Muller s’est montré élogieux quant au travail accompli par Hoeness à Stuttgart, décrivant son impact comme rien de moins que transformateur. La star vétérane du Bayern Munich a souligné que Hoeness avait apporté un niveau de clarté tactique et de stabilité qui manquait cruellement au club depuis plusieurs années avant son arrivée.

S’exprimant sur le paysage des entraîneurs en Bundesliga, Muller a mis en avant les qualités spécifiques qui distinguent Hoeness de ses pairs. « Je pense que Hoeness a fait un travail exceptionnel comme entraîneur à Stuttgart. Il met en place une philosophie de jeu claire. On voit de A à Z à quel point il est passionné, il n’a cessé d’engranger de l’expérience et il a donné au club la stabilité qui manquait à Stuttgart depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré à welt.de.