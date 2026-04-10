Tottenham plonge dans la zone de relégation de la Premier League après la large victoire de West Ham face aux Wolves

West Ham s'est éloigné de la zone de relégation avec panache, en infligeant une défaite écrasante de 4-0 aux Wolves au London Stadium. Les doublés de Konstantinos Mavropanos et de Taty Castellanos ont permis aux Hammers de remporter trois points cruciaux, les propulsant à la 17e place, avec deux points d'avance sur la zone de relégation.

Si l’est londonien respire, ce succès a des conséquences désastreuses pour Tottenham, dans le nord de la capitale : les Spurs chutent à la 18e place, leur première incursion dans la zone de relégation depuis janvier 2009, époque Harry Redknapp et défaite contre Wigan Athletic.



