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Istvan KovacsGetty Images

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Rome-Bologne : l'arbitre Kovacs siffle deux penalties et le VAR les confirme, le résumé

Les moments forts de Rome-Bologne

Rencontre animée à l'Olimpico entre la Roma et Bologne. Lors de ce match comptant pour le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League, l'arbitre Istvan Kovacs a en effet jugé deux incidents comme des fautes méritant un penalty. Le premier pour une faute d'El Shaarawy sur Zortea et le second pour un contact entre Freuler et Robino Vaz. Voici l'analyse vidéo de Calciomercato.com



Rome-Bologne, huitièmes de finale de l'Europa League

Arbitre : Kovacs 

Assistants : Marica et Tunyogi

4e arbitre : Kovacs

VAR : Martins 

AVAR : Van Driessche

  • LE PENALTY POUR BOLOGNE

    45' - Bernardeschi adresse une passe en profondeur à Zortea, qui devance El Shaarawy ; ce dernier le touche sans trop de force, mais Kovacs désigne le point de penalty. Le penalty est ensuite confirmé par la VAR.


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  • LE PENALTY POUR LA ROMA

    67' - Robinio Vaz pénètre dans la surface de réparation et est bousculé par Freuler. Là encore, Kovacs n'a aucun doute : c'est un penalty. Décision confirmée par la VAR après vérification.


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