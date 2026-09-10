Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Udinese Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Statistiques de la Serie A : l'Inter prêt à écraser l'Udinese, un exploit historique attend Amorim avec Milan

FEATURES
Sassuolo vs Juventus FC
Sassuolo
Juventus FC
Serie A
SSC Naples vs Bologne
SSC Naples
Bologne
Lazio Rome vs Milan AC
Lazio Rome
Milan AC
Inter vs Udinese
Inter
Udinese
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Fiorentina
R. Amorim
Italie

Les rencontres de la quatrième journée du championnat d'Italie, diffusé sur stc tv, débutent vendredi soir avec le match opposant Venise à son hôte, la Fiorentina.

Les amateurs de Calcio auront rendez-vous avec le sommet tant attendu entre Milan et son hôte la Lazio, après-demain samedi, tandis que la Juventus se rendra chez Sassuolo, dimanche, et que Naples accueillera son adversaire Bologne.

Les rencontres de la journée se clôtureront par le duel entre l'Inter Milan, tenant du titre, et son hôte l'Udinese, lundi prochain.

 Le championnat d'Italie gratuitement sur stc tv pour les clients des offres Beti Fiber, Mofawtar 4, Max, Pro 4 et 5Regardez maintenant !

Selon le réseau de statistiques « Opta », l'Inter Milan a remporté 18 de ses 23 derniers matchs face à l'Udinese en championnat d'Italie, pour deux nuls et 3 défaites. 

Aucune autre équipe n'a signé davantage de victoires contre l'Udinese dans la compétition durant la même période, depuis le début de l'année 2015, hormis la Roma avec 19 victoires.

Dans le même temps, l'Udinese a remporté son dernier match à l'extérieur face à l'Inter en championnat d'Italie, après avoir perdu ses sept précédents matchs à l'extérieur contre lui, d'affilée. 

L'Inter Milan a gagné ses trois premiers matchs de championnat d'Italie cette saison, et peut signer 4 victoires lors de ses 4 premiers matchs de Calcio pour la neuvième fois de son histoire, et pour la sixième fois au cours de ce siècle, après les saisons 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 et 2023-2024.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

  • Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Sassuolo, la victime préférée de la Juventus

    Concernant le match entre Naples et Bologne, « Opta » a précisé que Bologne a remporté ses deux dernières rencontres face à Naples en Serie A, après n'avoir signé qu'une seule victoire lors de ses 11 confrontations précédentes, contre 4 nuls et 6 défaites.

    Naples s'est imposé lors de 9 de ses 12 derniers matches à domicile face à Bologne en Serie A, contre 3 défaites.

    Naples n'a pas réussi à marquer lors de 3 de ses 6 derniers matches face à Bologne en Serie A, après avoir marqué lors de 20 matches consécutifs contre lui, une série durant laquelle les Partenopei ont inscrit 55 buts, soit une moyenne de 2,75 but par match.

    Bologne fait partie des 6 clubs qui n'ont remporté aucune victoire en Serie A cette saison, après avoir concédé un nul et perdu deux rencontres, et n'a inscrit que deux buts lors de la saison en cours.

     La Serie A gratuitement sur stc tv pour les clients des offres Beti Fiber, Mafoter 4, Max, Pro 4 et 5Regardez maintenant !

    Rasmus Højlund, joueur de Naples, a marqué lors de 4 de ses 5 dernières apparitions en Serie A, y compris lors de ses deux derniers matches face à Côme et l'Inter, et il pourrait marquer lors d'au moins 3 matches consécutifs en championnat pour la troisième fois de sa carrière à travers les cinq grands championnats européens, après l'avoir déjà réalisé avec l'Atalanta en janvier 2023, lorsqu'il avait marqué lors de 3 matches consécutifs, et avec Manchester United entre décembre 2023 et février 2024, lorsqu'il avait marqué lors de 6 matches consécutifs.

