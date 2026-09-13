4e journée de Serie A

Napoli-Bologne

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Trois points ou la crise. Le Napoli de Massimiliano Allegri n’a pas d’alternative, après trois défaites consécutives entre le championnat, contre Côme et l’Inter, et la Ligue des champions, contre Arsenal, ainsi que son unique et laborieuse victoire contre le Genoa lors de la première journée : à 18 heures, Bologne de Domenico Tedesco se présente au Maradona, après le nul arraché in extremis contre Sassuolo et deux défaites, avec l’obligation de faire un résultat, dans ce match comptant pour la quatrième journée de Serie A. Napoli n’a pas le droit à l’erreur, mais sera privé d’Anguissa, Alisson et McTominay.











