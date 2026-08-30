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« Travail exceptionnel » : Thomas Müller encense Sebastian Hoeness dans un contexte de discussions sur une possible succession au Bayern Munich
Muller salue Hoeness pour la transformation de Stuttgart
Muller s’est montré élogieux quant au travail accompli par Hoeness à Stuttgart, décrivant son impact comme rien de moins que transformateur. La star vétérane du Bayern Munich a souligné que Hoeness avait apporté un niveau de clarté tactique et de stabilité qui manquait cruellement au club depuis plusieurs années avant son arrivée.
S’exprimant sur le paysage des entraîneurs en Bundesliga, Muller a mis en avant les qualités spécifiques qui distinguent Hoeness de ses pairs. « Je pense que Hoeness a fait un travail exceptionnel comme entraîneur à Stuttgart. Il met en place une philosophie de jeu claire. On voit de A à Z à quel point il est passionné, il n’a cessé d’engranger de l’expérience et il a donné au club la stabilité qui manquait à Stuttgart depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré à welt.de.
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Regarder Martin Demichelis au RB Leipzig
Au-delà de ses éloges envers Hoeness, Muller a également révélé qu’il suivait de près Demichelis après l’arrivée de l’Argentin au RB Leipzig. Pour avoir partagé le vestiaire de Demichelis à l’époque où ils jouaient au Bayern, Muller estime que la transition de son ancien coéquipier vers un poste d’entraîneur de premier plan en Bundesliga constitue un récit fascinant.
Le vétéran du jeu a admis que leur histoire commune jouait un rôle dans l’intérêt qu’il porte au projet de Leipzig cette saison. « À propos de Demichelis. Parce que je me souviens encore de lui comme d’un coéquipier au Bayern. Le fait qu’il soit maintenant à Leipzig en fait un projet passionnant, que je suivrai de loin avec attention », a noté Muller.
Stuttgart comme prétendant à la Ligue des champions
En se projetant sur la suite de la saison sur la scène nationale, Muller a livré ses pronostics sur les équipes qui lutteront pour les premières places du classement de Bundesliga. Il reste convaincu que la réussite récente de Stuttgart n’a rien d’un feu de paille et que l’équipe possède les bases tactiques pour rester dans la course au football européen.
Muller s’est montré optimiste quant aux perspectives de Stuttgart, tout en exprimant des doutes sur d’autres puissances traditionnelles du football allemand. « VfB continuera d’être un prétendant lorsqu’il s’agira des places en Ligue des champions. En revanche, concernant l’Eintracht Francfort, je suis un peu plus sceptique », a-t-il ajouté.
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L’avenir du banc du Bayern
L’intervention de Muller intervient à un moment délicat, alors que l’ombre d’éventuels changements d’entraîneur plane toujours sur l’Allianz Arena. En apportant publiquement son soutien à un entraîneur portant le nom de famille Hoeness, si étroitement associé au succès historique du Bayern, Muller a involontairement jeté de l’huile sur le feu concernant les futurs plans de succession. Hoeness, qui a auparavant mené l’équipe réserve du Bayern à un titre de 3. Liga, est largement considéré comme un entraîneur doté de l’« ADN Bayern » nécessaire pour diriger le club.
Pour l’instant, l’attention reste portée sur la saison en cours, mais les soutiens de Muller donnent une indication claire sur les esprits tactiques qui gagnent le respect des joueurs les plus expérimentés du football. Qu’il s’agisse de la philosophie tactique de Hoeness ou du projet enthousiasmant mené par Demichelis, l’attaquant vétéran se prépare clairement à un avenir dans lequel ses anciens collègues et rivaux occuperont le devant de la scène sur le banc.
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