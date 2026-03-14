Udinese-Juventus : les supporters d'Udine n'ont pas oublié Spalletti : « Quel c... »

Le match de ce samedi soir de Serie A, comptant pour la 29e journée du championnat, entre l'Udinese et laJuventus, qui se dispute actuellement au Bluenergy Stadium d'Udine, démarre sur les chapeaux de roue. Une rencontre qui s'est avérée très serrée dès les premières minutes, les deux équipes commençant par s'étudier, sans mettre immédiatement la pression, laissant d'abord la place à la réflexion et aux combinaisons de jeu.

Et si ce ne sont pas encore les protagonistes sur le terrain qui ont pris le devant de la scène, ce sont bien les supporters du club frioulan qui s'en sont chargés.