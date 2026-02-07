Strasbourg, la nouvelle grosse désillusion pour d'Emanuel Emegha

Après un exercice précédent particulièrement convaincant, Emanuel Emegha abordait la saison avec des attentes élevées, tant sur le plan collectif qu’individuel. Pourtant, Emanuel Emegha n’a disputé qu’un temps de jeu limité depuis le début de l’exercice, avec un total de minutes bien inférieur à son statut de titulaire indiscutable et de capitaine. Cette situation contraste fortement avec les performances qui avaient attiré l’attention de plusieurs clubs européens et renforcé son rôle central au sein du projet sportif strasbourgeois.

Malgré ces difficultés, Emanuel Emegha a su répondre présent par séquences, notamment lors des rencontres européennes où ses buts avaient permis à Strasbourg de franchir certaines étapes importantes. Emanuel Emegha s’était également illustré en début de saison avec des réalisations décisives, confirmant son influence offensive. Mais les blessures répétées, combinées à une communication maladroite autour de son avenir et à des tensions avec une partie de l’environnement du club, ont progressivement fragilisé la position d’Emanuel Emegha au sein du vestiaire et auprès des supporters, rappelle Foot Mercato.