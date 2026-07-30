Santiago Castro, nouveau joueur de la Roma. La nouvelle est officielle : les communiqués des deux clubs sont tombés il y a peu. L’Argentin quitte Bologne pour la capitale, pour un montant de 35 millions d’euros plus des bonus et un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente. Il a signé jusqu’en 2031. Artem Dovbyk suit un chemin différent, dans le cadre d’une négociation distincte : il rejoint Bologne en prêt avec option d’achat fixée à 17 millions, la Roma prenant en charge une partie de son salaire de 3,5 millions d’euros.
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Roma, officiel : Santiago Castro jusqu’en 2031, les détails de l’opération
LE COMMUNIQUÉ DE LA ROMA
L’AS Roma est heureuse d’annoncer l’arrivée de Santiago Tomàs Castro en provenance de Bologna FC. L’opération se conclut par un transfert définitif. L’attaquant, né en 2004, a porté les maillots de Bologne et de Vélez Sarsfield. Avec le club rossoblù, il a disputé 105 matches et inscrit 22 buts. Il a choisi le numéro 9. Bienvenue à Rome, Santiago !
LE COMMUNIQUÉ DE BOLOGNE
Le Bologna FC 1909 annonce avoir cédé à l’AS Roma les droits aux prestations sportives de l’attaquant Santiago Castro à titre définitif.
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