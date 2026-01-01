Rolando Mandragora à l’OM, Marseille n’attend pas !

Du côté de la Commanderie, la réflexion avance vite. Les dirigeants marseillais souhaitent apporter des ajustements précis afin de permettre à l’OM de jouer les trouble-fête sur la scène nationale. Roberto De Zerbi attend des joueurs capables de comprendre son football exigeant, fondé sur la maîtrise, l’intensité et la projection rapide vers l’avant.

Dans cette optique, plusieurs pistes prennent forme. Alors que Himad Abdelli reste courtisé par les Phocéens, une autre piste prend forme. Certaines pistes mènent directement à la Serie A, un championnat que la direction olympienne connaît parfaitement et qu’elle exploite régulièrement depuis plusieurs saisons.