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Gabriele Stragapede

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Udinese-Juventus : les supporters d'Udine n'ont pas oublié Spalletti : « Quel c... »

Chant sans précédent des supporters frioulans à l'égard de l'entraîneur de la Juventus.

Le match de ce samedi soir de Serie A, comptant pour la 29e journée du championnat, entre l'Udinese et laJuventus, qui se dispute actuellement au Bluenergy Stadium d'Udine, démarre sur les chapeaux de roue. Une rencontre qui s'est avérée très serrée dès les premières minutes, les deux équipes commençant par s'étudier, sans mettre immédiatement la pression, laissant d'abord la place à la réflexion et aux combinaisons de jeu.

Et si ce ne sont pas encore les protagonistes sur le terrain qui ont pris le devant de la scène, ce sont bien les supporters du club frioulan qui s'en sont chargés.

  • CHŒUR CONTRE SPALLETTI

    Dès le coup d'envoi du match contre la Juventus, les supporters de l'Udinese présents au Bluenergy se sont immédiatement tournés contre l'entraîneur de l'équipe bianconera, Luciano Spalletti, en entonnant des chants que, par respect, nous ne répéterons pas, mais que nous laissons deviner par quelques points de suspension.

    Les supporters frioulans se sont tournés vers l'entraîneur originaire de Certaldo en entonnant : « Spalletti, espèce de c... ». La référence est assez claire.

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  • MATCH CONTRE SON ANCIEN CLUB POUR SPALLETTI

    Rappelons que pour Luciano Spalletti, il s'agit d'un retour à Udine, où il a été entraîneur de l'Udinese – après une première expérience en 2001 pour 11 matchs – de juillet 2002 jusqu'à la fin de la saison 2004/2005. Trois années passées dans le Frioul, avec 122 matchs dirigés depuis le banc des Bianconeri et une moyenne de 1,57 point par match.

    À Udine, Spalletti a mené l'Udinese à une 6e place lors de sa première année (avec pour conséquence une qualification pour la Coupe UEFA de l'époque), à une 7e place l'année suivante et à une extraordinaire 4e place ainsi qu'à une qualification pour les barrages de la Ligue des champions lors de la dernière saison (en plus d'avoir atteint les demi-finales de la Coupe d'Italie).

    Par la suite, Spalletti a rejoint le projet de la Roma

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