bien sûr, d'un autre côté, il n'est pas inutile pour des jeunes talents âgés de 17 à 19 ans d'acquérir une solide expérience en 4e division. Mais la 3e division constitue sans aucun doute le meilleur tremplin vers les échelons supérieurs. Elle représente également un atout majeur et offre des perspectives plus prometteuses pour les jeunes talents issus du centre de formation ou recrutés à l'extérieur.
Le BVB doit donc, à la lumière des expériences acquises, réfléchir sérieusement à la manière dont il entend gérer ce sujet de préoccupation pour le club. Non seulement les performances des U23 ont été irrégulières, mais l’effectif l’a été tout autant.
Si la décision de faire passer prématurément chez les professionnels des talents de haut niveau tels que Mathis Albert, Samuele Inacio ou – pour cause de blessure – Luca Reggiani était cohérente, la cohésion au sein de la deuxième équipe en a beaucoup souffert. En raison de la composition changeante de l'équipe, celle-ci n'a jamais pu se consolider ni développer des schémas tactiques permettant de générer une domination capable de sous-tendre ses ambitions tacites.
« On n'y parvient pas en quelques semaines – surtout quand on n'est pas en mesure de s'entraîner avec un groupe important », craignait déjà Tullberg en août. D'ici le prochain redémarrage l'été prochain, les responsables devraient avoir défini une stratégie pour venir à bout de ce problème et sortir les U23 de l'impasse actuelle.
Le BVB II seulement quatrième : le top 6 du classement de la Regionalliga West
Place Équipe Matchs Victoires Matchs nuls Défaites Buts Points 1 Fortuna Cologne 25 16 8 1 57:19 56 2 Rot-Weiß Oberhausen 25 14 6 5 43:28 48 3 FC Schalke 04 II 24 14 4 6 54:33 46 4 Borussia Dortmund II (A) 24 11 8 5 55:37 41 5 Bor. Mönchengladbach II 25 12 5 8 43:36 41 6 FC Gütersloh 25 11 8 6 35:28 41
Questions fréquentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".