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Hojlund NapoliGetty

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Serie A, Naples-Bologne EN DIRECT

SSC Naples vs Bologne
SSC Naples
Bologne
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la quatrième journée de Serie A.

4e journée de Serie A

Napoli-Bologne

Buteurs :



Trois points ou la crise. Le Napoli de Massimiliano Allegri n’a pas d’alternative, après trois défaites consécutives entre le championnat, contre Côme et l’Inter, et la Ligue des champions, contre Arsenal, ainsi que son unique et laborieuse victoire contre le Genoa lors de la première journée : à 18 heures, Bologne de Domenico Tedesco se présente au Maradona, après le nul arraché in extremis contre Sassuolo et deux défaites, avec l’obligation de faire un résultat, dans ce match comptant pour la quatrième journée de Serie A. Napoli n’a pas le droit à l’erreur, mais sera privé d’Anguissa, Alisson et McTominay.




  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    NAPOLI (4-3-3) : Milinkovic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Spinazzola ; Vergara, Lobotka, De Bruyne ; Politano, Hojlund, Neres. Entr. Allegri

    BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Holm, Heggem, Theate, Miranda ; Ferguson, Moro ; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi ; Piccoli. Entr. Tedesco

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