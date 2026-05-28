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Steve Clarke reste ! Le sélectionneur de l'Écosse prolonge son contrat avant la Coupe du monde
Un contrat historique pour l'entraîneur le plus titré d'Écosse
La Fédération écossaise de football a pris une décision ferme pour assurer l’avenir de l’équipe nationale en proposant à Clarke un nouveau contrat qui s’étend bien au-delà de ses engagements actuels. Déjà considéré comme l’entraîneur le plus titré de l’histoire moderne du pays, l’influence de Clarke s’étendra désormais jusqu’à l’édition du centenaire de la Coupe du monde de la FIFA, dans quatre ans, garantissant ainsi une stabilité totale à l’équipe nationale.
Cet accord historique garantit sa présence non seulement pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais aussi pour l’Euro 2028 coorganisé par le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles. Arrivé il y a sept ans, l’ancien mentor de Kilmarnock a métamorphosé la sélection, ce qui rend cette prolongation particulièrement populaire auprès des supporters.
- AFP
Clarke a axé son travail sur l’évolution à long terme du club.
« Je suis honoré de conduire mon équipe à sa première Coupe du monde masculine en 28 ans et fier de prolonger mon mandat d’entraîneur principal », a déclaré Clarke après l’annonce. « Je sais que les supporters écossais apprécient les performances de ce groupe, qui s’est qualifié pour deux Euros consécutifs, et je suis certain que toute la nation a savouré notre qualification pour la Coupe du monde 2026, après une si longue attente. Il est essentiel de regarder vers l’avenir et de planifier. Mon équipe fera tout pour briller aux États-Unis cet été et, en même temps, cette continuité nous offre un socle solide pour bâtir sur le long terme. C’est un privilège de rester à ce poste. »
Conscient qu’il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers, il a rappelé que « la stabilité est la clé du succès dans le football, et cela s’est clairement vérifié au cours de mes sept dernières années comme sélectionneur ». « Il est essentiel que nous continuions à progresser, et je me réjouis de collaborer avec le nouveau directeur technique, Craig Mulholland, pour élargir le vivier de talents destinés à l’équipe A grâce aux sélections jeunes. Pour l’instant, toute notre énergie est concentrée sur la préparation de la Coupe du monde, qui débute ce week-end face à Curaçao. »
La Fédération écossaise de football apporte son soutien à la « feuille de route » à venir.
Ian Maxwell, directeur général de la SFA, s’est félicité de la prolongation du contrat de Clarke. Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la poursuite de la collaboration avec ce technicien de 60 ans, saluant un palmarès sans précédent : trois finales majeures atteintes sur les quatre derniers tournois. La notion de « renouveau » a guidé les discussions, alors que l’Écosse vise une participation régulière sur la scène internationale.
« Au nom du conseil d’administration, je suis ravi que nous soyons parvenus à un accord avec Steve pour qu’il reste à la tête de l’équipe masculine », a déclaré Maxwell. « Son palmarès parle de lui-même : trois qualifications pour des tournois majeurs sur quatre, dont deux phases finales de l’Euro consécutives et, bien sûr, un retour imminent en Coupe du monde après près de trois décennies. Il a aussi façonné un groupe que la nation adopte, redonnant à Hampden Park son statut de forteresse. Lors de nos échanges sur l’avenir, nous avons convenu qu’il serait inconcevable de nous reposer sur nos lauriers ou de considérer la qualification comme acquise. La passion et l’enthousiasme avec lesquels il a présenté sa feuille de route montrent qu’il ne s’agit pas seulement d’une prolongation, mais d’un nouvel élan pour les quatre années à venir. »
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En route vers un été historique aux États-Unis
Son avenir étant désormais officialisé, Clarke peut se consacrer pleinement à la tâche qui l’attend : la première participation de l’Écosse à la Coupe du monde depuis 1998. Les Écossais entament une phase de préparation cruciale, qui débutera ce week-end par un match contre Curaçao.
L’Écosse débutera officiellement sa Coupe du Monde face à Haïti à Boston le 13 juin, avant de rester sur place pour défier le Maroc le 19 juin, puis de rejoindre Miami et d’y croiser un adversaire de prestige, le Brésil, cinq jours plus tard.