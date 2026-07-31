Arfsten doit se rendre en Angleterre dans les prochains jours afin de finaliser son transfert à Middlesbrough. Le club paiera une somme pouvant aller jusqu’à 7,5 millions de dollars, ont indiqué des sources à GOAL, ce montant incluant également des suppléments et des bonus. De son côté, le Crew devrait conserver un pourcentage à la revente.

Middlesbrough suivait Arfsten depuis un certain temps avant de boucler l’opération. Le club s’était déjà intéressé au défenseur/ailier de 25 ans l’été dernier, tandis que le club français de Toulouse avait également formulé une offre pour recruter Arfsten en 2025.

L’information sur le transfert d’Arfsten a été révélée en premier par The Athletic.