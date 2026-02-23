Strasbourg-OL : après sa revanche, Diego Moreira attaque son ancien club sur la toile

Dans le vestiaire strasbourgeois, l’émotion ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final. Sur Snapchat, Diego Moreira a publié une photo de son trophée, accompagnée d’un message clair : « La justice de Dieu, Dieu est grand ».

Dans une vidéo partagée par son coéquipier Emmanuel Emegha, pourtant forfait mais présent avec le groupe, le ton est monté d’un cran. Moreira pose son trophée et lance : « Tu vois ça, c'est rien en fait, c'est normal ». Puis il poursuit : « Je le pose là et à toi, je te dis que là-bas, on m'a appelé 'agent 007'(en référence à ses buts, ses passes décisives et son nombre de matches en Ligue 1, Ndlr). Ici, j'ai marqué, tu captes, j'ai envoyé 0-0-7, c'est normal ». « C'est qui qui parle maintenant ? », lui a ensuite rétorqué Emegha. « Il n'y a personne qui parle maintenant », a répondu Moreira.

Des paroles qui traduisent une revanche personnelle assumée.