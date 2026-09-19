Le FC Barcelone a terminé la première période sur un match nul 1-1, après s'être trouvé face à un test plus difficile que prévu sur la pelouse de son adversaire, qui a imposé un pressing élevé et organisé et contraint le club catalan à renoncer à son style de construction habituel pour recourir aux longs ballons.

Le Séville FC ne s'est pas contenté de presser dans le premier tiers du terrain, mais a également bien su fermer les espaces lorsqu'il reculait dans ses zones, ce qui a rendu difficile pour le FC Barcelone la relance et l'accès régulier aux zones de danger.

Les locaux ont ouvert le score par l'intermédiaire de Fofana (19e) après avoir exploité les espaces dans le dos de la défense barcelonaise, avant que Raphinha n'égalise (21e), dans une action qui a illustré l'une des solutions dont le Barça avait besoin face à ce type de pressing, en jouant de façon plus directe dans le dos de la défense adverse.

Le FC Barcelone a également souffert d'un manque de sérénité dans la conclusion de ses attaques, se précipitant parfois dans les transitions offensives avant qu'un nombre suffisant de joueurs n'atteigne la ligne avant, ce qui affectait par moments la stabilité de la défense en cas de perte de balle.

En revanche, le Séville FC s'est montré performant dans le pressing puis dans la fermeture des espaces à l'intérieur de son tiers défensif, et est parvenu à limiter la capacité du FC Barcelone à créer des occasions.

Les difficultés du Barça durant cette période ont aussi tenu au fait que Pedri n'a pas montré le meilleur de lui-même, avec l'absence d'impact de Gordon dans la mesure attendue, tandis que Lamine Yamal est resté la principale source de danger du côté du FC Barcelone, et a été proche de marquer sur une frappe qui a failli changer complètement le scénario.