Sverre Nypan : Pourquoi Man City a tout fait pour signer "le nouveau Ødegaard"

Le prodige norvégien rejoint City pour 15 M€. Un transfert qui récompense une maturité et une gestion de carrière exemplaires.

« Sverre Nypan est extrêmement prometteur. J'ai un peu le même sentiment que lorsque j'ai vu Martin Ødegaard percer, tout jeune », déclarait l'expert du football norvégien Jesper Mathisen en août 2023, après avoir vu le prodige de 16 ans briller avec Rosenborg.

Au même âge, Ødegaard avait déjà signé au Real Madrid, précédé d'un buzz monumental. Mais beaucoup s'accordent à dire que ce transfert était arrivé trop tôt. En six ans au Real, il n'a disputé que 11 matchs avec l'équipe première, enchaînant quatre prêts avant de rejoindre définitivement Arsenal en 2021 pour enfin exprimer tout son potentiel.

Sverre Nypan aurait pu suivre un chemin similaire. Manchester United, Chelsea, le Paris Saint-Germain... tous les plus grands clubs européens le suivaient de près depuis ses débuts avec l'équipe première de Rosenborg en 2022. L'attrait des géants du continent est souvent irrésistible pour les jeunes joueurs. Mais pas pour Nypan. Un mois après son match référence contre Hearts, il a prolongé son contrat avec Rosenborg jusqu'en 2026, choisissant la sagesse plutôt que la précipitation.

L'article continue ci-dessous

Près de deux ans plus tard, cette décision mûrement réfléchie a porté ses fruits. Elle lui a permis d'accumuler une précieuse expérience au plus haut niveau avant de s'engager cette semaine avec Manchester City. Nypan n'est plus un talent brut qui apprend son métier ; il est prêt à viser l'excellence à l'Etihad Stadium.