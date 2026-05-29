Situation pour le moins insolite : un entraîneur allemand pourrait succéder à Oliver Glasner à Crystal Palace

Selon plusieurs sources, des discussions sont déjà en cours entre le club de Premier League et Toppmöller. Âgé de 45 ans et libéré de ses fonctions par l’Eintracht Francfort en janvier, le technicien allemand serait prêt à relever un nouveau défi. Ces dernières semaines, son nom a également été associé au SSC Naples et au VfL Wolfsburg.

Si l’Allemand prenait les rênes de Crystal Palace, tout juste sacré vainqueur de la Ligue Europa Conférence, la situation serait pour le moins curieuse. À Francfort, son premier poste d’entraîneur principal dans un grand championnat, il avait déjà pris la suite de Glasner à l’été 2023. L’Autrichien avait quitté l’Eintracht, qu’il avait mené à la victoire en Europa League 2022, après la saison 2022-2023.

Un peu plus de six mois plus tard, Glasner s’était engagé avec Palace, qu’il a mené à la victoire en FA Cup 2025 et au triomphe en Ligue Europa Conférence. Dès janvier, alors que son équipe traversait une grave crise, l’Autrichien avait annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat, arrivé à échéance fin juin. L’avenir du technicien autrichien de 51 ans reste incertain : son nom a été évoqué pour prendre les commandes du Bayer Leverkusen, mais le club allemand semblerait désormais privilégier Andoni Iraola, auteur d’une belle saison avec l’AFC Bournemouth en Premier League et en quête d’un nouveau défi.