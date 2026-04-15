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Selon John Obi Mikel, Cole Palmer « semble perdu » à Chelsea depuis l’absence de Nicolas Jackson
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« Ce qu’il nous apportait, aucun attaquant ne nous l’apporte aujourd’hui. »
Les Blues traversent une période difficile depuis quelque temps, notamment après une lourde défaite 3-0 à domicile face à Manchester City qui a sérieusement compromis leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions. Invité du podcast « Obi One », Mikel, figure emblématique de Chelsea, a reconnu que l’engagement et l’intelligence tactique de Jackson avaient été sous-estimés pendant son passage à Stamford Bridge. « Je pense sincèrement qu’il nous manque en ce moment. Je peux le dire ici : ce qu’il nous apportait, aucun attaquant ne le fait actuellement », a déclaré Mikel. « Oui, Joao Pedro marque des buts, mais regardez ce que Nicolas Jackson apportait en termes de pressing haut et de connexion télépathique avec Cole Palmer. Sans lui, Palmer semble perdu. »
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Selon Mikel, Jackson est « supérieur à Delap ».
Pour Mikel, la principale victime de l’absence de Jackson est Palmer, le meneur de jeu vedette de Chelsea. Il rappelle que la complicité entre les deux joueurs a été cruciale dans le succès de l’équipe la saison passée et souligne que le vide laissé par Jackson n’a pas été comblé, estimant que Liam Delap, arrivé cet été, n’a pas encore le niveau requis.
« Personne ne nous apporte ce jeu de liaison. Marquait-il suffisamment de buts ? Peut-être pas », a déclaré Mikel. « Mais donnait-il tout pour le club ? Absolument. Mon seul problème, c’était la concurrence. J’avais l’impression qu’il n’était pas assez patient pour rester et se battre pour sa place. S’il était là aujourd’hui, il serait l’homme de la situation, car il est certainement meilleur que Liam Delap, qui doit encore améliorer son jeu. »
Perspectives d’avenir et possibilité de retour du Bayern Munich
Jackson est actuellement prêté au Bayern pour la saison entière, mais son avenir en Bundesliga reste incertain. Bien que son contrat inclue une option d’achat, des reports suggèrent que le club bavarois pourrait ne pas l’exercer. L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a récemment indiqué que toute décision concernant son avenir sera discutée avec le joueur et les dirigeants en fin de saison.
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Rosenior prévoit un grand remaniement pour l’été.
Alors que les lacunes de l’effectif actuel sont pointées du doigt, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a confirmé que la direction du club s’activait déjà en vue d’un mercato estival promis à être très chargé. Les Blues ont pris du retard dans la course aux places européennes, et Rosenior a admis que des discussions approfondies sur la composition idéale de l’effectif avaient déjà eu lieu.
L’entraîneur cherche à combler les lacunes techniques et physiques mises en évidence par les récentes défaites. Reste à savoir si Jackson figure dans ses plans à long terme, même si les appels en faveur de son retour se multiplient alors que le club peine à imposer sa loi dans le dernier tiers. Avec un finish crucial contre des cadors comme Manchester United et Liverpool, Chelsea doit vite trouver des solutions à ses problèmes offensifs.