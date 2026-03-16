Un ancien entraîneur avait raison ! L'équipe des moins de 23 ans reste le gros souci du BVB

Les responsables du centre de formation westphalien avaient auparavant pris soin d’éviter de présenter la remontée immédiate comme un objectif. Mais il était facile de déduire de leurs phrases, pour la plupart alambiquées, que c’était bien là leur ambition. Comment pourrait-il en être autrement ? Un club comme le BVB se doit d’offrir à ses jeunes talents la ligue la plus élevée possible comme étape intermédiaire vers le niveau professionnel.

Mais Tullberg a soudainement évoqué, à ce stade très précoce de la saison, une « année de transition ». Les lacunes de sa nouvelle équipe lui avaient rapidement été mises en évidence. Avec son franc-parler habituel, le Danois a déclaré : « Je ne sais pas si ce que nous exigeons est trop demander. La différence entre la 3e division, où l’on ne possède pas le ballon et où l’on joue en longs ballons, et la Regionalliga, c’est que maintenant nous menons le jeu et que l’adversaire ne fait que guetter nos erreurs. Maintenant, les garçons doivent jouer au football. C’est aussi ce qu’attend l’entraîneur. On voit clairement que l’un ou l’autre n’y arrive pas. »

Moins de trois semaines plus tard, Tullberg faisait partie de l’histoire du BVB. Il aspirait depuis longtemps à de plus hauts sommets et est reparti dans son pays natal, au FC Midtjylland. Devoir changer d’entraîneur si tôt en pleine période de transition, combiné à un mauvais départ dans la nouvelle ligue, n’était pas du tout un bon début pour les U23. Même si c’est Daniel Rios, l’entraîneur adjoint de Tullberg et une vieille connaissance de l’équipe, qui a pris la relève.