Ligue des Champions, l'arbitre de Sporting - PSG est connu

Pour son premier match de Ligue des champions en 2026, le PSG se rend mardi soir au Portugal afin de défier le Sporting CP (21h), dans le cadre de la 7e journée de la phase de ligue. À cette occasion, l’UEFA a confié la direction de la rencontre à Anthony Taylor, informe RMC Sport. Âgé de 47 ans, l’arbitre anglais fait partie des références européennes du corps arbitral. Habitué des rendez-vous majeurs, Anthony Taylor officiera dans un contexte particulièrement stratégique pour des Parisiens tenants du titre et désireux d’asseoir rapidement leur statut.

Le CV d’Anthony Taylor plaide largement en sa faveur. L’officiel britannique a dirigé plus de 800 rencontres au cours de sa carrière, dont 41 en Ligue des champions. Une expérience précieuse pour un match à forte intensité, où la pression sera maximale des tribunes de Lisbonne jusqu’au banc parisien. En choisissant Anthony Taylor, l’UEFA mise sur la stabilité et la maîtrise, alors que le PSG de Luis Enrique entame une phase décisive de sa campagne européenne.