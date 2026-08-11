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Ronald Araujo désigne Virgil van Dijk comme « modèle » après avoir finalisé son transfert à Liverpool
Araujo vise un partenariat avec Van Dijk
Le joueur de 27 ans arrive à Anfield avec un palmarès brillant, après avoir remporté trois titres de Liga durant son passage à Barcelone, où il a récemment été nommé capitaine du club. L’un des aspects les plus intrigants de l’arrivée d’Araujo est la potentielle charnière défensive qu’il pourrait former avec le capitaine de Liverpool, Van Dijk. L’Uruguayen n’a pas tardé à souligner que le Néerlandais est depuis longtemps une figure qu’il admire de loin.
S’exprimant sur le site officiel du club, Araujo s’est montré très élogieux envers son nouveau coéquipier, déclarant : « Nous savons tous quel grand joueur est Virgil. C’est un véritable point de référence pour l’équipe, et il est aussi pour moi, personnellement, une sorte de modèle et de référence. J’ai hâte, je l’espère, d’évoluer à ses côtés et de passer du temps avec lui, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je suis enthousiaste à l’idée d’avoir cette opportunité et de pouvoir apprendre de lui, en jouant à ses côtés. Avec du travail, je pense que nous pouvons accomplir de belles choses ensemble, en tant que duo et en tant que défense. »
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Négocier un transfert rapide à Anfield
Le marché des transferts avance souvent à un rythme d’escargot, mais pour Araujo, le transfert vers le Merseyside s’est fait en un éclair. Le défenseur a révélé qu’une fois l’intérêt de Liverpool devenu concret, la décision avait été instantanée. L’opportunité d’évoluer sous les ordres d’Iraola et de rejoindre une institution de la stature de Liverpool était trop belle pour être refusée, et la logistique a été gérée avec une rapidité impressionnante par l’équipe de recrutement.
« Ça s’est fait vraiment, vraiment très vite, pour être honnête avec vous. Un immense merci à Liverpool d’avoir rendu ce processus si rapide, de m’avoir contacté et d’avoir montré son intérêt. J’ai eu une conversation avec le directeur sportif ainsi qu’avec l’entraîneur. Je n’ai pas eu le moindre doute une seule seconde à l’idée de venir ici. C’est un grand club, une grande institution et c’est une superbe opportunité pour moi de prendre du plaisir en jouant ici. J’ai hâte d’entrer sur le terrain et de commencer à me régaler », a déclaré Araujo.
Adopter la Premier League et Anfield
Les qualités physiques d’Araujo, sa vitesse, sa domination aérienne et sa puissance, semblent taillées sur mesure pour les exigences du football anglais. Après avoir passé sa carrière en Liga, il se réjouit désormais à l’idée de se tester dans ce qu’il considère comme le championnat le plus compétitif du monde. Au-delà des défis techniques sur le terrain, l’attrait de l’atmosphère légendaire d’Anfield a joué un rôle important dans sa décision.
« Aucun doute là-dessus. Je pense que mes qualités correspondent parfaitement à ce championnat. Je pense que le style de jeu du championnat anglais devrait convenir parfaitement à mes qualités de joueur. C’est un championnat dans lequel je veux jouer depuis longtemps. C’est très, très compétitif et certains disent, et pourquoi pas ?, que c’est le meilleur championnat du monde. Donc, je suis plein d’enthousiasme, plein d’espoir, et j’ai vraiment hâte de commencer, c’est certain », a-t-il noté.
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Dans la lignée de l’héritage uruguayen
Araujo devient le dernier d’une fière lignée d’Uruguayens à représenter Liverpool, après le légendaire Luis Suarez et l’attaquant actuel Darwin Nunez. Araujo a également révélé avoir reçu un message personnel d’encouragement de Suarez, qui reste une figure adorée à Anfield.
« Bien sûr, quand j’étais enfant, je regardais Luis disputer tous ces matches fantastiques avec Liverpool. Nous savons tous ce qu’il a accompli, l’histoire qu’il a écrite au sein de ce club pendant son passage ici. Il y a seulement quelques minutes, j’ai reçu un message de sa part pour me souhaiter bonne chance, en me disant : “Tous mes vœux, tu as rejoint un grand club et je te souhaite le meilleur pour ton passage ici.” Sans l’ombre d’un doute, l’objectif est de gagner des trophées, de gagner des titres », a conclu Araujo.
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