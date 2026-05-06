Le Borussia Dortmund poursuit son offensive de charme envers Kenneth Eichhorn et entend recruter cet été ce joyau du milieu de terrain du Hertha BSC, âgé de seulement 16 ans.
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Sebastian Kehl aurait commis une lourde erreur : le BVB s’active pour recruter Ole Book
Selon Sport Bild, l’ancien directeur sportif Sebastian Kehl regardait avec une certaine réserve le recrutement d’Eichhorn, tandis qu’Ole Book voyait en lui la recrue idéale pour l’été prochain.
Book, grand admirateur du milieu défensif, veut à tout prix le convaincre de rejoindre Dortmund. Une rencontre personnelle aurait même eu lieu en avril entre les deux hommes, faisant considérablement augmenter les chances du BVB de recruter ce joueur très convoité.
Selon Bild, Eichhorn doutait encore récemment du style de jeu du BVB, jugé trop pragmatique et moins créatif sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac. Mais, après son entretien avec Book, le milieu défensif envisagerait désormais le club allemand comme une destination séduisante.
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Transferts du BVB : Book ne veut pas répéter la grave erreur commise par Kehl
Lors d’un face-à-face récent, Book aurait corrigé une erreur interne commise par son prédécesseur Kehl, selon Sport Bild. Kehl n’avait jamais rencontré personnellement Fabio Silva, recruté l’été dernier en provenance de Wolverhampton pour près de 23 millions d’euros. Le joueur s’était présenté à la visite médicale avec un adducteur fraîchement opéré, provoquant la stupéfaction au sein du BVB.
Malgré quelques performances ponctuelles, l’attaquant n’a toujours pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, gâchant à chaque fois ses opportunités d’intégrer le onze de départ. Selon plusieurs rumeurs, il aurait même envisagé de quitter le club après seulement quelques mois, ne parvenant pas à supplanter Serhou Guirassy et ayant rarement joué lors de la première partie de saison.
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Eichhorn peut quitter le Hertha BSC grâce à une clause de résiliation – le BVB fait face à une rude concurrence
À Berlin, Eichhorn n’a pas connu la même trajectoire depuis le début de la saison. Le capitaine de l’équipe nationale U17 n’a été freiné que par une grave blessure au ligament syndesmique, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de trois mois, puis par une suspension suite à un carton rouge. Sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl, il était toutefois titulaire au milieu de terrain du club de la capitale et a représenté un véritable rayon de soleil malgré une nouvelle montée manquée.
Il est presque certain qu’Eichhorn activera la clause de résiliation de son contrat, qui court jusqu’en 2029. Pour un montant fixe de douze millions d’euros, ce jeune talent pourra quitter la capitale cet été.
Selon Sport Bild, le joueur et sa famille font preuve d’une grande maturité : pas question de passer par une étape intermédiaire. Tout transfert cet été le conduirait directement vers un club habitué de la Ligue des champions, capable de lui offrir un temps de jeu immédiat. Un prêt à Berlin ou une saison d’apprentissage dans un milieu de tableau n’entrent pas en ligne de compte.
Les clubs anglais, malgré leur puissance financière, sont hors course en raison des règles post-Brexit qui leur interdisent de recruter des joueurs mineurs. Eichhorn ne fêtera ses 18 ans qu’en juillet 2027.
La voie est donc libre pour l’élite allemande : Bayern, BVB, Leipzig et Leverkusen seraient, selon plusieurs sources, engagés dans une surenchère. L’Eintracht Francfort, longtemps présenté comme le favori secret, ne semble plus avoir aucune chance dans cette course aux enchères.
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Le FC Bayern resterait en lice pour recruter Eichhorn.
Longtemps favori, Leverkusen peut remercier Ibrahim Maza. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Hertha, l’ancien Berliner progresse conformément aux attentes et sert de mentor à Eichhorn, avec qui il échange régulièrement. Le jeu de possession de la Werkself séduit par ailleurs le jeune talent de 16 ans.
Le Bayern Munich, lui, mise sur son aura de géant continental. L’argument selon lequel les jeunes talents peinent à émerger sur les bords de l’Isar a été réfuté par Vincent Kompany au cours des deux dernières saisons : sous la houlette du Belge, la fluidité du jeu bavarois n’a jamais été aussi grande.
D’après les dernières indiscrétions, Eichhorn figurerait toujours sur la short-list bavaroise pour le prochain exercice. Le club le voudrait « absolument » et le considère comme « un homme d’avenir ».
Kennet Eichhorn : statistiques de performance pour le Hertha BSC
Interventions : 18 18 Sorties de plus de 90 minutes 2 buts Buts 1 passe décisive Passes décisives 0 carton jaune Cartons jaunes 7 Cartons rouges 1