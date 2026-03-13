Serie A : toutes les compositions probables de la 29e journée du championnat

La Serie A revient sur le terrain pour la 29e journée de la saison 2025/26. La journée commence dès le vendredi 13 mars et se termine le lundi 16.

Le coup d'envoi sera donné vendredi soir avec le match Torino-Parma. Samedi, ce sera au tour de l'Inter-Atalanta à 15h, de Naples-Lecce à 18h et d'Udinese-Juventus à 20h45. Dimanche, la journée débutera avec Vérone-Gênes, se poursuivra avec Pise-Cagliari et Sassuolo-Bologne à 15h, avec Côme-Rome à 18h et se terminera avec Lazio-Milan. Le match reporté à lundi est Cremonese-Fiorentina.