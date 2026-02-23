Strasbourg a fait tomber Lyon (3-1) lors du match en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Héros du match, Diego Moreira n’a pas seulement brillé ballon au pied. Après la rencontre, le Belge a profité des réseaux sociaux pour adresser un message limpide à son ancien club.
Strasbourg-OL : après sa revanche, Diego Moreira attaque son ancien club sur la toile
Une prestation qui sonne comme un rappel
Face à l’Olympique Lyonnais, Diego Moreira n’a pas tremblé. L’ailier de 21 ans a pesé dès les premières minutes, offrant une passe décisive sur l’ouverture du score avant d’inscrire lui-même le deuxième but d’une frappe lointaine. De quoi séduire les observateurs et repartir avec le trophée d’homme du match.
Un symbole fort pour celui qui avait porté le maillot lyonnais lors de la première partie de saison 2023-2024. À l’époque, son passage dans le Rhône avait laissé un goût amer : seulement neuf apparitions et peu d’impact. Dimanche, la pelouse de la Meinau a servi de scène à une réponse éclatante.
Des messages sans détour sur Snapchat
Dans le vestiaire strasbourgeois, l’émotion ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final. Sur Snapchat, Diego Moreira a publié une photo de son trophée, accompagnée d’un message clair : « La justice de Dieu, Dieu est grand ».
Dans une vidéo partagée par son coéquipier Emmanuel Emegha, pourtant forfait mais présent avec le groupe, le ton est monté d’un cran. Moreira pose son trophée et lance : « Tu vois ça, c'est rien en fait, c'est normal ». Puis il poursuit : « Je le pose là et à toi, je te dis que là-bas, on m'a appelé 'agent 007'(en référence à ses buts, ses passes décisives et son nombre de matches en Ligue 1, Ndlr). Ici, j'ai marqué, tu captes, j'ai envoyé 0-0-7, c'est normal ». « C'est qui qui parle maintenant ? », lui a ensuite rétorqué Emegha. « Il n'y a personne qui parle maintenant », a répondu Moreira.
Des paroles qui traduisent une revanche personnelle assumée.
Strasbourg stoppe la série lyonnaise
Au-delà du cas Moreira, ce succès pèse lourd. Strasbourg met fin à une impressionnante série de 13 victoires de l’OL. Avec 34 points, le Racing grimpe à la 7e place du classement de Ligue 1, à égalité de Monaco (8e).
Arrivé à l’été 2024 en provenance de Chelsea contre 8,5 millions d’euros, Diego Moreira affiche désormais 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour quatre buts et sept passes décisives. Prochain défi : la réception de Lens vendredi, une équipe qui a perdu son fauteuil de leader ce week-end.