Rowe : « Voilà ce que Lookman m’a dit sur l’Atalanta ». La réponse à Fenucci

Du côté de l’Atalanta, c’est le jour de la conférence de presse de présentation de Jonathan Rowe. La dernière recrue estivale du mercato de l’Inter, comme le rapporte l’Ansa, répond indirectement au directeur général du Bologna, Claudio Fenucci, qui avait évoqué la semaine dernière des « problèmes de caractère » et une « impatience lors du stage de préparation ».





« Pour ceux qui me connaissent, à Bologne ils savent quelle est la vérité et je préfère ne pas m’exprimer au sujet des paroles tenues sur mon compte », coupe court l’attaquant anglais.





« Les négociations pour venir à Bergame ont été plutôt longues, mais nous avons obtenu ce que nous voulions. Je savais que Sarri serait important pour ma progression : nous pouvons faire de grandes choses à Bergame, je pense pouvoir aider l’équipe avec mes caractéristiques », explique-t-il.