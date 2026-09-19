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Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
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Séville a payé le prix : le Barça évite ses erreurs « naïves » grâce à une arme habituelle

FEATURES
Analysis
FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
FC Barcelone
LaLiga
Raphinha
Rodri
Pedri
L. Yamal
A. Gordon
H. Flick
Espagne
Brésil
Angleterre
Allemagne

Le Barça se libère du poids de ses erreurs de la première période

Le Barça s'est imposé 3-1 face au Séville FC lors de la septième journée de la Liga, samedi, après que le club catalan a réussi à changer de visage entre les deux mi-temps, transformant un début difficile face à la pression des locaux en une démonstration offensive puissante, au cours de laquelle il a imposé son rythme et repris le contrôle, punissant ainsi le Séville FC d'avoir ouvert le score.

Le Barça a conservé la tête de la Liga, portant son total à 21 points, tandis que le club andalou est resté bloqué à 13 points, à la sixième place.

  • Séville crée la surprise face à Flick

    Le FC Barcelone a terminé la première période sur un match nul 1-1, après s'être trouvé face à un test plus difficile que prévu sur la pelouse de son adversaire, qui a imposé un pressing élevé et organisé et contraint le club catalan à renoncer à son style de construction habituel pour recourir aux longs ballons.

    Le Séville FC ne s'est pas contenté de presser dans le premier tiers du terrain, mais a également bien su fermer les espaces lorsqu'il reculait dans ses zones, ce qui a rendu difficile pour le FC Barcelone la relance et l'accès régulier aux zones de danger.

    Les locaux ont ouvert le score par l'intermédiaire de Fofana (19e) après avoir exploité les espaces dans le dos de la défense barcelonaise, avant que Raphinha n'égalise (21e), dans une action qui a illustré l'une des solutions dont le Barça avait besoin face à ce type de pressing, en jouant de façon plus directe dans le dos de la défense adverse.

    Le FC Barcelone a également souffert d'un manque de sérénité dans la conclusion de ses attaques, se précipitant parfois dans les transitions offensives avant qu'un nombre suffisant de joueurs n'atteigne la ligne avant, ce qui affectait par moments la stabilité de la défense en cas de perte de balle.

    En revanche, le Séville FC s'est montré performant dans le pressing puis dans la fermeture des espaces à l'intérieur de son tiers défensif, et est parvenu à limiter la capacité du FC Barcelone à créer des occasions.

    Les difficultés du Barça durant cette période ont aussi tenu au fait que Pedri n'a pas montré le meilleur de lui-même, avec l'absence d'impact de Gordon dans la mesure attendue, tandis que Lamine Yamal est resté la principale source de danger du côté du FC Barcelone, et a été proche de marquer sur une frappe qui a failli changer complètement le scénario.

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  • Barcelone renverse le cours du match

    Le Barça a présenté un tout autre visage en seconde période. Après avoir souffert du pressing de Séville durant la première mi-temps, il a réussi, au retour des vestiaires, à mieux gérer le pressing individuel et à contraindre les locaux à reculer, avant de prendre davantage le contrôle du jeu et de réduire considérablement leur dangerosité.

    L'équipe ne s'est pas contentée de cela, puisqu'elle a poursuivi ses mouvements rapides et verticaux, en s'appuyant clairement sur les déplacements dans le dos de la défense et sur la permutation continue entre les attaquants et les milieux de terrain pour ouvrir des espaces, confirmant ainsi qu'elle disposait de multiples solutions pour faire face au pressing.

  • Rodri, le soldat de l'ombre, et Raphinha, l'arme habituelle du Barça

    Rodri s'est particulièrement distingué dans la transformation qu'a connue le Barça, en apportant davantage d'équilibre à l'équipe, puisqu'il redescendait souvent aux côtés des deux défenseurs centraux pour participer à la construction des attaques et perturber les tentatives de Séville.

    Ses déplacements et son placement ont également contribué à ouvrir des espaces de passe pour ses coéquipiers et à préserver la continuité et l'efficacité des attaques.

    Sur le front de l'attaque, Raphinha a poursuivi son récital en seconde période et a démontré une réelle capacité à endosser efficacement le rôle d'attaquant de pointe, tandis que Yamal est demeuré une menace permanente.

    Après la rencontre, Hansi Flick a déclaré qu'il n'avait pas été surpris par la performance de Raphinha en tant qu'attaquant, soulignant que sa grande mobilité et sa capacité à se projeter dans les espaces lui confèrent un avantage évident.

    La star brésilienne s'est surpassée dans le rôle de numéro neuf et est devenue l'arme habituelle avec laquelle Flick — avec l'aide de Yamal — déjoue toutes les tentatives des adversaires de verrouiller leur défense. Il est désormais le meilleur buteur de la Liga avec 12 buts et 3 passes décisives en seulement 7 matches, ce qui fait grimper les attentes autour de la réalisation d'une saison exceptionnelle.

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  • Flick reconnaît ses erreurs

    Malgré la victoire, Flick a reconnu que le match avait été difficile et que son équipe avait perdu de nombreux ballons faciles, précisant qu'il avait demandé à ses milieux de terrain, à la mi-temps, de garder davantage la possession, car la précision des passes n'était pas au niveau requis et qu'il y avait eu des ballons perdus par « naïveté ».

    De son côté, Séville n'a pas réussi à se créer de véritables occasions en seconde période, après que Barcelone est devenu plus discipliné sur le plan défensif et plus efficace dans la gestion des tentatives des locaux, tandis que les changements offensifs de Séville n'ont pas apporté l'impact suffisant pour remettre la rencontre sur les rails. Au fil des minutes, Barcelone a semblé mieux maîtriser les détails, préservant ainsi son avance et fermant la porte à tout retour possible.