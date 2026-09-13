8' - Le but de l'ouverture du score du Bologna est annulé ! Centre du gauche sur coup franc depuis les trois quarts de terrain de Ferguson, Theate place sa tête seul au milieu de la surface et bat Milinkovic-Savic. Le VAR appelle l'arbitre, qui annule pour la position de hors-jeu au départ du défenseur belge, de quelques centimètres à peine.





3' - Grosse occasion pour Naples ! De Bruyne centre depuis la droite, Vergara place sa tête en devançant Holm et envoie le ballon juste au-dessus de la barre.