    Concernant le match entre Sassuolo et la Juventus, les deux équipes ont fait match nul 1-1 lors de leur dernière confrontation en Serie A en mars, après que leurs neuf confrontations précédentes se soient toutes terminées sans partage des points, la Juventus s'étant imposée dans 6 d'entre elles et Sassuolo dans 3.

    Sassuolo s'est imposé lors de deux de ses 3 derniers matches à domicile face à la Juventus en Serie A, contre une seule défaite, après n'avoir signé qu'une seule victoire lors de ses 9 premiers matches en tant qu'hôte des Bianconeri, contre deux nuls et 6 défaites.

    Opta a précisé : « La Juventus a remporté face à Sassuolo un nombre de matches supérieur à celui de toute autre équipe en Serie A, avec 16 victoires, et a également marqué contre lui plus de buts que tout autre adversaire, avec 56 buts. »

    • Publicité
  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Les statistiques du choc attendu entre l'AC Milan et la Lazio

    Concernant le choc à venir entre la Lazio et l'AC Milan, la Lazio a remporté deux de ses trois derniers duels face à l'AC Milan en Serie A, pour une seule défaite, soit le même nombre de victoires que lors de ses dix confrontations précédentes, marquées par un match nul et sept défaites. 

    De plus, la Lazio n'est plus parvenue à s'imposer lors de deux matches consécutifs en Serie A face à l'AC Milan depuis 2012.

    La Lazio a perdu 73 matches sur 166 confrontations face à l'AC Milan en Serie A, pour 33 victoires et 60 matches nuls.

    Depuis 2012, la Lazio a remporté sept de ses 15 matches disputés à domicile face à l'AC Milan en Serie A, pour 4 nuls et 4 défaites.

     La Serie A gratuitement sur stc tv pour les clients des offres Beiti Fiber, Mfawtar 4, Max, Pro 4 et 5Regardez maintenant !

    L'AC Milan a perdu au moins un match parmi ses quatre premiers en Serie A lors de chacune des trois saisons précédentes, entre 2023-2024 et 2025-2026, après être resté invaincu lors de ses quatre premiers matches au cours des trois saisons antérieures, entre 2020-2021 et 2022-2023.

    Ruben Amorim peut devenir le premier entraîneur de l'AC Milan à remporter trois de ses quatre premiers matches en Serie A depuis Fatih Terim en 2001. 

    De manière générale, Amorim peut devenir le douzième entraîneur de l'histoire du club à réaliser au moins 3 victoires lors de ses quatre premiers matches en Serie A.

    À propos de la rencontre entre Venise et la Fiorentina, « Opta » a indiqué que Venise a signé 11 victoires face à la Fiorentina en 28 matches de Serie A, pour 3 nuls et 14 défaites, un nombre de victoires supérieur d'au moins quatre à celui obtenu face à n'importe quelle autre équipe de la compétition. 

    Venise s'est également imposé lors de 5 de ses 9 derniers matches face à la Fiorentina en Serie A, pour un nul et 3 défaites.

    Par ailleurs, la série actuelle de Venise, composée de 5 victoires consécutives à domicile face à la Fiorentina, est la plus longue de son histoire sur son terrain face à un même adversaire en Serie A.

    La Fiorentina a perdu ses trois matches d'ouverture en Serie A cette saison, un début négatif qui ne s'était produit qu'une seule fois auparavant dans l'histoire du club, lors de la saison 1935-1936, lorsqu'elle avait fait match nul lors de sa quatrième rencontre en Calcio.

    Franco Mastantuono, joueur du Real Madrid prêté à la Fiorentina, a tenté 10 tirs sans marquer le moindre but lors des trois premières journées de la saison 2026-2027 en Calcio.

    Parmi les joueurs n'ayant pas encore marqué, Mastantuono occupe la troisième place ex æquo en nombre de tentatives, à égalité avec Mattia Zaccagni et Douglas Luiz, devancés uniquement par Paulo Dybala avec 13 tirs et Arman Lorente avec 16 tirs.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google