Rome-Bologne : l'arbitre Kovacs siffle deux penalties et le VAR les confirme, le résumé

Rencontre animée à l'Olimpico entre la Roma et Bologne. Lors de ce match comptant pour le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League, l'arbitre Istvan Kovacs a en effet jugé deux incidents comme des fautes méritant un penalty. Le premier pour une faute d'El Shaarawy sur Zortea et le second pour un contact entre Freuler et Robino Vaz. Voici l'analyse vidéo de Calciomercato.com
Rome-Bologne, huitièmes de finale de l'Europa League
Arbitre : Kovacs
Assistants : Marica et Tunyogi
4e arbitre : Kovacs
VAR : Martins
AVAR : Van Driessche