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Hojlund NapoliGetty

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Serie A, Napoli-Bologne EN DIRECT

SSC Naples vs Bologne
SSC Naples
Bologne
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la quatrième journée de Serie A.

4e journée de Serie A

Napoli-Bologne 0-0

Buteurs :



Trois points ou la crise. Le Napoli de Massimiliano Allegri n’a pas d’alternative, après trois revers consécutifs entre le championnat, contre Côme et l’Inter, et la Ligue des champions, contre Arsenal, ainsi que son unique victoire laborieuse contre le Genoa lors de la première journée : à 18 heures, Bologne de Domenico Tedesco se présente au Maradona, après le nul arraché in extremis contre Sassuolo et deux défaites, avec l’obligation de ramener un résultat, dans ce match comptant pour la quatrième journée de Serie A. Napoli n’a pas le droit à l’erreur, mais doit faire sans Anguissa, Alisson et McTominay.




  • Les buts et les moments forts

    8' - Le but de l'ouverture du score du Bologna est annulé ! Centre du gauche sur coup franc depuis les trois quarts de terrain de Ferguson, Theate place sa tête seul au milieu de la surface et bat Milinkovic-Savic. Le VAR appelle l'arbitre, qui annule pour la position de hors-jeu au départ du défenseur belge, de quelques centimètres à peine.


    3' - Grosse occasion pour Naples ! De Bruyne centre depuis la droite, Vergara place sa tête en devançant Holm et envoie le ballon juste au-dessus de la barre.

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    Napoli-Bologne 0-0

    Buteurs :


    NAPOLI (4-3-3) : Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola ; Gilmour, Lobotka, De Bruyne ; Politano, Hojlund, Vergara. Entr. Allegri

    BOLOGNE (4-2-3-1) : Pessina ; Holm, Heggem, Theate, Miranda ; Pobega, Ferguson, Amondarain ; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Entr. Tedesco


    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Bonacina

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