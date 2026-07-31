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Ryan Tolmich

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Sources : Max Arfsten, piston de l’USMNT et du Columbus Crew, finalise un transfert à 7,5 millions de dollars vers Middlesbrough

Mercato
États-Unis
M. Arfsten
Columbus Crew
Major League Soccer
Middlesbrough
Championship

Middlesbrough finalise un accord pour recruter le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis et de Columbus Crew Max Arfsten, dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 7,5 millions de dollars, selon des sources de GOAL. Son arrivée au club de Championship le verrait retrouver ses coéquipiers en sélection américaine Sebastian Berhalter et Aidan Morris, eux aussi formés à Columbus Crew.

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    La situation

    Arfsten doit se rendre en Angleterre dans les prochains jours afin de finaliser son transfert à Middlesbrough. Le club paiera une somme pouvant aller jusqu’à 7,5 millions de dollars, ont indiqué des sources à GOAL, ce montant incluant également des suppléments et des bonus. De son côté, le Crew devrait conserver un pourcentage à la revente.

    Middlesbrough suivait Arfsten depuis un certain temps avant de boucler l’opération. Le club s’était déjà intéressé au défenseur/ailier de 25 ans l’été dernier, tandis que le club français de Toulouse avait également formulé une offre pour recruter Arfsten en 2025.

    L’information sur le transfert d’Arfsten a été révélée en premier par The Athletic.

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    Pistes américaines

    Si Boro finalise l'opération, Arfsten deviendrait le troisième joueur de l'USMNT de son effectif, tous ayant des liens avec Columbus.

    Morris a rejoint le club en 2024 et est devenu l'un des éléments les plus importants de Boro, aidant l'équipe à atteindre les barrages d'accession la saison dernière. Elle a finalement échoué en finale, assurant ainsi son maintien en Championship cette saison.

    Pour poursuivre sa quête d'une place en Premier League, le club a récemment recruté Berhalter en provenance des Vancouver Whitecaps. Le contrat de Berhalter devait expirer en hiver, mais Boro a pu s'attacher ses services cet été pour un montant d'environ 2 millions de dollars.

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    La carrière d'Arfsten jusqu'à présent

    Arfsten est devenu l’un des meilleurs pistons de MLS ces dernières années, au point d’être sélectionné pour le All-Star à chacun des deux derniers étés. Initialement drafté par le Crew lors de la Draft MLS 2023, l’ascension d’Arfsten l’a vu faire ses débuts avec l’USMNT en 2025. Il a depuis disputé 21 matches et faisait partie de la liste de l’équipe pour la Coupe du monde. Il a joué un match lors du tournoi de cet été, en sortant du banc contre la Belgique.

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  • Quelle est la suite ?

    Middlesbrough s’apprête à affronter l’Espanyol samedi pour son dernier match amical de présaison. Après cela, le club entamera les compétitions officielles avec un match de Coupe de la Ligue contre Wrexham le 7 août, avant le début de la saison de Championship le 15 août face à Lincoln City.