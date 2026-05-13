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Ryan Reynolds qualifie Rob Mac de « taré » après l'annonce retentissante concernant l'avenir de Wrexham
Mac confirme la date d'ouverture du Kop
Mac a pris la parole pour cadrer les attentes des supporters concernant la rénovation de l’emblématique Racecourse Ground. Après des mois de spéculations, la star de la série « It’s Always Sunny in Philadelphia » a confirmé la date exacte de l’ouverture au public de la nouvelle tribune Kop tant attendue.
S’exprimant auprès de Collider, Mac a déclaré : « Je l’annonce publiquement, car c’est plus simple une fois que c’est dit : la tribune sera prête pour le début de la saison 2027-2028. Elle accueillera le public, ce qui signifie que les supporters pourront s’y asseoir. Pas la saison prochaine, mais celle d’après. Les supporters prendront place dans les tribunes, suivront les matchs, grignoteront des encas, et j’espère que nous serons alors dans le championnat qui nous correspond. »
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L'hilarant hommage de Reynolds à sa compagne
Cette annonce a provoqué la réaction humoristique habituelle de Reynolds, qui a salué la ténacité légendaire de son partenaire malgré les tracasseries administratives et les difficultés de construction qui ont retardé le projet. La star de Deadpool a admis être constamment impressionné par la manière dont Mac gère l’immense pression liée à la direction d’un club de football tout en modernisant ses infrastructures.
Reynolds a déclaré dans la même interview : « Cet homme fait bouger les choses. Je dois dire que si vous dites à Rob que c'est "impossible", vous voyez ses pupilles se dilater soudainement, et quelque chose se passe en lui, comme s'il s'était attrapé la rage et qu'il s'attaquait au problème comme un fou furieux. »
Le projet de rénovation du stade Racecourse Ground est lancé.
Depuis son rachat en 2022, le stade, désormais connu sous le nom commercial de Stok Racecourse, a bénéficié d’une rénovation profonde. Les propriétaires ont déjà installé un système de chauffage par le sol, optimisé le drainage et déployé la technologie sur la ligne de but pour que la pelouse respecte les standards des divisions supérieures. Le nouveau projet « Kop », initiative la plus ambitieuse à ce jour, doit porter la capacité d’accueil à plus de 18 250 places.
Cette extension vise à redonner à l’enceinte sa configuration à quatre tribunes afin de répondre aux critères des rencontres de haut niveau. Plus largement, ce réaménagement doit permettre au stade de satisfaire aux exigences de la catégorie 4 de l’UEFA, ouvrant ainsi la voie à l’accueil de matchs internationaux et de compétitions européennes majeures dans cette infrastructure du nord du Pays de Galles.
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Et maintenant ?
Cette annonce concernant le stade intervient alors que Wrexham se prépare pour la première de la cinquième saison de « Welcome to Wrexham », qui retrace son parcours en Championship. Malgré les défis liés à la compétition en deuxième division, les propriétaires restent pleinement engagés dans leur objectif à long terme : atteindre la Premier League. Cet investissement dans les infrastructures est considéré comme un pilier essentiel pour la réalisation de ce rêve.
Si les supporters devront vraisemblablement attendre 2027 pour prendre place dans la nouvelle tribune, ce projet assure que le club est prêt pour le haut niveau. La future tribune Kop comprendra des espaces debout sécurisés, des loges VIP et des sièges améliorés et accessibles, et pourrait même accueillir une éventuelle candidature à la Coupe du monde féminine. Pour Reynolds et Mac, la quête des sommets du football anglais est loin d’être achevée.