Les rencontres de la quatrième journée du championnat d'Italie, diffusé sur stc tv, débutent vendredi soir avec le match opposant Venise à son hôte, la Fiorentina.

Les amateurs de Calcio auront rendez-vous avec le sommet tant attendu entre Milan et son hôte la Lazio, après-demain samedi, tandis que la Juventus se rendra chez Sassuolo, dimanche, et que Naples accueillera son adversaire Bologne.

Les rencontres de la journée se clôtureront par le duel entre l'Inter Milan, tenant du titre, et son hôte l'Udinese, lundi prochain.

Selon le réseau de statistiques « Opta », l'Inter Milan a remporté 18 de ses 23 derniers matchs face à l'Udinese en championnat d'Italie, pour deux nuls et 3 défaites.

Aucune autre équipe n'a signé davantage de victoires contre l'Udinese dans la compétition durant la même période, depuis le début de l'année 2015, hormis la Roma avec 19 victoires.

Dans le même temps, l'Udinese a remporté son dernier match à l'extérieur face à l'Inter en championnat d'Italie, après avoir perdu ses sept précédents matchs à l'extérieur contre lui, d'affilée.

L'Inter Milan a gagné ses trois premiers matchs de championnat d'Italie cette saison, et peut signer 4 victoires lors de ses 4 premiers matchs de Calcio pour la neuvième fois de son histoire, et pour la sixième fois au cours de ce siècle, après les saisons 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 et 2023-2024.

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