Ruben Amorim adopte la méthode Arteta à Manchester United : une reconstruction exigeante et ambitieuse pour relancer les Red Devils.

Les supporters de Manchester United avaient eu plus de 24 heures pour digérer le match nul encourageant contre Liverpool (2-2) lorsque le compte X du club a partagé un message bref mais évocateur : « Trust the process » (« Faites confiance au processus »). Ces trois mots étaient accompagnés d'une photo d'un Ruben Amorim trempé sous la pluie à Anfield, scrutant l'horizon. Peut-être voyait-il un avenir plus radieux, où les progrès réalisés par son équipe seraient applaudis, et où cette prestation dynamique à Anfield serait considérée comme un véritable tournant.

Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que les fans se souviennent qu'un message identique avait été posté en soutien à Erik ten Hag en février 2023, après un autre match nul 2-2, cette fois contre Leeds. À l'époque, United était en meilleure posture, et il était plus facile de croire au processus qu'aujourd'hui, alors que les Red Devils occupent la 13e place de Premier League, à 12 points du top 5, avec seulement quatre victoires en 12 matchs sous la direction d’Amorim.

Mais un regard sur leurs prochains adversaires et leur entraîneur, Mikel Arteta, donne des raisons d'espérer. Arteta est l’entraîneur le plus associé à l’expression « Trust the process », bien qu’il ne l’ait jamais vraiment prononcée. Pourtant, ses résultats parlent d’eux-mêmes. En cinq ans, il a transformé Arsenal d’un club sans direction en une force majeure en Angleterre et en Europe. Les supporters de United signeraient probablement pour une trajectoire similaire sous Amorim.

L'article continue ci-dessous

Amorim est à peine en poste depuis deux mois, mais de nombreuses similitudes entre sa gestion et celle d’Arteta montrent que les Red Devils pourraient avoir raison de croire en ce processus.