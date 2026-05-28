Steve Clarke reste ! Le sélectionneur de l'Écosse prolonge son contrat avant la Coupe du monde

« Je suis honoré de conduire mon équipe à sa première Coupe du monde masculine en 28 ans et fier de prolonger mon mandat d’entraîneur principal », a déclaré Clarke après l’annonce. « Je sais que les supporters écossais apprécient les performances de ce groupe, qui s’est qualifié pour deux Euros consécutifs, et je suis certain que toute la nation a savouré notre qualification pour la Coupe du monde 2026, après une si longue attente. Il est essentiel de regarder vers l’avenir et de planifier. Mon équipe fera tout pour briller aux États-Unis cet été et, en même temps, cette continuité nous offre un socle solide pour bâtir sur le long terme. C’est un privilège de rester à ce poste. »

Conscient qu’il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers, il a rappelé que « la stabilité est la clé du succès dans le football, et cela s’est clairement vérifié au cours de mes sept dernières années comme sélectionneur ». « Il est essentiel que nous continuions à progresser, et je me réjouis de collaborer avec le nouveau directeur technique, Craig Mulholland, pour élargir le vivier de talents destinés à l’équipe A grâce aux sélections jeunes. Pour l’instant, toute notre énergie est concentrée sur la préparation de la Coupe du monde, qui débute ce week-end face à Curaçao. »