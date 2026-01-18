À l’aube d’un nouveau chapitre européen, chaque détail compte pour le Paris Saint-Germain. Avant même le coup d’envoi à Lisbonne, un nom retient l’attention et nourrit déjà les débats autour de cette affiche de Ligue des champions. Pour ce déplacement à haut risque face au Sporting, l’UEFA a tranché en faveur d’un profil rompu aux grandes soirées continentales.
Ligue des Champions, l'arbitre de Sporting - PSG est connu
- Getty Images Sport
Sporting - PSG officié par Anthony Taylor
Pour son premier match de Ligue des champions en 2026, le PSG se rend mardi soir au Portugal afin de défier le Sporting CP (21h), dans le cadre de la 7e journée de la phase de ligue. À cette occasion, l’UEFA a confié la direction de la rencontre à Anthony Taylor, informe RMC Sport. Âgé de 47 ans, l’arbitre anglais fait partie des références européennes du corps arbitral. Habitué des rendez-vous majeurs, Anthony Taylor officiera dans un contexte particulièrement stratégique pour des Parisiens tenants du titre et désireux d’asseoir rapidement leur statut.
Le CV d’Anthony Taylor plaide largement en sa faveur. L’officiel britannique a dirigé plus de 800 rencontres au cours de sa carrière, dont 41 en Ligue des champions. Une expérience précieuse pour un match à forte intensité, où la pression sera maximale des tribunes de Lisbonne jusqu’au banc parisien. En choisissant Anthony Taylor, l’UEFA mise sur la stabilité et la maîtrise, alors que le PSG de Luis Enrique entame une phase décisive de sa campagne européenne.
- AFP
Anthony Taylor, un visage familier pour le PSG
Anthony Taylor n’est pas un inconnu du côté de la capitale française. L’arbitre anglais a déjà croisé la route du PSG à huit reprises en Ligue des champions. Le bilan est globalement favorable aux Parisiens sous la direction d’Anthony Taylor, avec cinq victoires, un match nul et deux défaites. Toutefois, le dernier souvenir reste plus amer : en mai 2024, le PSG s’était incliné 1-0 face au Borussia Dortmund en demi-finale retour, une rencontre également arbitrée par Anthony Taylor.
Au-delà de cet épisode, Anthony Taylor a aussi été au sifflet de matches marquants pour Paris, comme le succès de prestige contre le Real Madrid en 2019 (3-0) ou le quart de finale renversant face à l’Atalanta Bergame en 2020 (2-1). Côté Sporting, l’arbitre anglais évoque un précédent moins heureux, avec une défaite 2-1 contre le Club Bruges en 2024. Actuellement troisième de la phase de ligue avec 13 points en six matches, le PSG sait que l’enjeu est clair : sécuriser une place dans le Top 8 pour éviter un barrage. Sous l’œil expérimenté d’Anthony Taylor, les Parisiens joueront bien plus qu’un simple match.