Le joueur de 27 ans arrive à Anfield avec un palmarès brillant, après avoir remporté trois titres de Liga durant son passage à Barcelone, où il a récemment été nommé capitaine du club. L’un des aspects les plus intrigants de l’arrivée d’Araujo est la potentielle charnière défensive qu’il pourrait former avec le capitaine de Liverpool, Van Dijk. L’Uruguayen n’a pas tardé à souligner que le Néerlandais est depuis longtemps une figure qu’il admire de loin.

S’exprimant sur le site officiel du club, Araujo s’est montré très élogieux envers son nouveau coéquipier, déclarant : « Nous savons tous quel grand joueur est Virgil. C’est un véritable point de référence pour l’équipe, et il est aussi pour moi, personnellement, une sorte de modèle et de référence. J’ai hâte, je l’espère, d’évoluer à ses côtés et de passer du temps avec lui, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je suis enthousiaste à l’idée d’avoir cette opportunité et de pouvoir apprendre de lui, en jouant à ses côtés. Avec du travail, je pense que nous pouvons accomplir de belles choses ensemble, en tant que duo et en tant que défense. »