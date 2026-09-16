En conférence de presse à la veille du match contre le NEC, comptant pour la première journée de la phase de ligue de l’Europa League, Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, évoque son rapport à la pression que des équipes comme la Juventus doivent réussir à supporter dans les moments difficiles d’une saison : « L’accepter est le remède pour apprendre à vivre et je l’ai compris très tôt, quand à dix ans j’allais gagner deux choses pour la famille après l’école », rapporte Gazzetta.it.
Getty Images
Traduit par
Spalletti et la pression : l’anecdote sur ce qu’il faisait quand il avait dix ans
« Vous imaginez bien que ça ne me perturbe pas maintenant que j’ai remis beaucoup de choses en ordre dans ma vie... Ce qui ressort d’une défaite est quelque chose que je ne peux pas contrôler et donc cela ne m’intéresse pas. Dans ma tête, c’est moi qui décide à quelle pensée donner de la place et à laquelle ne pas en donner. À cela, je n’accorde pas beaucoup de place », ajoute Spalletti.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles