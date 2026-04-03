Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé au sujet du match contre Barcelone, prévu demain samedi, lors de la 30e journée de la Liga.

Le journal AS a publié les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse, qu'il a ouverte en évoquant les blessures.

« Oblak se remet de la meilleure façon qui soit et reprendra l'entraînement avec le groupe lundi prochain », a déclaré Simeone.

Il a ajouté : « Barcelone joue selon un style bien défini depuis deux ans, depuis l’arrivée de Hansi Flick, et cela ne changera pas car c’est son style et sa manière de s’organiser pour remporter les matchs. »

Il a poursuivi : « Nous aborderons ce match avec le même enthousiasme que celui qui nous a animés tout au long de la saison... Nous avons commencé la préparation de la saison avec la passion d’arriver jusqu’ici, et, si Dieu le veut, nous continuerons à nous battre jusqu’au bout. »