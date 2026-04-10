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Tottenham plonge dans la zone de relégation de la Premier League après la large victoire de West Ham face aux Wolves
Les Hammers ont infligé une lourde défaite à leurs rivaux londoniens.
West Ham s'est éloigné de la zone de relégation avec panache, en infligeant une défaite écrasante de 4-0 aux Wolves au London Stadium. Les doublés de Konstantinos Mavropanos et de Taty Castellanos ont permis aux Hammers de remporter trois points cruciaux, les propulsant à la 17e place, avec deux points d'avance sur la zone de relégation.
Si l’est londonien respire, ce succès a des conséquences désastreuses pour Tottenham, dans le nord de la capitale : les Spurs chutent à la 18e place, leur première incursion dans la zone de relégation depuis janvier 2009, époque Harry Redknapp et défaite contre Wigan Athletic.
- AFP
De Zerbi va faire ses débuts dans le feu de l'action
Le moment est critique pour le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui s’apprête à diriger son premier match dimanche contre Sunderland.
Il devient le troisième homme à occuper le banc des Spurs cette saison, après les passages infructueux de Thomas Frank et Igor Tudor. Sa mission : mettre fin à une série de 13 matchs sans victoire en championnat.
Sur ces treize rencontres, Tottenham en a perdu huit et n’a plus goûté à la victoire à domicile depuis début décembre.
Une mission de survie pour le West Ham de Nuno
Pour West Ham, ce succès contre les Wolves constitue une étape décisive vers une 15e participation consécutive à la Premier League. Depuis sa prise de fonction en début de saison à la place de Graham Potter, l’entraîneur Nuno Espírito Santo a su maintenir le cap en 2026, récoltant des points précieux face à des formations comme Manchester City ou les Spurs.
Les Hammers abordent toutefois un finish de saison piégeux, avec trois derbies londoniens et un déplacement intimidant sur la pelouse d’Arsenal, leader du championnat. Cependant, leur destin est désormais entre leurs mains, et la dynamique a considérablement changé vendredi soir : cette avance de quatre buts leur a non seulement rapporté trois points précieux, mais a aussi amélioré leur différence de buts, un atout non négligeable alors que la saison touche à sa fin.
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Un véritable cauchemar pour les Spurs
West Ham vise le haut du tableau, tandis que Tottenham, avec un calendrier très exigeant, n’a plus le droit à l’erreur. Après le déplacement à Sunderland, les hommes de De Zerbi recevront Brighton puis les Wolves avant d’aborder un dernier mois redoutable. En mai, les Spurs disputeront des rencontres décisives contre Aston Villa et Chelsea, avant un choc crucial contre Everton lors de la dernière journée, qui pourrait sceller leur saison.
La perspective d’une relégation en Championship devient une réalité inconfortable pour un club de l’envergure de Tottenham. À seulement sept matchs de la fin de la saison 2025-2026, la pression sur la nouvelle direction et les joueurs a atteint son paroxysme.