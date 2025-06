Tifos dans les stades de Ligue 1 : La LFP et le ministère ont pris une décision forte

Supporters prévenus : une nouvelle règle encadre les tifos en Ligue 1 dès la saison prochaine. Voici ce qui va changer dans les tribunes.

Dans un climat où la sécurité est devenue un enjeu majeur autour des événements sportifs, l’État et les instances du football français ont décidé de serrer la vis. Ce mercredi, le ministère de l’Intérieur et la Ligue de football professionnel (LFP) ont paraphé une convention inédite. Ce texte de 35 pages vise à encadrer de manière précise l’organisation des matchs de football sur l’ensemble du territoire. Et parmi les nombreuses mesures, l’une d’elles concerne directement les tifos déployés en tribunes.