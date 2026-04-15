Selon John Obi Mikel, Cole Palmer « semble perdu » à Chelsea depuis l’absence de Nicolas Jackson

Pour Mikel, la principale victime de l’absence de Jackson est Palmer, le meneur de jeu vedette de Chelsea. Il rappelle que la complicité entre les deux joueurs a été cruciale dans le succès de l’équipe la saison passée et souligne que le vide laissé par Jackson n’a pas été comblé, estimant que Liam Delap, arrivé cet été, n’a pas encore le niveau requis.

« Personne ne nous apporte ce jeu de liaison. Marquait-il suffisamment de buts ? Peut-être pas », a déclaré Mikel. « Mais donnait-il tout pour le club ? Absolument. Mon seul problème, c’était la concurrence. J’avais l’impression qu’il n’était pas assez patient pour rester et se battre pour sa place. S’il était là aujourd’hui, il serait l’homme de la situation, car il est certainement meilleur que Liam Delap, qui doit encore améliorer son jeu. »