Très mauvaise nouvelle en vue pour l’OL, John Textor encore mêlé

Retour en 2022. Pour racheter l’OL, John Textor s’appuie sur sa holding Eagle Football Holdings et contracte un prêt de 425 millions d’euros auprès d’Ares Management. Une opération ambitieuse, pensée pour bâtir un groupe international.

Depuis, 175 millions d’euros ont été remboursés grâce à la vente des parts détenues dans Crystal Palace. Il reste pourtant 250 millions à régler. Et cette somme, le créancier veut la récupérer immédiatement.

Selon les informations révélées par Bloomberg, Ares active une clause de remboursement accéléré. Le ton monte. Le dialogue se crispe.