Les étincelles n’ont pas manqué lors du match amical entre Tottenham et Getafe, qui s’est terminé sur le score de 1-1. Sandro Tonali s’est illustré, en négatif, en étant le protagoniste d’un échange très tendu avec le milieu de terrain espagnol Mario Martín.





Après un duel de jeu, le milieu de terrain italien a réagi avec véhémence, en multipliant les poussées à l’encontre de son adversaire. Un excès de nervosité qui a immédiatement échauffé les esprits sur le terrain, obligeant ses coéquipiers à intervenir pour éviter que la situation ne dégénère.



