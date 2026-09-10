Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Rowe BolognaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Rowe : « Voilà ce que Lookman m’a dit sur l’Atalanta ». La réponse à Fenucci

Atalanta Bergame
Bologne
J. Rowe

Du côté de l’Atalanta, c’est le jour de la conférence de presse de présentation de Jonathan Rowe. La dernière recrue estivale du mercato de l’Inter, comme le rapporte l’Ansa, répond indirectement au directeur général du Bologna, Claudio Fenucci, qui avait évoqué la semaine dernière des « problèmes de caractère » et une « impatience lors du stage de préparation ».


« Pour ceux qui me connaissent, à Bologne ils savent quelle est la vérité et je préfère ne pas m’exprimer au sujet des paroles tenues sur mon compte », coupe court l’attaquant anglais.


« Les négociations pour venir à Bergame ont été plutôt longues, mais nous avons obtenu ce que nous voulions. Je savais que Sarri serait important pour ma progression : nous pouvons faire de grandes choses à Bergame, je pense pouvoir aider l’équipe avec mes caractéristiques », explique-t-il.

  • Ailier gauche, avec le numéro 11, le joueur né en 2003 est inévitablement comparé à Ademola Lookman : « Je l’ai vu cet été en vacances, il ne m’a dit que de belles choses sur l’Atalanta et je ne peux dire que du bien de lui. Il a ses qualités et moi les miennes, nous sommes des footballeurs et des hommes différents ».


    « Sarri est un excellent entraîneur et il est très respecté en Italie. Il a déjà beaucoup accompli en termes de palmarès, conclut Rowe. Mes objectifs personnels relèvent d’un défi avec moi-même et je les garde pour moi, j’aimerais beaucoup contribuer en termes de buts et de passes décisives. Je joue samedi soir contre Cagliari ? Attendons les feuilles de match, j’ai hâte de découvrir les supporters et l’atmosphère. Moi, je m’exprime sur le terrain, pas en salle de conférence ».

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Bologne crest
Bologne
BOL