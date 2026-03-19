Rome-Bologne : l'arbitre Kovacs siffle deux penalties et le VAR les confirme, le résumé

Rencontre animée à l'Olimpico entre la Roma et Bologne. Lors de ce match comptant pour le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League, l'arbitre Istvan Kovacs a en effet jugé deux incidents comme des fautes méritant un penalty. Le premier pour une faute d'El Shaarawy sur Zortea et le second pour un contact entre Freuler et Robino Vaz. Voici l'analyse vidéo de Calciomercato.com









Rome-Bologne, huitièmes de finale de l'Europa League

Arbitre : Kovacs

Assistants : Marica et Tunyogi

4e arbitre : Kovacs

VAR : Martins

AVAR : Van Driessche