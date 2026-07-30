Roma, officiel : Santiago Castro jusqu’en 2031, les détails de l’opération

Santiago Castro, nouveau joueur de la Roma. La nouvelle est officielle : les communiqués des deux clubs sont tombés il y a peu. L’Argentin quitte Bologne pour la capitale, pour un montant de 35 millions d’euros plus des bonus et un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente. Il a signé jusqu’en 2031. Artem Dovbyk suit un chemin différent, dans le cadre d’une négociation distincte : il rejoint Bologne en prêt avec option d’achat fixée à 17 millions, la Roma prenant en charge une partie de son salaire de 3,5 millions d’euros.