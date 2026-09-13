4e journée de Serie A
Napoli-Bologne 0-0
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Trois points ou la crise. Le Napoli de Massimiliano Allegri n’a pas d’alternative, après trois revers consécutifs entre le championnat, contre Côme et l’Inter, et la Ligue des champions, contre Arsenal, ainsi que son unique victoire laborieuse contre le Genoa lors de la première journée : à 18 heures, Bologne de Domenico Tedesco se présente au Maradona, après le nul arraché in extremis contre Sassuolo et deux défaites, avec l’obligation de ramener un résultat, dans ce match comptant pour la quatrième journée de Serie A. Napoli n’a pas le droit à l’erreur, mais doit faire sans Anguissa, Alisson et McTominay.