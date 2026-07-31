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Sources : Max Arfsten, piston de l’USMNT et du Columbus Crew, finalise un transfert à 7,5 millions de dollars vers Middlesbrough
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La situation
Arfsten doit se rendre en Angleterre dans les prochains jours afin de finaliser son transfert à Middlesbrough. Le club paiera une somme pouvant aller jusqu’à 7,5 millions de dollars, ont indiqué des sources à GOAL, ce montant incluant également des suppléments et des bonus. De son côté, le Crew devrait conserver un pourcentage à la revente.
Middlesbrough suivait Arfsten depuis un certain temps avant de boucler l’opération. Le club s’était déjà intéressé au défenseur/ailier de 25 ans l’été dernier, tandis que le club français de Toulouse avait également formulé une offre pour recruter Arfsten en 2025.
L’information sur le transfert d’Arfsten a été révélée en premier par The Athletic.
- Icon Sportswire
Pistes américaines
Si Boro finalise l'opération, Arfsten deviendrait le troisième joueur de l'USMNT de son effectif, tous ayant des liens avec Columbus.
Morris a rejoint le club en 2024 et est devenu l'un des éléments les plus importants de Boro, aidant l'équipe à atteindre les barrages d'accession la saison dernière. Elle a finalement échoué en finale, assurant ainsi son maintien en Championship cette saison.
Pour poursuivre sa quête d'une place en Premier League, le club a récemment recruté Berhalter en provenance des Vancouver Whitecaps. Le contrat de Berhalter devait expirer en hiver, mais Boro a pu s'attacher ses services cet été pour un montant d'environ 2 millions de dollars.
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La carrière d'Arfsten jusqu'à présent
Arfsten est devenu l’un des meilleurs pistons de MLS ces dernières années, au point d’être sélectionné pour le All-Star à chacun des deux derniers étés. Initialement drafté par le Crew lors de la Draft MLS 2023, l’ascension d’Arfsten l’a vu faire ses débuts avec l’USMNT en 2025. Il a depuis disputé 21 matches et faisait partie de la liste de l’équipe pour la Coupe du monde. Il a joué un match lors du tournoi de cet été, en sortant du banc contre la Belgique.
Quelle est la suite ?
Middlesbrough s’apprête à affronter l’Espanyol samedi pour son dernier match amical de présaison. Après cela, le club entamera les compétitions officielles avec un match de Coupe de la Ligue contre Wrexham le 7 août, avant le début de la saison de Championship le 15 août face à Lincoln City.
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