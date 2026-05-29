Selon Sky, Crystal Palace envisagerait Toppmöller comme candidat potentiel pour succéder à Oliver Glasner, qui s’apprête à quitter le club.
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Situation pour le moins insolite : un entraîneur allemand pourrait succéder à Oliver Glasner à Crystal Palace
Selon plusieurs sources, des discussions sont déjà en cours entre le club de Premier League et Toppmöller. Âgé de 45 ans et libéré de ses fonctions par l’Eintracht Francfort en janvier, le technicien allemand serait prêt à relever un nouveau défi. Ces dernières semaines, son nom a également été associé au SSC Naples et au VfL Wolfsburg.
Si l’Allemand prenait les rênes de Crystal Palace, tout juste sacré vainqueur de la Ligue Europa Conférence, la situation serait pour le moins curieuse. À Francfort, son premier poste d’entraîneur principal dans un grand championnat, il avait déjà pris la suite de Glasner à l’été 2023. L’Autrichien avait quitté l’Eintracht, qu’il avait mené à la victoire en Europa League 2022, après la saison 2022-2023.
Un peu plus de six mois plus tard, Glasner s’était engagé avec Palace, qu’il a mené à la victoire en FA Cup 2025 et au triomphe en Ligue Europa Conférence. Dès janvier, alors que son équipe traversait une grave crise, l’Autrichien avait annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat, arrivé à échéance fin juin. L’avenir du technicien autrichien de 51 ans reste incertain : son nom a été évoqué pour prendre les commandes du Bayer Leverkusen, mais le club allemand semblerait désormais privilégier Andoni Iraola, auteur d’une belle saison avec l’AFC Bournemouth en Premier League et en quête d’un nouveau défi.
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Dino Toppmöller pourrait-il prendre les commandes du prochain ex-club d’Oliver Glasner, après l’Eintracht Francfort ?
Toppmöller, auparavant entraîneur adjoint de l’actuel sélectionneur national Julian Nagelsmann au RB Leipzig puis au Bayern Munich, a conclu sa première saison sur le banc de Francfort à la sixième place de la Bundesliga. L’exercice suivant, il a propulsé le club de Hesse à la troisième place et en Ligue des champions, avant de se positionner de nouveau en course pour l’Europe lors de la saison écoulée.
Il dut toutefois quitter ses fonctions mi-janvier, alors que l’équipe pointait à la septième place. Son successeur, Albert Riera – depuis limogé et très controversé – a finalement mené le club à la huitième place, synonyme de non-qualification européenne. Toppmöller, lui, se qualifierait pour la scène européenne dès la saison prochaine s’il parapherait avec Palace : 15e de Premier League, le club londonien, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, est d’ores et déjà qualifié pour l’Europa League.
Les postes occupés jusqu’à présent par Dino Toppmöller en tant qu’entraîneur principal
Période
Club
Mars 2013 – Janvier 2014
SV Mehring (entraîneur-joueur)
2014-2016
Hamm Benfica (joueur-entraîneur)
2016-2019
F91 Dudelange
Juillet à décembre 2019
RE Virton
2023-janvier 2026
Eintracht Francfort