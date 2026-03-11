Les arbitres désignés pour la 29e journée de Serie A ont été annoncés : voici les décisions de l'AIA.
Série A, désignation des arbitres : Guida pour le Milan, Manganiello pour l'Inter. À Massa, Como-Roma
TURIN – PARME Vendredi 13/03 à 20h45
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV : MUCERA
VAR : GHERSINI
AVAR : AURELIANO
INTER – ATALANTA Samedi 14/03 à 15h00
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV : COLLU
VAR : GARIGLIO
AVAR : CHIFFI
NAPLES – LECCE Samedi 14/03 à 18h00
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV : GALIPO’
VAR : NASCA
AVAR : FABBRI
UDINESE – JUVENTUS Samedi 14/03 à 20h45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV : RAPUANO
VAR : MAGGIONI
AVAR : MARINI
H. VÉRONE – GÊNES 12h30
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO
IV : DIONISI
VAR : MARINI
AVAR : MERAVIGLIA
PISE – CAGLIARI 15h00
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV : FOURNEAU
VAR : PATERNA
AVAR : CAMPLONE
SASSUOLO – BOLOGNE 15h00
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV : MARINELLI
VAR : SERRA
AVAR : PEZZUTO
COMO – ROME 18h00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV : SOZZA
VAR : FABBRI
AVAR : GARIGLIO
LAZIO – MILAN 20h45
GUIDE
PERETTI – PERROTTI
IV : AYROLDI
VAR : CHIFFI
AVAR : MAGGIONI
CREMONESE – FIORENTINA Lundi 16/03 à 20h45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV : SACCHI J.L.
VAR : AURELIANO
AVAR : PEZZUTO