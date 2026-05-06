Sebastian Kehl aurait commis une lourde erreur : le BVB s’active pour recruter Ole Book

À Berlin, Eichhorn n’a pas connu la même trajectoire depuis le début de la saison. Le capitaine de l’équipe nationale U17 n’a été freiné que par une grave blessure au ligament syndesmique, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de trois mois, puis par une suspension suite à un carton rouge. Sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl, il était toutefois titulaire au milieu de terrain du club de la capitale et a représenté un véritable rayon de soleil malgré une nouvelle montée manquée.

Il est presque certain qu’Eichhorn activera la clause de résiliation de son contrat, qui court jusqu’en 2029. Pour un montant fixe de douze millions d’euros, ce jeune talent pourra quitter la capitale cet été.

Selon Sport Bild, le joueur et sa famille font preuve d’une grande maturité : pas question de passer par une étape intermédiaire. Tout transfert cet été le conduirait directement vers un club habitué de la Ligue des champions, capable de lui offrir un temps de jeu immédiat. Un prêt à Berlin ou une saison d’apprentissage dans un milieu de tableau n’entrent pas en ligne de compte.

Les clubs anglais, malgré leur puissance financière, sont hors course en raison des règles post-Brexit qui leur interdisent de recruter des joueurs mineurs. Eichhorn ne fêtera ses 18 ans qu’en juillet 2027.

La voie est donc libre pour l’élite allemande : Bayern, BVB, Leipzig et Leverkusen seraient, selon plusieurs sources, engagés dans une surenchère. L’Eintracht Francfort, longtemps présenté comme le favori secret, ne semble plus avoir aucune chance dans cette course aux enchères.