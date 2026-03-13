Goal.com
Serie A : toutes les compositions probables de la 29e journée du championnat

La Serie A revient sur le terrain pour la vingt-neuvième journée du championnat : qui joue et qui ne joue pas.

La Serie A revient sur le terrain pour la 29e journée de la saison 2025/26. La journée commence dès le vendredi 13 mars et se termine le lundi 16.

Le coup d'envoi sera donné vendredi soir avec le match Torino-Parma. Samedi, ce sera au tour de l'Inter-Atalanta à 15h, de Naples-Lecce à 18h et d'Udinese-Juventus à 20h45. Dimanche, la journée débutera avec Vérone-Gênes, se poursuivra avec Pise-Cagliari et Sassuolo-Bologne à 15h, avec Côme-Rome à 18h et se terminera avec Lazio-Milan. Le match reporté à lundi est Cremonese-Fiorentina.

  • TURIN-PARME

    Vendredi 13 mars à 20h45

    TORINO (3-5-2) : Paleari ; Coco, Ismajli, Ebosse ; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador ; Simeone, Zapata. Entraîneur : D'Aversa.

    PARME (4-3-2-1) : Corvi ; Delprato, Troilo, Circati, Valeri ; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen ; Cremaschi, Strefezza ; Pellegrino. Entraîneur : Cuesta.

  • INTER-ATALANTA

    Samedi 14 mars à 15h00

    INTER (3-5-2) : Sommer ; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto ; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco ; Thuram, Esposito. Entraîneur : Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi ; Kossounou, Hien, Kolasinac ; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi ; Samardzic, Zalewski ; Scamacca. Entraîneur : Palladino.

  • NAPLES-LECCE

    Samedi 14 mars à 18h00

    NAPLES (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic ; Beukema, Buongiorno, Olivera ; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola ; Elmas, Alisson Santos ; Hojlund. Entraîneur : Conte.

    LECCE (4-2-3-1) : Falcone ; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ramadani ; Pierotti, Gandelman, Banda ; Stulic. Entraîneur : Di Francesco.

  • UDINESE-JUVENTUS

    Samedi 14 mars à 20h45

    UDINESE (3-5-2) : Okoye ; Kristensen, Kabasele, Mlacic ; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara ; Zaniolo, Davis. Entraîneur : Runjaic.

    JUVENTUS (4-2-3-1) : Perin ; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso ; Locatelli, Thuram ; Conceiçao, McKennie, Yildiz ; David. Entraîneur : Spalletti.

  • VÉRONE-GÊNES

    Dimanche 15 mars à 12h30

    VÉRONE (3-5-2) : Montipò ; Edmundsson, Nelsson, Frese ; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric ; Bowie, Orban. Entraîneur : Sammarco.

    GENOA (3-5-2) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez ; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Sabelli ; Colombo, Vitinha. Entraîneur : De Rossi.

  • Pise-Cagliari

    Dimanche 15 mars à 15h00

    PISE (3-5-2) : Nicolas ; Calabresi, Caracciolo, Coppola ; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori ; Moreo, Durosinmi. Entraîneur : Hiljemark.

    CAGLIARI (3-5-2) : Caprile ; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez ; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert ; Folorunsho, Kilicsoy. Entraîneur : Pisacane.

  • SASSUOLO-BOLOGNE

    Dimanche 15 mars à 15h00

    SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia ; Thorstvedt, Matic, Koné ; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Entraîneur : Grosso.

    BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario ; Freuler, Moro ; Orsolini, Odgaard, Rowe ; Castro. Entraîneur : Italiano.

  • COMO–ROME

    Dimanche 15 mars à 18 h

    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno ; Perrone, Da Cunha ; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.

    ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Celik, Mancini, Hermoso ; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Wesley ; Cristante, Pellegrini ; Malen. Entraîneur : Gasperini.

  • Lazio-Milan

    Dimanche 15 mars à 20h45

    LAZIO (4-3-3) : Motta ; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares ; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor ; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Entraîneur : Sarri.

    MILAN (3-5-2) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic ; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan ; Leao, Pulisic. Entraîneur : Allegri.

  • CREMONESE-FIORENTINA

    Lundi 16 mars à 20h45

    CREMONESE (3-5-2) : Audero ; Terracciano, Folino, Luperto ; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin ; Bonazzoli, Vardy. Entraîneur : Nicola.

    FIORENTINA (4-1-4-1) : De Gea ; Dodô, Pongracic, Ranieri, Parisi ; Fagioli ; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson ; Piccoli. Entraîneur : Vanoli.

