Son prêt raté à Nice n'était que la partie visible de l'iceberg : enquête sur la chute de Moukoko

Considéré comme un futur crack, l'international allemand voit son immense potentiel s'évanouir après un transfert surprise et au rabais à Copenhague.

La prédiction venait d'un certain Samuel Eto'o. « Il y a un jeune joueur à Dortmund qui s'appelle Youssoufa Moukoko », déclarait-il à GOAL en octobre 2020, lorsqu'on lui demandait qui il rêverait de voir signer au Barça. « Il a 15 ans. Pour moi, c'est le prochain grand joueur, après Messi. Alors que Leo vieillit, nous pourrions très bien préparer l'avenir de Barcelone avec lui. »

À l'époque, Moukoko n'avait pas encore disputé le moindre match en professionnel, mais il était déjà l'un des jeunes les plus célèbres d'Europe. La raison ? Un bilan statistique ahurissant : 141 buts en 88 matchs dans les catégories de jeunes du BVB. Lui-même s'était fixé des objectifs démesurés dès le début de son parcours. « Mon but est de devenir professionnel à Dortmund, de gagner la Ligue des Champions avec le Borussia et de remporter le Ballon d'Or », affirmait-il à Sport BILD alors qu'il n'avait que 13 ans. Le premier objectif fut atteint le lendemain de son 16ème anniversaire, et il est passé tout près de soulever la Ligue des Champions en 2024 sous les ordres d'Edin Terzić.

Pourtant, il semble aujourd'hui certain que Moukoko ne gagnera jamais le Ballon d'Or. Il n'a joué que 18 minutes lors de l'épopée de Dortmund jusqu'en finale de C1, et a passé la saison 2024-2025 en prêt à Nice, jugé excédentaire par Nuri Şahin, le remplaçant de Terzić. Celui que l'on surnommait le « Messi africain » n'a pas non plus trouvé la rédemption en Ligue 1. Dortmund n'a donc eu d'autre choix que de lui trouver un point de chute cet été. C'est le FC Copenhague qui s'est manifesté.

Le week-end dernier, Moukoko a finalisé son transfert vers le club danois pour 5 millions d'euros, mettant fin à neuf ans d'histoire avec le BVB sans même un véritable au revoir aux supporters. La question est simple : comment sa carrière au Signal Iduna Park a-t-elle pu imploser de manière aussi spectaculaire ? GOAL mène l'enquête.