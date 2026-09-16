Spalletti et la pression : l’anecdote sur ce qu’il faisait quand il avait dix ans

« Vous imaginez bien que ça ne me perturbe pas maintenant que j’ai remis beaucoup de choses en ordre dans ma vie... Ce qui ressort d’une défaite est quelque chose que je ne peux pas contrôler et donc cela ne m’intéresse pas. Dans ma tête, c’est moi qui décide à quelle pensée donner de la place et à laquelle ne pas en donner. À cela, je n’accorde pas beaucoup de place », ajoute Spalletti.