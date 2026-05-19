Selon plusieurs sources, la réalisation de ce transfert dépend encore de nombreux facteurs. Si l’opération se concrétise, le Borussia Dortmund réclamera au moins 30 millions d’euros pour le joueur norvégien, sous contrat jusqu’en 2028.
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« Tu es vraiment malin » : le spécialiste des passes décisives du BVB a réagi avec agacement à une question sur les rumeurs de transfert
Interrogé le week-end dernier au sujet des rumeurs le concernant, Ryerson, auteur de 18 passes décisives toutes compétitions confondues et devancé seulement par les deux stars du Bayern, Michael Olise et Luis Diaz, au classement des passeurs de Bundesliga (15 offrandes), a coupé court aux spéculations en déclarant avec ironie à un journaliste : « Tu es vraiment malin. Tu en sais plus que moi. J’ai un contrat de deux ans ici, donc je ne m’en fais pas plus que ça. »
Quelques semaines auparavant, le directeur sportif du club avait déjà qualifié les rumeurs de « pure absurdité ».
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Selon les dernières informations, Ryerson figurerait également sur les tablettes du FC Barcelone.
Selon la chaîne de télévision payante Sky, Ryerson avait déjà été pressenti pour rejoindre le FC Barcelone en décembre dernier. Des discussions auraient alors eu lieu entre le club catalan et le joueur, qui compte 41 sélections en équipe nationale.
Selon cette source, le champion d’Espagne cherchait alors un défenseur polyvalent et abordable pour pallier d’éventuels départs, notamment celui de Jules Koundé. Si l’offre présentée au Borussia Dortmund s’avère séduisante, Ryerson pourrait donc quitter le club, indiquait-on à l’époque.
Rumeurs de transfert autour de Ryerson, joueur du Borussia Dortmund
En février, l’hypothèse d’un départ de Ryerson vers la Premier League anglaise a été écartée. Le défenseur droit privilégierait désormais la Serie A italienne. L’Angleterre ou l’Espagne avaient pourtant été évoquées comme destinations possibles.
Un départ en Angleterre ne se concrétiserait que si un club de premier plan était confronté à une vague de blessures. Dans les faits, le championnat transalpin apparaît donc comme « plus réaliste, voire plus séduisant » pour le latéral. Pour l’instant, aucun prétendant n’a été officiellement évoqué.
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Ryerson, polyvalent
Recruté à l’Union Berlin en janvier 2023 pour environ cinq millions d’euros, Ryerson s’est immédiatement imposé dans le onze de départ du Borussia Dortmund. Polyvalent, il peut occuper les deux postes d’arrière latéral.
Au total, il compte 143 matchs officiels, durant lesquels il a marqué sept buts et délivré 24 passes décisives pour le Borussia.
BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund
Date Concours Match 18 juillet Match amical Rot-Weiß Oberhausen – BVB 29 juillet Match amical Cerezo Osaka – BVB 1er août Match amical FC Tokyo – BVB