Interrogé le week-end dernier au sujet des rumeurs le concernant, Ryerson, auteur de 18 passes décisives toutes compétitions confondues et devancé seulement par les deux stars du Bayern, Michael Olise et Luis Diaz, au classement des passeurs de Bundesliga (15 offrandes), a coupé court aux spéculations en déclarant avec ironie à un journaliste : « Tu es vraiment malin. Tu en sais plus que moi. J’ai un contrat de deux ans ici, donc je ne m’en fais pas plus que ça. »

Quelques semaines auparavant, le directeur sportif du club avait déjà qualifié les rumeurs de « pure absurdité ».