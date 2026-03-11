Goal.com
Série A, désignation des arbitres : Guida pour le Milan, Manganiello pour l'Inter. À Massa, Como-Roma

Les désignations arbitrales de la 29e journée de Serie A.

Les arbitres désignés pour la 29e journée de Serie A ont été annoncés : voici les décisions de l'AIA.

  • TURIN – PARME Vendredi 13/03 à 20h45

    MARESCA

    CECCONI – ZINGARELLI

    IV : MUCERA

    VAR : GHERSINI

    AVAR : AURELIANO

    INTER – ATALANTA Samedi 14/03 à 15h00

    MANGANIELLO

    PASSERO – ROSSI L.

    IV : COLLU

    VAR : GARIGLIO

    AVAR : CHIFFI

    NAPLES – LECCE Samedi 14/03 à 18h00

    ABISSO

    IMPERIALE – CECCON

    IV : GALIPO’

    VAR : NASCA

    AVAR : FABBRI

    UDINESE – JUVENTUS Samedi 14/03 à 20h45

    MARIANI

    BINDONI – TEGONI

    IV : RAPUANO

    VAR : MAGGIONI

    AVAR : MARINI

    H. VÉRONE – GÊNES 12h30

    MARCHETTI

    SCATRAGLI – LAUDATO

    IV : DIONISI

    VAR : MARINI

    AVAR : MERAVIGLIA

    PISE – CAGLIARI 15h00

    LA PENNA

    BERCIGLI – TRINCHIERI

    IV : FOURNEAU

    VAR : PATERNA

    AVAR : CAMPLONE

    SASSUOLO – BOLOGNE 15h00

    BONACINA

    DEI GIUDICI – FONTEMURATO

    IV : MARINELLI

    VAR : SERRA

    AVAR : PEZZUTO

    COMO – ROME 18h00

    MASSA

    MELI – ALASSIO

    IV : SOZZA

    VAR : FABBRI

    AVAR : GARIGLIO

    LAZIO – MILAN 20h45

    GUIDE

    PERETTI – PERROTTI

    IV : AYROLDI

    VAR : CHIFFI

    AVAR : MAGGIONI

    CREMONESE – FIORENTINA Lundi 16/03 à 20h45

    DI BELLO

    LO CICERO – VECCHI

    IV : SACCHI J.L.

    VAR : AURELIANO

    AVAR : PEZZUTO

