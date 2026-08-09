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Tonali perd ses nerfs en amical : tensions et bousculades pendant Tottenham-Getafe

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Tottenham
S. Tonali
Tottenham vs Getafe
Getafe

Moment de nervosité pour le milieu de terrain italien en match amical.

Les étincelles n’ont pas manqué lors du match amical entre Tottenham et Getafe, qui s’est terminé sur le score de 1-1. Sandro Tonali s’est illustré, en négatif, en étant le protagoniste d’un échange très tendu avec le milieu de terrain espagnol Mario Martín.


Après un duel de jeu, le milieu de terrain italien a réagi avec véhémence, en multipliant les poussées à l’encontre de son adversaire. Un excès de nervosité qui a immédiatement échauffé les esprits sur le terrain, obligeant ses coéquipiers à intervenir pour éviter que la situation ne dégénère.


  • LE MATCH

    Sur le terrain, le match s’est achevé sur un score de parité, 1-1. Getafe a pris l’avantage à la 66e minute grâce à Alberto Risco, avant la réponse de Tottenham, arrivée à peine quatre minutes plus tard par l’intermédiaire de Conor Gallagher.


    Les Spurs ont eu le contrôle du jeu pendant de longs passages, mais Getafe a résisté grâce à une organisation défensive efficace et à une prestation de très haut niveau dans les buts. Le résultat final passe toutefois au second plan par rapport à l’épisode dont Tonali a été le protagoniste, auteur d’un moment de nervosité évident.





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