À Marseille, l’hiver s’annonce mouvementé. Roberto De Zerbi pourrait voir son effectif évoluer dans les prochaines semaines, alors que la direction travaille déjà à renforcer l’équipe pour la seconde moitié de saison. L’Italie reste plus que jamais un terrain privilégié pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, déterminés à offrir au coach marseillais des profils adaptés à ses exigences.
Rolando Mandragora à l’OM, Marseille n’attend pas !
L’OM prépare un mercato ciblé
Du côté de la Commanderie, la réflexion avance vite. Les dirigeants marseillais souhaitent apporter des ajustements précis afin de permettre à l’OM de jouer les trouble-fête sur la scène nationale. Roberto De Zerbi attend des joueurs capables de comprendre son football exigeant, fondé sur la maîtrise, l’intensité et la projection rapide vers l’avant.
Dans cette optique, plusieurs pistes prennent forme. Alors que Himad Abdelli reste courtisé par les Phocéens, une autre piste prend forme. Certaines pistes mènent directement à la Serie A, un championnat que la direction olympienne connaît parfaitement et qu’elle exploite régulièrement depuis plusieurs saisons.
Mandragora, un profil étudié de près
Depuis quelques jours, la presse italienne évoque un intérêt concret de l’Olympique de Marseille pour Rolando Mandragora, 28 ans. Le milieu international italien évolue actuellement sous les couleurs de la Fiorentina, où il s’impose comme un joueur fiable, capable de dicter le tempo et d’apporter de l’équilibre.
Son profil colle aux attentes de Roberto De Zerbi. Vision du jeu, volume de course, justesse technique : Mandragora coche de nombreuses cases. Malgré une prolongation récente, la Fiorentina ne fermerait pas la porte à un transfert, surtout en cas d’offre jugée satisfaisante.
Une concurrence italienne bien réelle
Le dossier reste toutefois loin d’être simple. Selon Gianluca Di Marzio, le Genoa s’intéresse également au milieu de terrain. Le club ligure anticipe un possible départ de Morten Frendrup vers l’AS Roma et envisage Mandragora comme une option prioritaire pour combler ce vide.
Estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur attire donc plusieurs convoitises. Le Genoa pourrait tenter un coup audacieux, ce qui obligerait l’OM à accélérer s’il souhaite éviter une mauvaise surprise.
Marseille face à un choix stratégique
Pour l’OM, le timing compte. Renforcer le milieu avec un joueur expérimenté, rompu aux exigences tactiques, pourrait changer la physionomie de la seconde partie de saison. Mandragora représente une opportunité crédible, mais la concurrence impose une prise de décision rapide.