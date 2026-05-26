Terre battue vs gazon : comment analyser la surface pour prédire le vainqueur

La terre battue est la surface la plus lente du circuit. Elle absorbe l'impact de la balle, ce qui réduit sa vitesse horizontale mais accentue son rebond vertical.

Ce qui change pour le jeu :

- Des échanges à rallonge : comme la balle ralentit après le rebond, les serveurs puissants perdent une partie de leur avantage. Il est beaucoup plus difficile de réaliser un ace.

- L’importance du Lift (Top Spin) : les joueurs qui mettent beaucoup d'effet dans la balle (comme Carlos Alcaraz ou Iga Świątek) font bondir la balle très haut, forçant l'adversaire à reculer et à frapper au-dessus de l'épaule.

- Le glissement : se déplacer sur terre battue est un art. Les joueurs doivent savoir glisser pour freiner et changer de direction sans perdre l'équilibre.

💡 Conseil : sur terre battue, privilégiez les joueurs dotés d'une excellente condition physique, de qualités défensives exceptionnelles (les « marathoniens ») et d'un bon coup droit lifté. C'est la surface où les surprises sont les plus rares pour les grands favoris.



