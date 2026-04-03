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Simeone après les propos racistes contre l'islam : « Nous avons perdu le respect »

Atletico Madrid vs FC Barcelone
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D. Simeone
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L'entraîneur de l'Atlético : « Si tout va bien, nous resterons dans la course jusqu'à la fin »

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé au sujet du match contre Barcelone, prévu demain samedi, lors de la 30e journée de la Liga.

Le journal AS a publié les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse, qu'il a ouverte en évoquant les blessures.

« Oblak se remet de la meilleure façon qui soit et reprendra l'entraînement avec le groupe lundi prochain », a déclaré Simeone.

Il a ajouté : « Barcelone joue selon un style bien défini depuis deux ans, depuis l’arrivée de Hansi Flick, et cela ne changera pas car c’est son style et sa manière de s’organiser pour remporter les matchs. »

Il a poursuivi : « Nous aborderons ce match avec le même enthousiasme que celui qui nous a animés tout au long de la saison... Nous avons commencé la préparation de la saison avec la passion d’arriver jusqu’ici, et, si Dieu le veut, nous continuerons à nous battre jusqu’au bout. »

  • Les chants racistes ne se limitent pas à l'Espagne

    Simeone s'est exprimé au sujet des chants racistes et injurieux qui ont marqué le match amical entre l'Espagne et l'Égypte, ainsi que des déclarations de Lamine Yamal.

    « Je pense qu’il s’agit d’un problème social et mondial, qui ne se limite pas à l’Espagne, au Brésil ou à l’Argentine », a déclaré l’entraîneur argentin.

    Il a poursuivi : « Le respect a disparu depuis plusieurs années ; ce respect que l'on trouvait chez les parents, les enseignants, la police, les dirigeants de clubs, les entraîneurs et les présidents. Nous l'avons perdu et aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Nous devons tous agir en toute conscience et avec foi en Dieu, en sachant que la foi est la voie qui nous permettra d'améliorer les choses. »

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