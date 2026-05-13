Ryan Reynolds qualifie Rob Mac de « taré » après l'annonce retentissante concernant l'avenir de Wrexham

Mac a pris la parole pour cadrer les attentes des supporters concernant la rénovation de l’emblématique Racecourse Ground. Après des mois de spéculations, la star de la série « It’s Always Sunny in Philadelphia » a confirmé la date exacte de l’ouverture au public de la nouvelle tribune Kop tant attendue.

S’exprimant auprès de Collider, Mac a déclaré : « Je l’annonce publiquement, car c’est plus simple une fois que c’est dit : la tribune sera prête pour le début de la saison 2027-2028. Elle accueillera le public, ce qui signifie que les supporters pourront s’y asseoir. Pas la saison prochaine, mais celle d’après. Les supporters prendront place dans les tribunes, suivront les matchs, grignoteront des encas, et j’espère que nous serons alors dans le championnat qui nous correspond. »



